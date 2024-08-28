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Акция для животных пройдет в Таганроге 29 августа

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29 августа в Таганроге пройдет очередная акция по льготной стерилизации домашних животных. Записать питомцев на процедуры нужно заранее.

Город

Ветеринарные врачи отмечают, что стерилизация помогает домашним любимцам избавиться от гормональных сбоев, стать спокойнее и игривее. Кроме того, такие мероприятия помогают контролировать популяцию бездомных животных гуманным способом.

Напомним, что стоимость процедуры во время акции на 30% ниже, чем в обычные дни. Записаться к ветеринару нужно заранее обратившись в ветклинику по адресу: ул. Котлостроительная, 43. Телефон 8(863) 464-49-11.

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда
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