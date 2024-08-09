Афиша Таганрога: выбираем интересные мероприятия на летние выходные

Наступающие выходные порадуют таганрожцев и гостей города увлекательными и разноплановыми встречами в наших учреждениях культуры. В библиотеке состоится поэтический вечер и трансляция из концертного зала Московской филармонии. Летние спектакли представляет Чеховский театр. По традиции ребят ждут в парке им. М. Горького на мастер-классах. Экскурсии, выставки, лекции подготовили городские музеи.

Выбирайте, что вам больше по душе. Стройте свой культурный маршрут с нашей афишей.

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 8 (8634) 38-31-96)

В конференц-зале (ул. Греческая, 105)

11 августа в 16 часов — музыкально-поэтический вечер «Напишу своей памяти добрые письма… Не вошедшее». Стихи Михаила Серегина и песни эстрады второй половины ХХ века в его исполнении. Вход свободный.

13 августа в 15 часов — трансляция из концертного зала имени П.И. Чайковского Московской филармонии. Государственный академический хореографический ансамбль «Берёзка» имени Н.С. Надеждиной. Вход свободный.

Таганрогский драматический театр имени А.П. Чехова (ул. Петровская, 90, тел. 8 (8634) 38-34-93)

10 августа в 14 часов и 18 часов — музыкальная постановка «Небесный тихоход»,

11 августа в 18 часов — премьерный спектакль «Единственный наследник».

Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 56, тел. 8 (8634) 38-31-70)

10 августа в 11 часов — мастер-класс «Фруктовый ветерок» по созданию бумажного веера. В 14 часов — лекция «Красна девица» об образах русских женщин в творчестве Филиппа Малявина.

11 августа в 14 часов — тематическое мероприятие «Последнее лето 1913 года» о героической истории донского казачества — к 110-летию начала Первой мировой войны.

Парк культуры и отдыха имени М. Горького (ул. Петровская, 104, тел. 8 (8634) 61-32-76)

приглашает на мастер-классы, которые пройдут в арт-пространстве «Таганрогский трамвай» и Шахматном павильоне

В арт-пространстве «Таганрогский трамвай» 10 августа с 11 до 12 часов состоится мастер-класс «Какаду», с 12 до 13 часов — игротека настольных игр «Домино». Эти же мероприятия в Шахматном павильоне будут проходить с 16 до 17 часов и с 17 до 18 часов.

11 августа с 11 до 12 часов в арт-пространстве «Таганрогский трамвай» ребят ждут на мастер-классе «По волнам», с 12 до 13 часов — на игротеке настольных игр «Догонялки». С 16 до 17 часов и с 17 до 18 часов мероприятия можно будет посетить в Шахматном павильоне.

Выставочный зал Союза художников (ул. Греческая, 48)

Продолжает работу мемориальная выставка двух замечательных художников Натальи и Владимира Барановских.

Арт-Школа #1 (ул. Греческая, 103, тел. +7 (928) 160-06-20)

11 августа в 18 часов — концерт ученической группы Тeen town, руководитель — Алина Костюк, прозвучат композиции отечественных и зарубежных рок- и поп-музыкантов. Вход свободный.

Таганрогский музей-заповедник

Литературный музей А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9, тел. 8 (8634) 61-14-66)

10 и 11 августа с 10 до 12 часов — работа Детской студии Антоши Чехонте (музейные мастер-классы).

Музей «Лавка Чеховых» (ул. Александровская, 100, тел. 8 (8634) 61-27-82)

10 августа в 10 часов — тематическая экскурсия «В этом доме я дружил с тобою…» к 169-й годовщине со дня рождения Александра Чехова.

Музей «Дом П.Е. Чехова» (ул. Р. Люксембург, 77, тел. 8 (8634) 61-31-50)

Со вторника по воскресенье — экскурсии по экспозиции. Сеансы в 10, 11, 12, 14, 15, 16 и 17 часов для групп от 3 до 10 человек, по предварительной записи.

Историко-краеведческий музей (Дворец Алфераки) (ул. Фрунзе, 41, тел. 8 (8634) 38-34-96)

10 августа в 12 часов — публичная лекция «Пётр I и его эпоха». О времени рождения Таганрога и ценных свидетелях эпохи из коллекции музея-заповедника расскажет старший научный сотрудник Алла Цымбал.

Выставка «В.Д. Поленов. «Пруд с вётлами». Возвращение» — картина художника-передвижника и история ее возвращения в собрание музея-заповедника из Германии.

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 8 (8634) 61-43-33)

10 августа в 15 часов — экскурсия «Фортификационные укрепления Миусского полуострова».

11 августа в 14 часов — обзорная экскурсия по постоянной экспозиции «Портрет города во времени».

Музей И.Д. Василенко (ул. Чехова, 88, тел. 8 (8634) 61-36-73)

11 августа в 12 часов — экскурсия «Хозяин волшебной шкатулки» с мастер-классом по изготовлению музейного сувенира «Голубая птица счастья».

Фото Сергея Плишенко