Афиша Таганрога: планируем солнечные апрельские выходные

Предстоящие выходные в Таганроге будут солнечными и достаточно теплыми. В такую погоду оставаться дома практически невозможно. Поэтому непременно нужно отправиться на прогулку, чтобы полюбоваться первыми весенними цветами, послушать пение птиц в парках, побродить по берегу моря, наблюдая за чайками. А еще встретить старых друзей и знакомых, чтобы вместе с ними побывать на различных мероприятиях, которые подготовили городские учреждения культуры.

А выбирать, поверьте, есть из чего: от спектаклей и лекций, до выставок, мастер-классов и презентаций. Так что положительные эмоции и масса новых впечатлений вам гарантированы!

Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 56, тел. 38-31-70)

6 апреля в 14 часов — лекция «Принцесса Анна. Алексей Антропов «Портрет цесаревны Анны Петровны» из авторского цикла «Загадки модели. Реальные судьбы в жанре портрета», в 16 часов — концерт «Мелодии сердца» из цикла «Как слушать классику».

7 апреля в 11 часов — мастер-класс для детей «С Благовещением!». В 14 часов – беседа «Магические перстни Александра Пушкина» о талисманах поэта, с мастер-классом. В 16 часов — концерт «Мелодии сердца» из цикла «Как слушать классику».

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 38-31-96)

Концертно-выставочный зал (ул. Петровская, 96)

Работает экспозиция декоративно-прикладного творчества учащихся школ и учреждений допобразования города «Светлый мир народной культуры». Вход по билетам, можно посетить по «Пушкинской карте».

Малый выставочный зал (ул. Петровская, 96)

Продолжает работу персональная выставка художницы Светланы Черноиван. Вход по билетам, выставку можно посетить по «Пушкинской карте»

Конференц-зал (ул. Греческая, 105)

6 апреля в 16 часов — встреча «Поэт и Муза» с таганрогской семьей Анатолия и Айны Боженко, популяризаторов древнегреческой культуры в нашем городе. Вход свободный.

7 апреля в 11 часов — презентация издания «Дневник Эжена де Вильнёва, ротмистра Греческой армии, составленный в Греции в 1825 и 1826 годах». Перевод с французского языка, вступительная статья и комментарии таганрогского исследователя и автора книг по военной истории Александра Миргородского. В 13 часов — прямая трансляция из концертного зала имени П.И. Чайковского Московской филармонии. Концерт-лекция «Язык музыки. XIX век». Авторы и ведущие — Ярослав Тимофеев и Мария Холкина. Исполняет Российский национальный молодежный симфонический оркестр. Вход свободный.

Таганрогский камерный театр (тел. 8(904)343-87-87)

Молодёжный центр (ул. Петровская, 89)

6 апреля в 18.30 – мистическая история «Мойры Богудонии».

Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник

Литературный музей А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9, тел. 61-14-66)

6 апреля в 17 часов – концерт «И вновь весна!» муниципального камерного оркестра Таганрога (художественный руководитель и дирижер Александр Гуревич).

Со вторника по воскресенье с 10 до 16 часов работают выставки: «Кладовая радости — традиции народного искусства», «Защитникам Отечества посвящается…», «Пушкин. Вне времени».

Музей «Домик Чехова» (ул. Чехова, 69, тел. 39-42-76)

6 апреля в 12 часов — тематическая экскурсия «Под звон колоколов» (о религиозном воспитании в семье Чеховых).

Музей «Лавка Чеховых» (ул. Александровская, 100, тел. 61-27-82)

6 апреля в 11 часов — литературная экскурсия «Автобиографические произведения в творчестве А. П. Чехова».

Историко-краеведческий музей (ул. Фрунзе, 41, тел. 38-34-96)

6 апреля в 16 часов – историко-музыкальный вечер «Два века русской музыки». Известные произведения композиторов начала XIX – конца XX веков исполняют лауреаты международных конкурсов Евгения Бурякова (аккордеон) и Алексей Буряков (балалайка).

7 апреля в 16 часов – историко-музыкальный вечер «Шедевры фортепианной музыки». Произведения Моцарта, Шопена, Мендельсона, Шумана, Пуленка в исполнении уроженца Таганрога, пианиста, органиста и солиста Филармонии и Музыкального театра Ростова-на-Дону Петра Горобца.

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 61-43-33)

6 апреля в 15 часов — тематическая экскурсия «Фортификационные укрепления Миусского полуострова».

7 апреля в 15 часов — тематическая экскурсия «Город мечты: история строительства, разрушения и восстановления Таганрога в эпоху Петра I и Екатерины II».

Музей И.Д. Василенко (ул. Чехова, 88, тел. 61-36-73)

6 апреля в 15 часов — музейная программа «Человек под черным зонтиком».

7 апреля в 14 часов — музейная программа «Город, который нельзя не любить».

Фото Сергея Плишенко