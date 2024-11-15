Афиша Таганрога: выбираем, куда пойти на ноябрьские выходные

Интересно и познавательно можно провести наступающие выходные в городских учреждениях культуры. Как всегда в библиотеке, театрах, музеях подготовлены разнообразные программы для детей и взрослых: концерты, выставки, экскурсии, спектакли.

Так, Чеховский театр представляет долгожданную премьеру – яркий, динамичный спектакль «Ханума». «Джаз на разных языках мира» можно послушать в ГДК, а программу «Музыка жизни» — в Литературном музее. Юные таланты выступят на концертах в библиотеке имени А.П. Чехова.

Тематические экскурсии и выставки об истории Таганрога и не только об этом пройдут в городских музеях. Выбирайте, что вам больше по душе. Стройте свой культурный маршрут с нашей афишей.

Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 56, тел. 8 (8634) 38-31-70)

16 ноября в 14 часов — лекция «Рембрандт — «блудный сын» голландского искусства» из авторского цикла «Художники, которые потрясли мир».

17 ноября в 14 часов — экскурсия «Времен связующая нить» по экспозиции «Три века русского искусства».

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 8 (8634) 38-31-96)

Концертно-выставочный зал (ул. Петровская, 96)

16 ноября в 15 часов — концерт-презентация «Юные странички вечного искусства». Выступают учащиеся Таганрогской детской школы искусств, истории успеха которых вошли в Энциклопедию детских достижений Ростовской области (фортепиано, аккордеон, гитара, баян, домра, балалайка, ударные инструменты, а также вокалисты и юные художники).

17 ноября в 12 часов — юбилейный концерт хора «Элегия» и вокалистов Детской музыкальной школы имени А.Г. Абузарова.

В 16 часов — сольный концерт фортепианной музыки преподавателя Таганрогского музыкального колледжа Михаила Кузовлева «Воспоминания о лучших днях…». Прозвучат произведения Бетховена, Шопена, Дворжака, Хачатуряна, Шостаковича, Чайковского, Шуберта, Рахманинова и других.

Конференц-зал (ул. Греческая, 105)

17 ноября в 11 часов — «Известный неизвестный Таганрог», лекция старшего научного сотрудника Таганрогского музея-заповедника Аллы Цымбал «Крым и Таганрога неразделимость судеб». Вход по читательским билетам.

В 13 часов — прямая трансляция из концертного зала имени С.В. Рахманинова Московской филармонии. «Язык музыки. Голос» — концерт-лекция о самом универсальном языке мира. Авторы и ведущие цикла: Ярослав Тимофеев и Мария Холкина. Участвуют Российский национальный оркестр (дирижер — Федор Безносиков), Московский государственный академический камерный хор (дирижер — Тимофей Гольберг), Александра Соколова (сопрано), Шота Чибиров (тенор), Елена Битерякова (народный голос), Николай Шарапов (бас).

Таганрогский драматический театр имени А.П. Чехова (ул. Петровская, 90, тел. 8 (8634) 38-34-93)

16 и 17 ноября в 17 часов — премьера музыкального спектакля «Ханума» по пьесе Авксентия Цагарели в переводе Владимира Константинова и Бориса Рацера, постановка Анны Фекета.

Таганрогский камерный театр (тел. 8(904)343-87-87)

В Молодежном центре (ул. Петровская, 89)

16 ноября в 18.30 — постановка «Как Зоя гусей кормила».

Городской Дом культуры (ул. Петровская, 104-1, тел. 8 (8634) 38‒35‒45)

16 ноября в 17 часов — «Джаз на языках мира. Квартет «Грувин кэтс» (Groovin’Cats’Quartet) и Полина Худякова с новой программой.

Таганрогский музей-заповедник

Литературный музей А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9, тел. 8 (8634) 61-14-66)

16 ноября с 10 до 12 часов — работа Детской студии Антоши Чехонте (музейные мастер-классы).

17 ноября в 16 часов — литературно-музыкальная программа «Музыка жизни» (камерный оркестр «MUSICA DELLA VITA», художественный руководитель, главный дирижер — заслуженный артист России, профессор Сергей Нестеров, солисты: лауреаты всероссийских и международных конкурсов Надежда Нестерова, Нестор Никитин, ведущая — Екатерина Нестерова). В концерте принимает участие камерный оркестр Таганрогского музыкального колледжа, руководитель — Евгений Грачев.

Музей «Домик Чехова» (ул. Чехова, 69, тел. 8 (8634) 39-42-76)

17 ноября в 12 часов — тематическая экскурсия «Мальчики Чеховы — певчие Крестовоздвиженской церкви» (об истории Дворца Александра I в контексте таганрогской биографии Чеховых).

Музей «Лавка Чеховых» (ул. Александровская, 100, тел. 8 98634) 61-27-82)

16 ноября в 12 часов — тематическая экскурсия «Тайны дома на Ярмарочном переулке».

Музей «Дом П.Е. Чехова» (ул. Р. Люксембург, 77, тел. 8 98634) 61-31-50)

Со вторника по воскресенье — экскурсии по экспозиции музея (сеансовое посещение в 10, 11, 12, 14, 15, 16 и 17 часов для групп от трех до 10 человек по предварительной записи).

Историко-краеведческий музей (ул. Фрунзе, 41, тел. 8 (8634) 38-34-96)

На выставке «В.Д. Поленов. «Пруд с вётлами». Возвращение» гости музея смогут увидеть картину известного художника-передвижника и узнать историю ее возвращения в коллекцию музея-заповедника после изъятия немецко-фашистскими захватчиками.

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 8 (8634) 61-43-33)

16 ноября в 15 часов — тематическая экскурсия «Фортификационные укрепления Миусского полуострова».

17 ноября в 15 часов — обзорная экскурсия по постоянной экспозиции «Портрет города во времени».

Музей И.Д. Василенко (ул. Чехова, 88, тел. 8 (8634) 61-36-73)

16 ноября в 14 часов –- тематическая экскурсия «Учитель, человек, писатель».

Фото Сергея Плишенко