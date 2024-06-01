Андрей Фатеев в прямом эфире ответил на вопросы жителей Таганрога

27 мая в соцсети ВКонтакте на вопросы таганрожцев отвечал глава администрации Таганрога Андрей Фатеев. Горожане обращались на электронную почту, писали в комментариях и в личные сообщения. Андрей Евгеньевич дал подробную информацию по нескольким основным темам.

О дорогах

На сегодняшний день в рамках национального проекта «Качественные и безопасные дороги» запланирован капитальный ремонт на семи участках общей протяженностью более 12 км. Часть работ уже выполнена, ведется их приемка, например, на улице Театральной и в 27-м переулке. В настоящее время ремонт продолжается в районе улицы Маршала Жукова, — рассказал глава администрации.

Для улиц, где запланированный капитальный ремонт еще не начался, составлен график, который будет соблюдаться и отслеживаться. Андрей Фатеев отметил: поскольку работы ведутся на семи дорогах с довольно большой протяженностью, это, естественно, вызывает ряд определенных неудобств для автомобилистов. И принес извинения от имени администрации города. Также Андрей Евгеньевич попросил формулировать вопросы корректно и относиться друг к другу с уважением. Упомянув резкие критические замечания в соцсети по отношению к некоторым эпизодам ведущихся работ, он напомнил: приемку результатов осуществляют специализированные организации, проводя экспертизы. И не все работы, в том числе и по карто-ямочному ремонту, уже приняты у подрядчиков и оплачены.

Мы реагируем на ваши сообщения, исполнителям приходится переделывать некоторые участки. К сожалению, подрядчики по-разному относятся к своим обязательствам, и в некоторых случаях мы принимаем предусмотренные законодательством меры, — заверил Андрей Фатеев.

Кроме того, планируется провести текущий ремонт на улице Бакинской — на дорожном кольце. Также собираются привести в порядок участок автодороги в районе Дворца культуры «Фестивальный».

О благоустройстве рядом с «Фестивальным»

Возле отремонтированного в прошлом году фасада ДК ведутся работы по благоустройству прилегающей территории.

Видел и вопросы, и критические замечания по этой теме. У ДК «Фестивальный» не предполагается сокращать парковочные места, как некоторые утверждают в соцсетях. Работы нацелены, как минимум, на сохранение тех мест, что уже существовали, плюс идет восстановление некоторых элементов благоустройства. Таганрожцы высказывали пожелания, чтобы привели в порядок территорию и через дорогу от ДК. Сейчас считаем стоимость и проверяем возможность создания там дополнительной парковки, — отметил Андрей Евгеньевич.

Он напомнил: помимо ДК «Фестивальный», там находится и Дворец спорта, где по областной программе ведутся масштабные ремонтные работы, и новый Ледовый дворец, один из сегодняшних центров притяжения. Спортсмены в Ледовый дворец приезжают не только из Таганрога, поэтому так важно привести территорию в порядок, использовав комплексный подход.

О Военном городке

Ряд просьб жителей этого микрорайона удалось выполнить, над решением некоторых других проблем ведется работа в администрации города. Как уже говорилось выше, завершен ремонт на участке улицы Театральной — до Калужского проспекта, восстановлены или созданы тротуары там, где их не было.

Часть тротуаров восстановлена с помощью неравнодушных частных инвесторов, на них не тратились бюджетные деньги. Приведены в порядок тротуары и установлен детский игровой комплекс на улице Циолковского. Кроме того, там запланирован целый ряд работ, в том числе связанных с освещением. Задачи по благоустройству Военного городка мы будем решать и дальше, — подчеркнул Андрей Фатеев.

Об электробусах

Электробусы, которые появились на улицах нашего города еще в феврале, до сих пор работали в тестовом режиме, что связано с исследованиями пассажиропотока и рекомендациями профильных организаций по устройству новых маршрутов. Важно было исключить участки дублирования маршрутов электро- и автотранспорта, что играло не последнюю роль в составлении предполагаемого пути. В результате тестирования и после консультаций с жителями, организациями, коллективами градообразующих предприятий принято решение изменить маршруты для электробусов.

