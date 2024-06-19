Акцию «Антиреклама» провели активисты Таганрога

18 июня волонтеры Таганрога провели акцию «Антиреклама» — молодые активисты закрашивали рекламу наркотических веществ.

Акцию организовал отдел по делам молодежи администрации Таганрога при поддержке УМВД города и центра развития добровольчества #ТагВолонтер.

«В рамках акции выявлено и закрашено 20 надписей с рекламой наркотических веществ на фасадах жилых домов, заборах, досках объявлений и в иных местах», — сообщает администрация Таганрога.

Такие рейды молодежь города проводит регулярно. Они являются ключевыми мероприятиями плана месячника антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни на территории Таганрога.

В администрации города напомнили об административной ответственности за пропаганду либо незаконную рекламу наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров – нарушителям грозят серьезные штрафы.

Фото отдела по делам молодежи администрации Таганрога