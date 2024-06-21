Афиша Таганрога: пора планировать летние выходные

21 июня наконец-то очередная рабочая неделя подошла к концу и завтра нас ждут новые летние выходные. Таганрогу обещают солнечную, не слишком жаркую (+30°) и ветреную погоду. Конечно, захочется пойти на пляж! Но не забывайте, что летний отдых в нашем городе – это не только море. За два дня можно многое успеть.

Кстати, городские учреждения культуры могут предложить множество самых разнообразных мероприятий, которые гарантируют массу новых впечатлений, знаний и хорошее настроение. Это экскурсии, мастер-классы, концерты, творческие вечера, выставки. Можно даже побывать на книжной ярмарке. Выбирайте, что вам больше по душе. Стройте свой маршрут с нашей афишей.

Парк культуры и отдыха имени М. Горького (ул. Петровская, 104, тел. 61-32-76)

Арт-пространство «Таганрогский трамвай»

22 июня с 11.00 до 12.00 – для детей мастер-класс «Звезда и голубь». С 12.00 до 13.00 – игротека настольных игр «Азбука».

23 июня с 11.00 до 12.00 – мастер-класс «Котик и Золотая рыбка». С 12.00 до 13.00 – игротека настольных игр «Мемо».

Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 56, тел. 38-31-70)

22 июня в 12 часов — экскурсия по выставке «Свет высоких наград, след больших испытаний».

23 июня в 11 часов — мастер-класс для детей «Царевна-лягушка». В 14 часов — лекция «Необыкновенная семья. Петр Кончаловский и Ольга Сурикова» из цикла «Талант по наследству».

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 38-31-96)

В конференц-зале (ул. Греческая, 105)

23 июня в 15 часов – к 95-летию народной артистки СССР Людмилы Зыкиной в караоке-клубе «С песней по жизни» встреча «Я лечу над Россией». Вход свободный.

Концертно-выставочный зал (ул. Петровская, 96)

22 июня в 14 часов — литературно-музыкальная гостиная «Я родом не из детства – из войны» (к 100-летию поэтессы Юлии Друниной). Принимают участие театр-клуб «СаД» (ГДК), вокальный ансамбль «Казачка вольная» (ГДК), студенты ТМК, учащиеся ДМШ имени П. И. Чайковского, хореографический ансамбль «Антре» (студия «Грани»). Вход свободный.

Дворец культуры «Фестивальный» (ул. Ленина, 212, тел. 32-27-43)

23 июня в 17 часов – литературно-музыкальная гостиная к 135-летию со дня рождения Анны Ахматовой «Она была поэтом». Вход свободный.

Петровский квартал (ул. Петровская, 51)

22-23 июня с 11 до 20 часов продолжается книжная ярмарка «Гаражка» издательства МИФ.

Дворец детского творчества (ул. Большая Бульварная, 12-1, тел. 37-70-38)

23 июня в 15 часов — фестиваль «Карагод сяброў» проводит ООБМНКА «Белорусы Таганрога»: концертная программа лучших коллективов Ростовской области, ДНР, ЛНР и Мелитополя.

Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник

Литературный музей А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9, тел. 61-14-66)

22 июня в 12 часов — публичная лекция «Третий салют победы» (Таганрог в годы оккупации 1941-1943 гг.).

Ежедневно с 10 до 16 часов продолжают работу выставки: «Кладовая радости — традиции народного искусства», «Битва за Донбасс. Бессмертие подвига», «Стойкость и сила «слабых». Женщины в истории Царицына-Сталинграда», «Пластик. От сложного к простому».

Музей «Домик Чехова» (ул. Чехова, 69, тел. 39-42-76)

22 июня в 12 часов — тематическая экскурсия «День Святой Троицы — один из любимых праздников семьи Чеховых».

Музей «Лавка Чеховых» (ул. Александровская, 100, тел. 61-27-82)

22 июня в 10 часов — тематическая экскурсия «Чеховы. Семейные истории» о жизни в Ярмарочном переулке.

Музей «Дом П.Е. Чехова» (ул. Р. Люксембург, 77, тел. 61-31-50)

По вторникам, четвергам и субботам – экскурсии по экспозиции музея. Сеансовое посещение в 10, 11, 12, 14, 15, 16 и 17 часов. Группы от трех до 10 человек (по предварительной записи).

Историко-краеведческий музей (ул. Фрунзе, 41, тел. 38-34-96)

23 июня в 12 часов – публичная лекция «Таганрогские писатели о войне» старшего научного сотрудника Валентины Ратник о событиях 1941–1945 годов по произведениям таганрогских писателей Игоря Бондаренко и Ивана Василенко. Стоимость билета — 35 рублей.

Продолжают свою работу выставки «Сыны Эллады на берегах Меотиды», «В.Д. Поленов. «Пруд с вётлами». Возвращение», «Живая история», «Путешествие в Азию».

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 61-43-33)

22 июня в 15 часов — тематическая экскурсия «Фортификационные укрепления Миусского полуострова».

23 июня в 15 часов — обзорная экскурсия по постоянной экспозиции «Портрет города во времени».

Музей И.Д. Василенко (ул. Чехова, 88, тел. 61-36-73)

22 июня в 12 часов – «Пушкин и Василенко: «золотые» сказки и добрые повести».

23 июня в то же время — «Город, который нельзя не любить».

Фото Сергея Плишенко