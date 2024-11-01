Андрей Усатенко: «Сварщики на «Красном котельщике» – это рабочая элита»

Продолжаем делиться рассказами сотрудников Таганрогского котлостроительного завода «Красный котельщик» (ТКЗ), размещенными на официальном сайте предприятия в разделе #БольшеЧемРабота.

Сегодня в рубрике – Андрей Усатенко, электросварщик цеха теплообменного оборудования:

– С «Красным котельщиком» я познакомился недавно – на заводе работаю всего два года, но за это время в полной мере убедился насколько ТКЗ – надежное предприятие. После профильного колледжа пришел сюда за стабильной работой и практическим опытом. Свой путь начал со «школы сварщиков» и профессии ученика.

Убедился, что система подготовки специалистов на ТКЗ очень хорошо развита. Под руководством опытных преподавателей освоил различные виды сварки – от ручной до автоматической. Научился изготавливать важное оборудование для мировой энергетики, работать в различных пространственных положениях, с разными сталями.

Сегодня тружусь в цехе теплообменного оборудования, изготавливаю продукцию для атомных электростанций. Сварщики – одни из ключевых участников данных проектов. Ответственность у нас – колоссальная, и это один из важнейших мотиваторов для развития. Каждый день мы совершенствуемся в профессии, оттачивая каждый сварной шов.

Сварщики ТКЗ работают на самом современном оборудовании – от сварочных линий до сварочных аппаратов. Их завод приобретает в рамках инвестиционной программы.

Сварщиков на «Красном котельщике» относят к рабочей элите, и это дает дополнительную гордость за выбранную профессию. Мы чувствуем важность своего труда. Стараемся оправдывать оказанное доверие. Отвечать высоким стандартам мастерства.

Я очень дорожу профессией и своим заводом, который ценит каждого сотрудника: его умения, профессионализм, накопленный в работе опыт. «Красный котельщик» – отличная школа, где можно стать универсалом, получив при этом мощную социальную поддержку. Наше предприятие точно стоит выбрать новичку. Я знаю, о чем говорю!