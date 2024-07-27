Александр Людвиницкий: «Музею Высоцкого в Таганроге быть!»

25 июля в Чеховской библиотеке Таганрога состоялся вечер памяти русского поэта, артиста и барда Владимира Высоцкого «Чужая колея…». На мероприятие пришло столько людей, что конференц-зал библиотеки не смог вместить всех желающих. Люди стояли в проходах, но не уходили.

Дважды в году, 25 января — в день рождения и 25 июля в день смерти Владимира Высоцкого в нашем городе отмечаются эти даты. Организатором встреч является предприниматель и меценат директор спортивного клуба «Дзюдо Тайм» Александр Людвиницкий — почитатель этой многогранной и противоречивой, но, безусловно, очень талантливой личности, кумира многих поколений русских людей. Вместе со своими единомышленниками из Центра культурных программ библиотеки имени А.П. Чехова и клуба авторской песни «Арвентур» (рук. Иван Резанов) он проводит подобные мероприятия уже более десяти лет.

Надо отметить, что коллектив единомышленников увеличивается, прирастая новыми, порой молодыми людьми. Так случилось и в этот раз. Одним из давних участников подобных встреч является любитель и исполнитель песен Высоцкого Сергей Дзюба. На этом вечере выступила его внучка Анна Зевина, исполнив «Песню про белого слона». Это был ее первый выход на сцену. Девочка, как она сама призналась, безумно волновалась, но дебют удался. После ее выступления, аплодисменты заглушали крики «браво». А юная актриса театра-клуба «СаД» Виктория Ландырева показала сценку «Проходят годы, прожитые всеми» и тоже с успехом!

Вела программу заведующая отделом «Центр культурных программ» Центральной городской публичной библиотеки имени А.П.Чехова Оксана Сербина. Прекрасно владея аудиторией, Оксана Геннадиевна рассказывала собравшимся в зале почитателям творчества Высоцкого многие, а часто и малоизвестные, эпизоды из жизни поэта.

У каждого из нас есть свои печальные вехи. Для многих людей в нашей стране 25 июля — день памяти известного актера, поэта и певца Владимира Высоцкого – именно такая веха. Его творческая жизнь — это около 800 песен и стихов, 20 ролей в театре и около 30 ролей в кино.

Когда он покинул этот мир, никто не мог предположить, что спустя сорок четыре года его песни и стихи будут звучать в сердцах миллионов людей. Он по-прежнему популярен, а фильмы с его участием смотрят с удовольствием. Его песни поют самые известные артисты страны, стихи не теряют своей актуальности. Высоцкий был голосом 70-х годов, равному которому по народной любви трудно найти. Его боготворили и считали своим все, от хулигана до военного, от альпиниста до шофера.

Вечер длился около двух часов. Пели песни, читали стихи Высоцкого и о Высоцком Владимир Бабаев, группа «Ра Дар» (Юлия Анищенко, Иван Резанов, Сергей Соболь, Константин Дмитриев), Анна Зевина, Александр Людвиницкий и Олег Кащеев, Гаянэ Хачатурян, Дарья Кислова, Дмитрий Константинов, Николай Перфилов, Захар Мамычев и другие. Зал награждал каждого выступающего аплодисментами.

Песни и стихи Высоцкого стали частью жизни целого поколения нашей страны и остались с нами на все времена. Долгие годы возглавлявшая отдел Центра правовой и экономической информации библиотеки имени А.П.Чехова Елена Кремнева была с молодых лет большим ценителем творчества Высоцкого. На протяжении полувека Елена Константиновна собирала материальную память о поэте: афиши концертов и спектаклей разных лет, самиздат, газетные вырезки, календари, портреты, грампластинки и многое другое. Однако, годы идут, да и по состоянию здоровья, она решила передать свой бесценный личный архив такому же увлеченному и преданному творчеству Высоцкого таганрожцу Александру Людвиницкому. На вечере памяти поэта Александр Ильич был растроган столь щедрым подарком и пообещал не только пополнять этот архив, но и сделать его доступным для всех поклонников творчества поэта.

Анатолий Ивашов, фото автора