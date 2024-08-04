Александр Цилькер: «Автор из Таганрога желанный гость на моих фестивалях»

Александр Цилькер, автор песен, музыки, стихов и прозы, успешный организатор фестивалей, в конце июля побывал в Таганроге с концертом. И дал небольшое интервью для «Таганрогской правды».

Александр Моисеевич придумал и создал такие известные фестивали, как «Песня Булата», юмористической и сатирической песни «Ёрш», «Мальтийский Феsт», «Поющий Доктор», «Рождественская Пальма», «Рисуем Горы», «Пятая Суббота», «Ковчег» и другие. Один из его друзей посчитал организованные Александром Цилькером мероприятия разного масштаба, полные музыки и слов, – их оказалось 74! А самым первым стал фестиваль авторской песни и поэзии, посвященный Булату Окуджаве. И этом году «Песня Булата», приуроченная к столетию мэтра жанра, набрала рекордное количество участников.

Александр Цилькер – также участник и лауреат фестивалей авторской песни в России, Украине, Белоруссии, Латвии, Польше, Израиле, Чехии, Германии, Эстонии, США, Армении, Азербайджане. Сегодня он живет в подмосковном городе Одинцове.

К жанру авторской песни Александр Моисеевич примкнул, работая на Севере, там же однажды возглавил Надымский КСП «Витражи», и побывал на многих фестивалях вместе со своим клубом. Там же, по словам барда, придуманы одни из лучших его песен, которые продолжают жить. За день до того, как выступить в Таганроге, Александр Цилькер давал концерт в городе Горячий Ключ, и одна из гостей узнала песню, которую пела с раннего детства, только автора ее не знала. Александр Моисеевич исполнил таганрожцам три песни из своего северного цикла, которые вошли в десятку хит-парада Радио Уренгоя как лучшие о Севере. Сегодня у Александра Цилькера четыре альбома с его песнями, столько же — с авторской экспериментальной музыкой, издано пять книг.

Сейчас он — гендиректор творческого объединения «ТриА», где с командой единомышленников работает над созданием фестивалей. Но вернемся к нашему интервью.

— Александр Моисеевич, когда вы написали первую песню?

— В Запорожье, в средней школе № 66, в 9-м классе, если это можно назвать «написал». Мы собрали маленький школьный ансамбль Babys (с англ. – «малыши») и придумывали для него всякие песни.

— А когда организовали первый фестиваль?

— В 2011 году — «Песни Булата», и с тех пор он проходил два раза на Байкале, два — на Ямале, два раза — на Волге, один раз — на Дунае. Став потом ежегодным, «Ёрш» появился в 2012 году. Еще проходили фестивали за рубежом. Дважды на Мальте и один раз — в Израиле. На Мальте нам его «прикрыла» финансовая ситуация в мире, а в Израиле – пандемия в 2020-м.

— Вы пишете музыку, слагаете стихи — творческий человек. Почему решили организовывать фестивали?

— Однажды мне приснилось, что бронзовую статуэтку Булата Окуджавы, копию скульптуры на Арбате (памятник создан в 2002 году скульптором Георгием Франгуляном — прим. автора) дарят на церемонии, будто американского «Оскара». Только не голливудские звезды, а наши барды идут по красной дорожке. И теперь бронзовый бюст Булата Шалвовича – это Гран-при фестиваля на протяжении всех лет его существования. Наверное, я и хотел заниматься организацией фестивалей, и сон этот стал своего рода толчком для нового начинания. На тот момент я стал не единственным его организаторам – собралась команда, которая действовала с самого начала. С годами окреп некий профессионализм. Мне помощники нужны меньше и меньше, нужны исполнители. Думать над каждой организацией я буду сам. А чтобы помогать, всё это воплотить — есть много верных друзей.

— Александр Моисеевич, вы столько лет в этом жанре… Меняются люди авторской песни? Что с ними происходит?

— Не может не радовать, что музыкальность авторской песни выросла в разы благодаря таким композиторам, как Сергей Никитин, Алексей Иващенко, Юлий Ким. У их песен — настоящая музыка. Раньше композиторы встречались в авторской песне гораздо реже. Прежде всего это Юрий Визбор, у Окуджавы тоже много интересных мелодических решений, а у Визбора, я считаю, их намного больше. И Виктор Берковский какую замечательную музыку писал! Сейчас в этой среде гораздо больше композиторов. Не утверждаю, что они лучше. Стало больше авторов достойной музыки. Пишут отличные мелодии. Может, несколько «просела» поэзия, а музыкальная часть на фестивалях звучит гораздо интереснее. И класс владения инструментом повысился, и голоса… Раньше было бы смешно услышать, что бард учится петь. А сейчас люди реально учатся вокалу и играть на гитаре у частных преподавателей, прежде чем выйти на сцену для в конкурсе.

— Требования для отбора участников ваших фестивалей довольно высокие. И направленность разная. Юмористически-сатирический «Ёрш» — единственный такого рода в нашей стране. А сами вы — человек веселый или грустный?

— Вообще-то я не веселый и не грустный, я человек, готовый к импровизации. Могу в любом разговоре повернуть угол взгляда собеседника, направление беседы. Это не грусть и не веселье — это импровизация. А на веселом фестивале «Ёрш» — импровизация в сторону новых форм, юмористических конкурсных показов. Люблю театральность «Ерша». Мы придумываем музыкальные спектакли, и там, конечно, с грустью — вообще никак. Правда, я очень строгий. На своих фестивалях не позволяю очень многого — ни тем, кто участвует, ни тем, кто мне помогает. Например, я сторонник строгого регламента. Если заложено на выступление пять минут, то это и будут ровно пять минут. Это все знают. А грустный я или веселый – не знаю. Об этом лучше спросить у тех, кто рядом со мной.

— Бывали ли в Таганроге раньше?

— Я здесь не в первый раз, приезжали сюда в гости. Марина Вайсберг, автор из Таганрога, не первый год желанный гость на моих фестивалях. Очень талантливый, самобытный автор, ее песни не перепутаешь ни с чьими. Кода Марина представляет свои юмористические композиции на фестивале «Ёрш», я считаю, это песни самого высокого уровня!

— А о городе нашем сложилось какое-то мнение?

— Учитывая, что я родился и вырос в Запорожье, а ваш город тоже южный, а на Азовское море мы часто ездили в Бердянск отдыхать, и они похожи климатически… Здесь по сравнению с тем местом, где я вырос, намного меньше промышленных предприятий, но во много раз больше всяких интересных артефактов и музеев. И очень жарко, чуть-чуть бы попрохладнее!

Марина ДАРЕНСКАЯ, фото автора