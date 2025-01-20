Актёр из Таганрога Владимир Волжин сыграл в новом сериале телеканала ТНТ

На телеканале ТНТ состоялась премьера нового скетчкома «Демис и Марина». Главные звезды сериала — популярные комики Демис Карибидис и Марина Кравец. В каждом эпизоде они появляются в неожиданных образах, а также играют самих себя.

У серий своя сюжетная линия, отражающая не только закулисье шоу-бизнеса и телевидения, но и повседневные проблемы, с которыми регулярно сталкиваются комики в реальной жизни.

Принял участие в проекте и актёр из Таганрога Владимир Волжин, долгое время работающий в Таганрогском молодёжном камерном театре. Владимир окончил Ярославский государственный театральный институт по специальности «Актёр драматического театра и кино». Сейчас живёт в Москве и является приглашённым актёром театра Моссовет (студия МОСТ).

Нам удалось связаться с земляком и узнать у него, чем привлёк новый проект, какую роль он исполнил в скетчкоме и чем занимается в свободное от съемок время.

Владимир Волжин отметил, что очень рад участию в этом проекте и поблагодарил всех к нему причастных:

— Я счастливый актёр в плане профессии. В моей фильмографии много разных ролей от трагических до комедийных. Что было интересно в данном проекте? Конечно партнёры. Демис и Марина — профи. В этом я убедился. Серьёзный подход к комедийному проекту и при всём этом спокойная и комфортная атмосфера на площадке, которая располагает к творчеству. Зрителю будет интересно увидеть любимых актёров в разных образах, ну и увидеть новые лица.

Мой персонаж — абсолютный «человек-катастрофа» в самом весёлом смысле. Мне кажется, что он всегда по жизни попадает в курьёзные ситуации, а за ним и его жена втягивается в очередной абсурд. Но хорошо, что всё всегда хорошо заканчивается. Что было смешного на площадке? Это абсолютный серьёз в создании абсолютного юмора.

Люблю, когда свободного времени мало. Это не шутка! Снимаюсь в кино, играю в театре в четырёх спектаклях, участвую в других театральных проектах, преподаю и занимаюсь озвучкой.

Материал и фото предоставлены пресс-службой телеканала ТНТ