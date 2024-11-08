Предстоящие выходные обещают побаловать Таганрог долгожданным солнышком. Правда, время от времени оно будет прятаться за облака, но это не страшно. Заметного похолодания в ближайшие два дня не предвидится, поэтому можно смело отправляться на прогулку. А по дороге заглянуть в городские учреждения культуры, которые традиционно подготовились к приему гостей.

Новая выставка открывается в Чеховской библиотеке, познавательные лекции запланированы в Таганрогском художественном музее, спектакли и сказку для детей покажет Чеховский театр, интересные экскурсии подготовили в Литературном музее, литературно-музыкальная гостиная, посвященная 95-летию Александры Пахмутовой, пройдет в Городском доме культуры. Выбирайте, что вам больше по душе, стройте свой маршрут с нашей афишей.

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 38-31-96)

Концертно-выставочный зал (ул. Петровская, 96)

9 ноября начинает работу ежегодная выставка «Осенние сезоны в Таганроге» творческой группы художников «Лунный кот», членов Союза художников России. Вход по билетам, можно посетить по «Пушкинской карте». На открытие 10 ноября в 15 часов — вход свободный.

Конференц-зал (ул. Греческая, 105)

10 ноября в 14 часов – трансляция из концертного зала имени П.И. Чайковского Московской филармонии. Гала-концерт детского музыкального фестиваля «Белый пароход – 2024», посвященного творчеству Александры Пахмутовой. Участвуют Российский национальный молодежный симфонический оркестр (дирижер – Алексей Рубин), Василий Ладюк (баритон), Любовь Петрова(сопрано), Игорь Морозов (тенор), Олег Диденко (бас), «Квартет ПРО», хор и юные артисты проекта «Белый пароход». Вход свободный.

Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 56, тел 38-31-70)

9 ноября 14 часов — лекция «Желтый — цвет радости» (о роли цвета в изобразительном искусстве). В 16 часов — спектакль Таганрогского классического театра «Лемакс» «Богатая невеста».

10 ноября в 14 часов — познавательное мероприятие «История, рассказанная украшениями. Русский жемчуг».

Таганрогский драматический театр имени А.П. Чехова (ул. Петровская, 90, тел. 38-34-93)

9 ноября в 17 часов – постановка «Каренины. Лабиринты памяти».

10 ноября в 11 часов – сказка для детей «Две бабы Яги». В 17 часов — сентиментальный спектакль «Джек».

Городской дом культуры (ул. Петровская, 104-1)

9 ноября в 17 часов — литературно-музыкальная гостиная «В песнях останемся мы», посвященная 95-летию Александры Пахмутовой. Вход свободный.

Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник

Литературный музей А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9, тел. 61-14-66)

9 ноября с 10 до 12 часов – работа Детской студии Антоши Чехонте (музейные мастер-классы).

Продолжают работу выставки: «Пушкин вне времени», «Подношение Пушкину», «Реконструкция костюма».

Музей «Домик Чехова» (ул. Чехова, 69, тел. 39-42-76)

9 ноября в 12 часов — тематическая экскурсия «В горе и в радости» (170 лет со дня венчания в Таганроге Павла и Евгении Чеховых).

Музей «Лавка Чеховых» (ул. Александровская, 100, тел. 61-27-82)

10 ноября в 12 часов — тематическая экскурсия «Детские годы Антоши Чехонте».

Музей «Дом П.Е. Чехова» (ул. Р. Люксембург, 77, тел. 61-31-50)

Со вторника по воскресенье – экскурсии по экспозиции музея (сеансовое посещение в 10, 11, 12, 14, 15, 16 и 17 часов для групп от трех до 10 человек по предварительной записи).

Историко-краеведческий музей (ул. Фрунзе, 41, тел. 38-34-96)

Выставка «В гостях у музея Дворца Алфераки» знакомит с портретами выдающихся личностей, сыгравших большую роль в истории российского государства и Таганрога.

На выставке «В.Д. Поленов. «Пруд с вётлами». Возвращение» можно увидеть картину известного художника-передвижника и узнать историю ее возвращения в коллекцию музея-заповедника после изъятия немецко-фашистскими захватчиками.

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 61-43-33)

9 ноября в 15 часов — тематическая экскурсия «Фортификационные укрепления Миусского полуострова».

10 ноября в 15 часов — обзорная экскурсия по постоянной экспозиции «Портрет города во времени».

Музей И.Д. Василенко (ул. Чехова, 88, тел. 61-36-73)

9 ноября в 15 часов — тематическая экскурсия «Учитель, человек, писатель».

Фото Сергея Плишенко