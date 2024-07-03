Альфа-Банк открыл в Таганроге еще одно отделение нового формата

В нашем городе всегда радуются хорошим событиям. И таким, несомненно стало открытие нового современного phygital-офиса Альфа-Банка по адресу пер. 1-й Крепостной, д. 17.

Что такое phygital-офис? Название образовано от английских слов physical(физический)и digital(цифровой), что означает важность сочетания лучших современных технологий с физическим присутствием, проще говоря, незаменимым теплом человеческого общения.

В данном офисе всё так и есть. Новые технологии буквально окружают вас, но всё это эргономично и ненавязчиво встроено в удобное пространство отделения.

«По дороге сюда вспоминала, как примерно год назад в Таганроге мы открывали подобный офис по другому адресу. Через недолгое время после этого события стало понятно: офис пользуется популярностью у жителей, и приняли решение открыть еще одно, чтобы продолжить замечательную тенденцию. Думаю, вы оцените по достоинству наш офис и продукты. И с учетом того, что количество наших клиентов растет в геометрической прогрессии, мы будем ждать вас в новых современных отделениях», — подчеркнула директор розничного бизнеса Альфа-Банка в Ростовской области Варвара Сенина.

Подобные офисы Альфа-Банк открывает по всей стране, здесь радушно встретят любого, охотно работают и с физическими лицами, и с представителями бизнеса. Вы не ощутите разницы в подходе в зависимости от того, сколько у вас средств на счету. Красивые сотрудницы банка в жизнеутверждающих, в стилистике фирмы, красных костюмах больше не отделены от посетителя экраном компьютера, словно щитом. Они работают на беспроводных ноутбуках и сами подойдут к вам для решения финансовых вопросов. Здесь не видно проводов, оглушительно навязчивых баннеров с рекламой кредитных услуг. Большие окна наполняют светом и воздухом помещение, нет и тени чрезмерного официоза, тяжелых стен.

Будто вы зашли в уютное кафе, присели в мягкое кресло и разбираетесь со своими делами, чувствуя себя не скованно, комфортно. Здесь ушли от работы с наличностью – для нее действуют банкоматы в отдельной, специально адаптированной зоне. Изменилось многое: ни в одном здешнем банке такого формата общения вы не встретите. Однако профессионализм и готовность решать самые сложные и необычные вопросы клиентов у сотрудников банка остались неизменными, и большая часть репутации – это 30 лет стабильной его работы.

«Если не ошибаюсь, первый офис Альфа-Банка появился в Таганроге в 2013 году. И спустя всего десятилетие мы открывали здесь второе отделение в совершенно новом формате, уже полюбившееся посетителям, в том числе, представителям крупного и малого бизнеса. Комфорт обслуживания дорогого стоит, — отметила заместитель главы администрации Светлана Камбулова. — Думаю, здесь обязательно будут всё новые и новые посетители, — добавила она, пожелав сотрудникам удачи, терпения и благодарных клиентов, а банку процветания, и, конечно, открытия новых замечательных офисов».

Ко всему прочему, уходя от старых методов работы, офис нового формата экономит до 5 тонн бумаги в год, а значит, заботится о «зеленых легких» планеты, стало быть о наших с вами — тоже.

Альфа-Банк позиционирует phygital-офисы как удачное пространство для мероприятий, встреч для формирования предпринимательских сообществ. И эти новые качества, скорее всего, оценят в полной мере.

«Офис прекрасный, и я это говорю не потому, что постоянный его посетитель, не потому, что с меня здесь буквально пылинки сдувают, а потому что авторитет у банка — необыкновенный. Есть много разных банков – где-то хорошо, где-то средне, где-то великолепно… Мое мнение, как гражданина города, как коммерсанта, как бизнесмена: из пяти пять баллов Альфа-Банку ставить можно все пять. И я безумно рад, что открылось его второе отделение в нашем городе», – высказал мнение клиент Альфа банка Григорий Мурадов.

Фото предоставлено Альфа-Банком

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