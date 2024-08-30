Афиша Таганрога: провожаем август и весело встречаем сентябрь

Предстоящие выходные дарят нам сразу две замечательные возможности – достойно проводить уходящее лето и весело встретить наступающую осень. В субботу и воскресенье нам обещают облачную, но теплую погоду. А учреждения культуры подготовили множество интересных мероприятий для детей и взрослых.

Мастер-классы и игротеки пройдут в парке им. Горького, кукольный спектакль запланирован в Таганрогском художественном музее, уникальная выставка открылась в музее «Градостроительство и быт г. Таганрога», концерт солиста группы «Телекс» подготовила Чеховская библиотека. Выбирайте, что вам больше по душе и стройте маршрут выходных дней с нашей афишей.

Парк культуры и отдыха имени М. Горького (ул. Петровская, 104, тел. 61-32-76)

Арт-пространство «Таганрогский трамвай»

31 августа с 11.00 до 12.00 — мастер-класс «Мышата и крысята». С 12.00 до 13.00 — игротека настольных игр «Дженга».

1 сентября с 11.00 до 12.00 — мастер-класс «Скрапбукинг». С 12.00 до 13.00 — игротека настольных игр «Путешествие по миру».

Шахматный павильон

31 августа с 16.00 до 17.00 — мастер-класс «Мышата и крысята». С 17.00 – 18.00 — игротека настольных игр «Дженга».

1 сентября с 16.00 до 17.00 — мастер-класс «Скрапбукинг». С 17.00 до 18.00 — игротека настольных игр «Путешествие по миру».

Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 56, тел. 38-31-70)

31 августа в 10 часов — кукольный спектакль для детей «Охохонюшки» Таганрогского камерного театра, режиссер Нонна Малыгина (посещение — по предварительной записи). В 17 часов — спектакль театра-студии «СаД» «Фуфа Великолепная» (по предварительной записи).

1 сентября в 14 часов — экскурсия «Модный показ» по миру живописи моды на картинах русских художников XIX-XX вв. из собрания ТХМ.

Таганрогский камерный театр (тел. 38-33-61)

31 августа в 18.30 — спектакль «33 счастья».

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 38-31-96)

Конференц-зал (ул. Греческая, 105)

1 сентября в 17 часов – «Хиты советской эстрады», поет солист группы «Телекс» Александр Некрытый. Вход свободный.

Малый выставочный зал (ул. Петровская, 96)

продолжает работу художественная выставка акварели Елены Лезиной. Вход по билетам, можно посетить по «Пушкинской карте».

Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник

Литературный музей А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9, тел. 61-14-66)

31 августа в 12 часов — квест «Чисто классическая история» (бесплатно в рамках акции «Всероссийский флешмоб»). В 17 часов – литературно-музыкальная программа «От героев былых времен…» ко Дню освобождения Таганрога (песни военных лет и современные композиции в исполнении Ивана Резанова).

1 сентября с 10 до 12 часов – работа детской студии Антоши Чехонте (музейные мастер-классы).

Музей «Лавка Чеховых» (ул. Александровская, 100, тел. 61-27-82)

31 августа в 10 часов – тематическая экскурсия «Чеховы. Семейные истории».

Музей «Дом П.Е. Чехова» (ул. Р. Люксембург, 77, тел. 61-31-50)

Со вторника по воскресенье – экскурсии по экспозиции музея «Дом П.Е. Чехова» (сеансовое посещение в 10, 11, 12, 14, 15, 16 и 17 часов для групп от 3 до 10 человек по предварительной записи).

Историко-краеведческий музей (Дворец Алфераки) (ул. Фрунзе, 41, тел. 38-34-96)

Фотоконкурс «#Явмузее »: до 1 сентября пришлите свое фото с понравившимся экспонатом или в одном из залов музея и сопроводите текстом – впечатлениями о музее, выставке, экспонате. Победители конкурса получат дипломы и подарки. Подробности — на публичной странице историко-краеведческого музея «ВКонтакте» https://vk.com/dvorecalferaki.

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 61-43-33)

31 августа в 15 часов — экскурсия по выставке «Блокадный дневник Якова Рубанчика».

1 сентября в 15 часов — тематическая экскурсия «Первая святыня нового города» об истории появления Троицкой церкви в Таганроге.

Музей И.Д. Василенко (ул. Чехова, 88, тел. 61-36-73)

31 августа в 12 часов – музейная программа «Хозяин волшебной шкатулки».

Фото Сергея Плишенко