Алексей Быков: «Красный котельщик» – отличная площадка, чтобы построить успешную карьеру

На официальном сайте Таганрогского котлостроительного завода «Красный котельщик» (ТКЗ) – одного из ведущих предприятий отечественного котлостроения, которое входит в реестр организаций оборонно-промышленного комплекса России, появился новый раздел #БольшеЧемРабота.

На постоянной основе здесь будут публиковаться рассказы сотрудников ТКЗ, которые гордятся своей профессией, считают работу на родном предприятии делом своей жизни, ценят стабильность и социальную защищенность, которые дает «Красный котельщик».

Сегодня герой рубрики #БольшеЧемРабота – Алексей Быков, электромеханик дирекции по эксплуатации и ремонту ТКЗ «Красный котельщик»:

– Мой стаж на предприятии – почти 20 лет. За это время убедился на 100%, «Красный котельщик» – это отличная площадка, чтобы построить успешную карьеру и получить необходимые знания и опыт.

У наших сотрудников есть все возможности войти в кадровый резерв и в дальнейшем занять руководящую должность, повысить разряд, получить вторую профессию – каждое такое изменение положительно отражается на нашем доходе.

Лично я прошел на ТКЗ не один этап роста: начинал с электромонтера, был мастером, а теперь занимаю одну из ведущих единиц в нашей дирекции. Карьерное развитие, которое идет параллельно с профессиональным ростом, – только часть преимуществ работы на «Красном котельщике».

Особое внимание здесь уделяется условиям труда, комфортной и продуктивной работе. Проводятся ремонты, есть комнаты приема пищи – светлые, чистые помещения с кондиционерами. Постоянно обновляется инструмент. Выдается спецодежда.

Отмечу и разнообразный досуг. Все, кто любит активную жизнь, найдет на ТКЗ занятие по душе и друзей. Здесь проводят спортивные и культурно-массовые мероприятия, интеллектуальные соревнования, благотворительные проекты. Есть собственный бесплатный тренажерный зал.

На ТКЗ часто приходят студенты – на экскурсию и практику. Я курирую ребят, которые после учебы будут отвечать за наладку и эксплуатацию электрооборудования, будущих наладчиков станков с числовым программным управлением, электромонтеров промышленного оборудования. Только за 2023 год провел практику почти 20 студентам.

Все они по-хорошему впечатлены масштабами предприятия, оборудования и процессов. Уходят с позитивными эмоциями, оставляют положительные отзывы о нашем большом высокотехнологичном производстве.