После рассмотрения наших предложений профильными ведомствами мы планируем до середины июня изменить маршруты с учетом пожеланий таганрожцев. В том числе для того, чтобы электробусы смогли продублировать линии временно выведенного из эксплуатации таганрогского троллейбуса. Уверен, скоро мы с вами маршруты скорректируем и выберем оптимальный вариант, — пообещал глава администрации Таганрога.

О коммунальных отходах и свалках

В теме, касающейся мусора, есть две составляющие. Первая — свалочные очаги, образовавшиеся в посадках и на окраинах города.

Недобросовестные возчики мусора использовали их для сброса строительных и других отходов. Накопились огромные запасы мусора, на этот счет есть решения суда, вынесенные в 2020 году и ранее, и сегодня мы их должны исполнять, очищать территории. Случается, горожане обращаются в некую организацию, не удостоверившись в том, что вывоз будет осуществляться на специально отведенный для этого полигон. Напоминаю: ближайший полигон сбора мусора с необходимым статусом находится в Неклиновском районе, — подчеркнул глава администрации.

Вторая часть вопроса — совершенствование системы сбора мусора. В 2019 года прошла реформа сбора ТКО и крупногабаритных отходов, появился единый региональный оператор.

Мы вернулись к совершенствованию ситуации по сбору крупногабаритного мусора, используя контейнеры, которые жители города называют «лодочки». Установлено уже 14 таких накопителей. Однако хочу напомнить, уважаемые горожане: вывоз строительного мусора требует финансовых затрат. Некоторые несанкционированнные свалки уже не раз приводили в порядок, но они пополняются вновь, и в основном это строительный мусор, остатки мебели, шины от автоколес и так далее… Прошу таганрожев проявлять гражданскую позицию. Если у вас появилась необходимость вывезти такой мусор, обращайтесь в лицензированную организацию, — подчернкул Андрей Евгеньевич.

Также он объяснил: когда в работе регионального оператора происходят сбои, службы администрации направляют ему соответствующие претензии.

Конечно, мы предусматриваем в бюджете средства для сбора отходов, которые появляются в неустановленных местах, стараемся справиться с проблемой силами муниципальных служб, но сознательность горожан – большой помощник в решении этого вопроса, — добавил Андрей Фатеев.

О пляжах

Два из них находятся в муниципальной собственности, в ведении МКУ Приморье: это пляжи «Центральный», и тот, что расположен у Приморского парка. Три объекта принадлежат частным лицам — «Елисеевский», «Тополек» и «Приазовье».

Мы с вами помним шторм, который в конце прошлого года серьезно разрушил инженерную инфраструктуру на муниципальных пляжах. Там сейчас проводятся ремонтно-восстановительные работы. Но параллельно идет подготовка пляжей к сезону: заключаются договоры на водопользование, проводятся обследование и отчистка дна акватории, лабораторные исследования морской воды и другие работы, предписанные санитарными правилами, — замечает глава администрации Таганрога. – Заключают договоры со службой ГИМС МЧС, завершается подготовка спасательных и медицинских служб. Учитывая, что после шторма требуются достаточно объемные работы, для восстановления Приморского пляжа мы обратились за помощью в правительство Ростовской области. И нам не отказали, выделив средства из резервного фонда, — добавил глава администрации Таганрога.

Центральный пляж восстанавливают силами и средствами МКУ «Приморье». Ряд предприятий в Таганроге не остался в стороне, выделив средства, чтобы привести этот пляж в порядок.

Тут требуется системный подход, и мы, проводя обследование прибрежной зоны, выяснили: стоимость работ только по проектированию такого масштабного берегоукрепления – порядка 38 миллионов рублей. Первоочередная задача же – выполнить работы по восстановлению проезда к пляжу,- отмечает Андрей Евгеньевич.

Пляжи «Тополек» «Приазовье» и «Елисеевский» планирует начать работу с 1 июня, а муниципальные пляжи — с середины июня.

Марина Даренская, фото из архива «Таганрогской правды»