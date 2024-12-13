Афиша Таганрога: планируем зябкие декабрьские выходные

В выходные Таганрог ждут очередные капризы погоды – солнечная, но холодная суббота и дождливое, но более теплое воскресенье. Но все это никак не помешает отправиться на прогулку, заглянуть в уютные кафе и зайти в городские учреждения культуры, которые традиционно подготовили массу интересных мероприятий.

Интересные лекции и экскурсии пройдут в Таганрогском художественном музее, концерты запланированы в Чеховской библиотеке, спектакли для детей и взрослых покажут в Чеховском театре, мастер-класс «Ватная сказка на новогодней ёлке» проведут в Литературном музее А.П. Чехова. Выбирайте, что вам больше по душе, стройте свой маршрут выходных дней с нашей афишей.

Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 56, тел. 38-31-70)

14 декабря в 13 часов — лекция «Сальвадор Дали и Гала» из авторского цикла «Художники, которые потрясли мир». В 15 часов — новогодний поэтический вечер «Снежные строки».

15 декабря в 14 часов — экскурсия «Времен связующая нить», по экспозиции «Три века русского искусства».

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 38-31-96)

Конференц-зал (ул. Греческая, 105)

14 декабря в 13 часов – прямая трансляция из концертного зала имени П.И. Чайковского Московской филармонии. История одного шедевра. Бетховен. Симфония № 7. Участвуют Артем Варгафтик (автор цикла, ведущий), Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова (дирижер – Михаил Грановский). Вход свободный.

Концертно-выставочный зал (ул. Петровская, 96)

14 декабря в 16 часов – новогодний концерт хора трех поколений «Поющие сердца» ТИ имени А. П. Чехова, руководитель Нонна Помазкина.

15 декабря в 14 часов – презентация вокально-хоровой школы ЦВР Таганрога (художественный руководитель — Анна Шаповалова, концертмейстер — Лидия Калачева). В 16 часов – концерт «Величит душа моя Господа». Хор «Благовест» воскресной школы при храме преподобного Сергия Радонежского (руководитель — Ирина Мищенко).

Таганрогский драматический театр имени А.П. Чехова (ул. Петровская, 90, тел. 38-34-93)

15 декабря в 17 часов – музыкальная комедия «Ханума», а для детей в этот день в 11 часов – новогодняя премьера «Морозко», режиссер-постановщик Анна Фекета.

Социально-культурный центр «Приморский» (ул. Свободы, 10, тел. 64-89-30)

15 декабря в 17 часов — концерт «Новый год идет с Востока» народного ансамбля индийского и восточного танца «Аруна». Вход по билетам, можно по «Пушкинской карте».

Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник

Литературный музей А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9, тел. 61-14-66)

14 декабря в 11.30 — авторский мастер-класс «Ватная сказка на новогодней ёлке» с участием Людмилы Видавской, преподавателя детской архитектурно-художественной школы ААИ ЮФУ, члена Творческого союза художников России.

15 декабря в 18 часов — литературно-музыкальная программа «Музыка из кинематографа» струнного квартета «QUATTRO ARCHI» (композиции из золотого фонда мирового кино).

До 25 декабря — прием заявок на участие в детском региональном творческом конкурсе «Эпоха Антоши Чехонте». Номинации: «Мир Чехова в декоративно-прикладном искусстве» (декоративно-прикладное творчество); «Играем и читаем Чехова» (монолог, диалог, миниатюра по произведениям А.П. Чехова); «Чехов в красках» (рисунок, графика, живопись). Возрастная категория участников: 7-17 лет.

Музей «Лавка Чеховых» (ул. Александровская, 100, тел. 61-27-82)

14 декабря в 12 часов – тематическая экскурсия «Жизнь замечательных мам. Евгения Чехова».

Музей «Дом П.Е. Чехова» (ул. Р. Люксембург, 77, тел. 61-31-50)

Со вторника по воскресенье – экскурсии по экспозиции музея. Сеансовое посещение в 10, 11, 12, 14, 15, 16 и 17 часов для групп от трех до 10 человек по предварительной записи).

Историко-краеведческий музей (ул. Фрунзе, 41, тел. 38-34-96)

14 декабря в 16 часов – историко-музыкальный вечер «Творчество Фредерика Шопена». Музыка в исполнении лауреата международных конкурсов преподавателя РГК им. С.В. Рахманинова Рустама Мурадова.

15 декабря в 16 часов – историко-музыкальный вечер «Шедевры классической музыки». Узнаваемые отечественные и зарубежные мелодии в исполнении концертмейстера оркестра штаба ЮВО, преподавателя РГК им. С.В. Рахманинова Дмитрия Верина (кларнет), преподавателя ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова Татьяны Казарьянц (фортепиано).

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 61-43-33)

14 декабря в 15 часов – обзорная экскурсия по постоянной экспозиции «Портрет города во времени».

Музей А.А. Дурова (пер. А. Глушко, 44, тел. 61-40-31)

Работает выставка «Сокровища Деда Мороза в музее Дурова» — более тысячи уникальных елочных игрушек из частной коллекции Светланы Гунько и фондов Таганрогского музея-заповедника.

Фото Сергея Плишенко