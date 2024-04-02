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Андрей Фатеев: отопительный сезон в Таганроге завершается 8 апреля

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В Таганроге отопительный сезон завершается 8 апреля. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава городской администрации Андрей Фатеев.

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Температура воздуха в Таганроге достигла показателей, необходимых для прекращения подачи тепла в дома. И уже 8 апреля отопительный период 2023-2024 завершаем. Проводить эту работу коммунальщики будут поэтапно,- отметил он.

И добавил, что после завершения зимнего отопительного периода работники коммунальных служб продолжат работать. Они начнут выполнять перевод теплоисточников на летний режим. А затем на теплосетях начнется подготовка к следующему отопительному периоду, которая будет включать в себя гидравлические испытания системы, ремонт коммуникаций и многое другое.

Фото donland.ru (из архива)

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Таганрогская правда
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