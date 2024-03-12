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Андрей Фатеев призвал таганрожцев принять участие в выборах Президента РФ

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Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев призвал горожан принять участие в голосовании на выборах Президента РФ, которые пройдут в России с 15 по 17 марта.

#В стране

— Уважаемые таганрожцы! С 15 по 17 марта состоятся выборы Президента Российской Федерации. Отдать свой голос на выборах – долг каждого гражданина Российской Федерации. Ведь именно мы несем ответственность за будущее Родины, за возможность для нас, наших детей и внуков жить в сильной и независимой стране!

Сейчас наши военнослужащие, которые участвуют в специальной военнной операции, делают все возможное для обеспечения безопасности мирного населения.

Уверен, что каждый из вас 15, 16 или 17 марта воспользуется своим избирательным правом, проявит личную ответственность и придет на свой избирательный участок. Также вы можете проголосовать дистанционно с помощью системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Если есть уважительные причины, и вы не сможете прийти на избирательный участок, то можно проголосовать на дому. Для этого вам следует обратиться в свою участковую избирательную комиссию с заявлением о предоставлении возможности проголосовать вне помещения до 17 марта до 14.00, — написал он в своем телеграм-канале.

Фото из архива

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выборы Президента РФ новости Таганрог
Таганрогская правда
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