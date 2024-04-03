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Акция «Сад памяти» пройдет в парке 300-летия Таганрога

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В пятницу, 5 апреля, в Таганроге, в рамках Международной акции «Сад памяти», молодые саженцы будут высажены на территории парка имени 300-летия Таганрога. Об этом сообщила начальник отдела по охране окружающей среды и природных ресурсов Елена Ельникова.

Город

В рамках мероприятий весеннего «Дня древонасаждений», участники которых восстанавливают зелёные зоны городов и посёлков Ростовской области, вот уже в пятый раз на Дону пройдёт добрая акция «Сад памяти».

Сберегая историческую память, организаторы события планируют в апреле 2024 года в России и за рубежом высадить по одному дереву, в память о каждом из 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне.

Юбилейный, пятый этап акции «Сад памяти» охватывает все субъекты РФ. На Дону он пройдёт во всех 55 муниципалитетах, в том числе в нашем городе, где планируется высадить около 30 деревьев в парке 300-летия Таганрога.   

Михаил Андроник, фото автора 

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Таганрогская правда
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