Алина Литвиненко: «Волонтерство стало «культурным кодом» Ростовской области»

В Ростовской области насчитывается более 400 тысяч человек, хотя бы раз участвовавших в волонтерской деятельности. Средний возраст добровольцев — 24 года, но среди них есть и «серебряные» волонтеры, а также семьи с детьми.

За последние месяцы донские волонтеры работали в Курской области, Анапе, Туапсе и Дагестане. О том, как организована эта работа, в эфире радио «ФМ-на Дону» рассказала директор Донского волонтерского центра, руководитель регионального штаба «Мы вместе» Алина Литвиненко.

Недавно добровольцы вернулись из лагеря «Курский рубеж», организованного «Единой Россией», куда съезжаются волонтеры из 12 регионов. Дончане помогают восстанавливать село Рыльск, поселки Марица, Борки, Заваловка, пострадавшие от атак ВСУ.

«В основном закрываем тепловой контур в домах. И обязательно общаемся с людьми, поддерживаем морально», — рассказала Алина Литвиненко.

По ее словам, уже восстановлено более 170 домовладений. Лагерь работает всего год, но для донских волонтеров это уже четвертый выезд.

Год назад, после разлива мазута в Анапе, ростовские волонтеры выехали на помощь одними из первых. Они покупали инвентарь, чистили берег, помогали орнитологам. А в мае этого года после крушения танкеров в Черном море волонтеры работали в Туапсе. Более 300 человек помогали расчищать берег и ухаживать за пострадавшими птицами.

Еще один фронт работ — Дагестан, где после наводнения погибли люди. Донские волонтеры собирали и доставляли гуманитарную помощь, работали на складах, откачивали воду из домов.

По словам Алины Литвиненко, в Ростовской области волонтерство стало «культурным кодом региона». Здесь самая развитая инфраструктура помощи: открываются «Добро.Центры», действуют меры поддержки волонтеров.

«Жители Ростовской области действительно неравнодушные. Мы приграничный регион, тема помощи фронту сегодня в приоритете, но люди всех возрастов помогают и по другим направлениям, не остаются в стороне», — подчеркнула руководитель штаба «Мы вместе».

Подготовлено по материалам ИА DON24.RU