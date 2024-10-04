В предстоящие выходные Таганрогу обещают теплую и солнечную погоду. Так что смело планируйте походы в музеи, семейные прогулки и другие развлечения на свежем воздухе. Бархатной и ласковой осени осталось не так уж много. И оставаться дома в такие дни – самый плохой выбор. А побродив по обласканным солнцем тихим улочкам и аллеям парков, можно заглянуть в городские учреждения культуры, которые традиционно подготовили много интересных мероприятий для детей и взрослых.

В Чеховской библиотеке пройдет концерт-лекция о русском романсе, в Таганрогском художественном музее проведут квест-экскурсию, в театре имени Чехова в выходные покажут два спектакля и сказку для детей. Экскурсии, выставки и лекции ждут вас в музеях. Выбирайте, что вам больше по душе. Стройте свой осенний маршрут с нашей афишей.

Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 56, тел. 38-31-70)

6 октября в 14 часов – квест-экскурсия к Дню учителя «Тайны мастерства». В 16 часов — концерт–лекция Даниила Топольского «Прокофьев и ХХ век в искусстве». Сопрано — Мария Туманян, скрипка – Александра Садовая, фортепьяно — Вадим Богомаз.

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 38-31-96)

Концертно-выставочный зал (ул. Петровская, 96)

5 октября в 16 часов — концерт-лекция «Русский романс первой половины XIX века и его творцы». Проводят преподаватели таганрогской ДМШ имени П.И. Чайковского Наталья Акентьева и Марина Поддубная. Вход свободный.

Конференц-зал (ул. Греческая, 105)

6 октября в 14 часов – лекция об армянских национальных костюмах – таразах и мастер-класс этнических танцев (ансамбль этнических танцев «Ваагн» при поддержке таганрогской армянской общественной организации национально-культурной автономии «Наири»).

Таганрогский драматический театр имени А.П. Чехова (ул. Петровская, 90, тел. 38-34-93)

5 октября в 17 часов – спектакль «Каренины. Лабиринты памяти…».

6 октября в 17 часов — лирическая комедия «Джек», а для детей в этот день в 11 часов – сказка «День рождения кота Леопольда».

Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник

Литературный музей А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9, тел. 61-14-66)

5 октября с 10 до 12 часов – работа Детской студии Антоши Чехонте (музейные мастер-классы).

Музей «Дом П.Е. Чехова» (ул. Р. Люксембург, 77, тел. 61-31-50)

Со вторника по воскресенье – экскурсии по экспозиции музея (сеансовое посещение в 10, 11, 12, 14, 15, 16 и 17 часов для групп от трех до 10 человек по предварительной записи).

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 61-43-33)

5 и 6 октября в 12 часов — обзорная экскурсия по постоянной экспозиции «Портрет города во времени».

Музей И.Д. Василенко (ул. Чехова, 88, тел.61-36-73)

5 октября в 14 часов — экскурсия по выставке «И.Д. Василенко — человек и писатель».

Фото ВК парк КиО им. М. Горького