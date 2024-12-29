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Академик РАН рассказала жителям Дона, как составить новогоднее меню без вреда для здоровья

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Лейла Намазова-Баранова, заведующая кафедрой факультетской педиатрии Института материнства и детства РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, доктор медицинских наук, академик РАН, рассказала, как составить вкусное и полезное новогоднее меню для детей и взрослых.

#Здоровье
Содержание
  1. Как собрать новогоднее меню?
  2. Как не отравиться во время празднований?
  3. Как не набрать лишний вес?

Как собрать новогоднее меню?

Во-первых, на новогоднем столе не должно быть продуктов, которые не нужны и даже запрещены для кого-то из членов семьи. Например, диабетиков или аллергиков, если таковые имеются. На столе все должно быть сделано так, чтобы у диабетика не возникало соблазна попробовать то, что ему противопоказано. Это же относится и к людям со всеми другими болезнями: аллергией, проблемами с печенью, почками и так далее.

Во-вторых, не должно быть никаких искусственных голоданий перед новогодними праздниками. Более того, перед праздниками и после них желательно не забывать про физическую нагрузку: много гулять, активно двигаться, играть в различные игры и так далее. Это сбалансирует то, что будет съедено за новогоднюю ночь.

В-третьих, все основное можно съесть чуть пораньше, а уже после 12 часов, в течение новогодней ночи лакомиться более легкой пищей.

И, наконец, новогоднее меню нужно заранее спланировать, то есть очень взвешенно подойти к его составлению. Ориентироваться нужно, прежде всего, на свои финансовые возможности.

Как не отравиться во время празднований?

Часть черепно-мозговых нервов, которые отвечают за обоняние, вызывают рвотный рефлекс. Почему?  Потому что, когда человек чувствует определенный неприятный запах, рвотный рефлекс является защитным, подсказывая, что это нельзя есть, потому что опасно для организма. И даже если вы уже положили еду в рот и проглотили, то организм все равно выбросит ее наружу.

Прислушивайтесь к своим ощущениям: если накануне вы что-то неправильно приготовили или хранили перед употреблением и стало очевидно, что блюдо испорченное, не в коем случае есть его нельзя, лучше убрать все со стола и не рисковать своим здоровьем лишний раз.

Как не набрать лишний вес?

Когда вы готовитесь к новогоднему празднику, нужно хорошо взвесить, в каком объеме надо готовить те или иные блюда. Потому что понятно, что выкидывать пищу не очень хорошо, поэтому надо все рассчитать так, чтобы получить максимальное удовольствие от праздника.

Что касается физической нагрузки, то можно кататься на лыжах, бегать, гулять, играть во дворе: совершенно необязательно идти в дорогой фитнес-центр.

Абсолютно обычная двигательная активность будет очень полезной в новогодний период. Также можно принимать витамины, но только очень аккуратно, чтобы избежать негативных последствий для организма.

«Я придерживаюсь всю жизнь подхода Омара Хайяма: уж лучше голодать, чем, что попало есть, лучше быть одному, чем с кем попало. Все элементарно: надо рассчитывать на те возможности, которые у тебя есть, соответственно правильный стол нужно составлять не по объему, а по сути. Нужен разумный подход: выбор здорового продукта в рамках тех финансовых возможностей, которые есть у семьи», — отмечает эксперт.

Иллюстрация сгенерирована нейросетью «Шедеврум»

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Таганрогская правда
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