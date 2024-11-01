Афиша Таганрога: планируем праздничные ноябрьские выходные

Предстоящие выходные будут не совсем обычными. Таганрожцев, как и других россиян ждет рабочая суббота. Но трудовой день будет сокращенным, поэтому вечером вполне можно успеть сходить на какое-нибудь интересное мероприятие.

Следующие два дня и вовсе располагают к прогулкам и развлечениям, не смотря на ожидаемое похолодание. Потому что всегда можно согреться за чашкой ароматного чая в уютном кафе или спрятаться от ветра в одном из учреждений культуры, которые подготовили много интересного. «Ночь искусств» пройдет в Таганрогском художественном музее, спектакли покажут в Чеховском театре, художественные выставки работают в библиотеке им. Чехова, музыкальные вечера запланированы в Литературном музее. Выбирайте, что вам больше по душе, стройте свой осенний маршрут с нашей афишей.

Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 56, тел. 38-31-70)

3 ноября в 12 часов — экскурсия «Цветотерапия Рериха» по выставке «Рерих. Путь к свету». В 16 часов — концерт-лекция Даниила Топольского «Вечер фортепианной музыки» из серии «Как слушать классику» (исполняет Давид Аракельян).

4 ноября с 11 до 18 часов — музейный праздник «Ночь искусств», в рамках Всероссийской акции, посвященной Дню народного единства.

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 38-31-96)

Малый выставочный зал (ул. Петровская, 96)

продолжает работу персональная художественная выставка Владимира Черноусова. Вход по билетам, можно посетить по «Пушкинской карте».

Концертно-выставочный зал (ул. Петровская, 96)

выставка работ преподавателей и учащихся художественного отделения Таганрогской детской школы искусств «Нам – 35!», к юбилею художественного и хореографического отделений. Вход по билетам, можно посетить по «Пушкинской карте».

Таганрогский драматический театр имени А.П. Чехова (ул. Петровская, 90, тел. 38-34-93)

2 ноября в 18 часов – драма «Пер Гюнт».

3 ноября в 17 часов — комедийная постановка «Как живой».

4 ноября в 11 часов – для детей сказка «Три Ивана», в 17 часов — спектакль «Касатка».

Таганрогский камерный театр (тел. 8(904)343-87-87)

Молодежный центр (ул. Петровская, 89)

2 ноября в 18.30 – спектакль «33 счастья».

Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник

Литературный музей А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9, тел. 61-14-66)

2 ноября в 17 часов – литературно-музыкальный вечер «Гитара и джаз: музыкальный диалог» (специальный гость — Анастасия Бондарь (вокал), Евгений Соколовский (тенор-саксофон), Евгений Луценко (гитара), Филипп Терацуян (контрабас), Григорий Дерацуев (барабаны).

3 ноября в 16 часов – литературно-музыкальный «Вечер старинного русского романса» (заслуженная артистка республики Ингушетия Гаяне Джаникян (сопрано), Дмитрий Кривоносов (фортепиано).

4 ноября в 17 часов – литературно-музыкальная программа «В ритме осени: музыка объединяет» (заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества Иван Резанов). Продолжают работу выставки: «Пушкин вне времени», «Реконструкция костюма».

Музей «Домик Чехова» (ул. Чехова, 69, тел. 39-42-76)

2 ноября в 12 часов — тематическая экскурсия «Как богата Россия хорошими людьми!» (встречи и впечатления А.П. Чехова в поездке на Сахалин).

Музей «Лавка Чеховых» (ул. Александровская, 100, тел. 61-27-82)

3 ноября в 15 часов в рамках акции «Ночь искусств» – тематическая экскурсия «Чеховы. Сказки у волшебного фонаря».

Музей «Дом П.Е. Чехова» (ул. Р. Люксембург, 77, тел. 61-31-50)

Со вторника по воскресенье – экскурсии по экспозиции музея (сеансовое посещение в 10, 11, 12, 14, 15, 16 и 17 часов для групп от трех до 10 человек по предварительной записи).

Историко-краеведческий музей (ул. Фрунзе, 41, тел. 38-34-96)

3 ноября в 16 часов – историко-музыкальный вечер «Магия гитары». Лауреат международного конкурса Максим Левченко и лауреат Всероссийского конкурса Евгений Седыхов исполнят переложения произведений Сергея Орехова, а также авторские обработки для дуэта.

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 61-43-33)

2 и 4 ноября в 15 часов — обзорная экскурсия по постоянной экспозиции «Портрет города во времени». 3 ноября в 15 часов — тематическая экскурсия «Отражение многонационального состава города в культовой архитектуре Таганрога XIX – начала XX века».

Музей И.Д. Василенко (ул.Чехова, 88, тел. 61-36-73)

2 ноября в 15 часов — музейная программа «Тайна зеленого сундучка».

4 ноября в 12 часов — музейная программа «В дружбе наша сила».

Фото Сергея Плишенко