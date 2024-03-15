Афиша Таганрога: планируем теплые мартовские выходные

В выходные Таганрогу обещают много облаков и немного солнца. Зато будет достаточно тепло и почти безветренно. Дождя пока тоже не прогнозируют. А значит, впереди нас ждут прогулки, встречи с друзьями, приключения и новые впечатления.

Можно отправиться в гости к родным и знакомым, чтобы вместе отметить окончание Масленичной недели. Кстати, по дороге можно заглянуть в городских учреждения культуры. Там традиционно подготовили множество разнообразных интересных мероприятий: от спектаклей и лекций, до выставок и экскурсий.

Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 56, тел. 38-31-70)

16 марта в 10.00, 13.00 и 17.00 пройдет музейный праздник для всей семьи «Дорогая гостья Масленица». В 14.00 — лекция «Записки моряка-художника. А.Б. Боголюбов» о творчестве мастера из цикла «Вехи славных юбилеев».

17 марта в 16 часов на встрече «Видали в кино» расскажут о картинах из собрания ТХМ, связанных с культовыми кинофильмами.

Таганрогский драматический театр имени А.П. Чехова (ул. Петровская, 90, тел. 38-34-93)

16 марта в 17.00 — драма «Пер Гюнт».

17 марта в то же время – постановка «Как живой». А для детей в этот день в 11 часов покажут сказку «Три Ивана».

Таганрогский камерный театр (тел. 8(904)343-87-87)

Кафе «Фрекен Бок» (пер. Тургеневский, 24)

14 марта в 18.30 – постановка «Серебряные дети».

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 38-31-96)

Малый выставочный зал (ул. Петровская, 96)

С 17 марта – персональная выставка Светланы Черноиван «Красота Севера», посвященная живописным местам Мурманской области. Вход по билетам, можно посетить по «Пушкинской карте». На открытие 17 марта в 15 часов вход свободный.

Концертно-выставочный зал (ул. Петровская, 96)

16 марта в 17 часов – литературно-музыкальная гостиная «Жизни блаженство в одной лишь любви», посвященная Федору Тютчеву, из цикла «Имена, улетающие в вечность».

Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник

Литературный музей А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9, тел. 61-14-66)

17 марта в 12.00 – публичная лекция «Язык моды в произведениях А.П. Чехова».

Ежедневно с 10 до 16 часов, кроме понедельника, продолжают работу выставки: «Кладовая радости — традиции народного искусства», «Защитникам Отечества посвящается…», «Пластик. От сложного к простому».

Музей «Лавка Чеховых» (ул. Александровская, 100, тел. 61-27-82)

16 марта в 12.00 – музейная программа «Масленица. Золовкины посиделки», о том, как праздновали встречу весны наши предки.

Историко-краеведческий музей (ул. Фрунзе, 41, тел. 38-34-96)

16 марта в 12.00 – публичная лекция старшего научного сотрудника Аллы Цымбал «Последняя весна императрицы», о пребывании в Таганроге жены и вдовы Александра I императрицы Елизаветы Алексеевны.

Работает выставка «М.И. Платов и Таганрог» (уникальные гравюры, медали, книги, посвященные поездке Матвея Платова в Лондон, оружие времен Отечественной войны 1812 года, редкие предметы из имения Платова неподалеку от Таганрога).

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 61-43-33)

16 и 17 марта в 15 часов – обзорная экскурсия по постоянной экспозиции «Портрет города во времени».

Музей И.Д. Василенко (ул. Чехова, 88, тел. 61-36-73)

16 марта в 15.00 — экскурсия по выставке «И.Д. Василенко — человек и писатель».

17 марта в 14 часов — музейная программа «Пушкин и Василенко: «золотые» сказки и добрые повести».

Фото Сергея Плишенко