Андрей Фатеев стал наставником «Движения первых» в Таганроге

Глава администрации города провел встречу с активистами этой молодежной организации.

В Таганроге глава администрации города Андрей Фатеев рассказал в своем телеграм-канале об итогах встречи с таганрогским активом «Движения первых», которая состоялась в рамках первого заседания координационного совета по взаимодействию с местным отделением этой молодежной организации. Таким образом, Андрей Фатеев принял предложение инициативной группы стать наставником ребят. В ходе заседания его участники также обсудили ряд важных вопросов, подвели итоги совместной работы за год.

«Движение Первых» — одна из самых молодых организаций, созданная по инициативе Президента РФ. В Таганроге на базе школ, колледжей, учреждений дополнительного образования и культуры было открыто 48 первичных отделений. Сегодня в организации состоят почти 4000 таганрогских ребят. Они активно участвуют в мероприятиях патриотического, экологического, волонтерского и других направлений. Становятся победителями многих конкурсов.

— Наши Первые по праву являются лидерами и на региональном, и на федеральном уровнях. Считаю, что сегодня, как никогда, надо поддерживать и развивать лучшие инициативы молодежи! — подчеркнул глава администрации города.

Фото: Телеграм-канал Андрея Фатеева