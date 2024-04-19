Афиша Таганрога: впереди насыщенные и интересные выходные

Предстоящие весенние выходные в Таганроге будут немного прохладными и в меру солнечными. Этого вполне достаточно, чтобы с хорошим настроением отправляться на прогулки по любимому городу: полюбоваться на цветущие деревья и кустарники, послушать пение птиц на аллеях парков.

Все это можно удачно совместить с посещением библиотеки, где в субботу пройдет всероссийская акция «Библионочь–2024», а также театра и музеев – там вас ждут увлекательные и познавательные программы. Выбирайте, что вам больше по душе. Стройте свой весенний маршрут с нашей афишей.

Парк имени Горького, арт-пространство «Таганрогский трамвай»

20 апреля в 11.00 мастер-класс для детей «Воздушная полянка».

21 апреля в 11.00 мастер-класс для детей «Наши пернатые друзья».

Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 56, тел. 38-31-70)

20 апреля с 11 до 17 часов — музейный праздник «Искусство там, где доброта» в рамках Года добрых дел в Ростовской области.

21 апреля в 16 часов — музейно-поэтическое мероприятие «В поисках счастья».

Таганрогский драматический театр имени А.П. Чехова (ул. Петровская, 90, тел. 38-34-93)

20 апреля в 17 часов – премьерная постановка «Каренины. Лабиринты памяти».

21 апреля для детей в 11 часов – сказка «Спящая красавица».

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 38-31-96)

20 апреля на всех площадках с 17 до 21 часа пройдет Всероссийская акция «Библионочь–2024»: «Читаем всей семьей». Вход свободный.

В концертно-выставочном зале (ул. Петровская, 96)

20 апреля в 16 часов — отчетный концерт студентов ТМК, специальность «Вокальное искусство». Вход свободный.

Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник

Литературный музей А.П. Чехова (ул.Октябрьская, 9, тел. 61-14-66)

20 апреля в 11 часов — тематическая экскурсия «А как свободно дышится в наших южных гимназиях!».

21 апреля в 11 часов — культурно-просветительская программа с мастер-классом «Сказка — ложь, да в ней намек». В 17 часов – концерт квартета Евгения Соколовского «Джаз начинается со стандартов». Специальный гость программы — Иван Акатов (труба).

Со вторника по воскресенье с 10 до 16 часов продолжают работу выставки: «Битва за Донбасс. Бессмертие подвига», «Пушкин. Вне времени».

Музей «Домик Чехова» (ул. Чехова, 69, тел. 39-42-76)

20 апреля в 12 часов — тематическая экскурсия «Трудолюбив и честен» (к 163-летию со дня рождения Ивана Павловича Чехова).

Музей «Дом П.Е. Чехова» (ул. Р. Люксембург, 77, тел. 61-31-50)

По вторникам, четвергам и субботам – экскурсии по экспозиции музея «Дом П.Е. Чехова» (предусмотрено сеансовое посещение. Сеансы установлены в 10, 11, 12, 14, 15, 16 и 17 часов для групп от трех до 10 человек, по предварительной записи).

Историко-краеведческий музей (ул. Фрунзе, 41, тел. 38-34-96)

20 апреля в 16 часов – историко-музыкальный вечер «В век золотой Екатерины», посвященный 295-летию со дня рождения императрицы. Произведения композиторов ХVIII – ХIХ веков. Таганрогский муниципальный камерный оркестр под управлением Александра Гуревича, солистка – Вера Терехова (сопрано). Ведущая – старший научный сотрудник Алла Цымбал. Фотоконкурс «#Явмузее». Все подробности на публичной странице историко-краеведческого музея «ВКонтакте».

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 61-43-33)

20 апреля в 15 часов — обзорная экскурсия «Портрет города во времени».

21 апреля в то же время — экскурсия «Город мечты: история строительства, разрушения и восстановления Таганрога в эпоху Петра I и Екатерины II».

Музей И.Д. Василенко (ул. Чехова, 88, тел. 61-36-73)

20 апреля в 15 часов — музейная программа «Город, который нельзя не любить».

21 апреля в 13 часов — музейная программа «Хозяин волшебной шкатулки».

Фото Владимира Прозоровского