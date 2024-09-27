Афиша Таганрога: планируем последние выходные сентября

В последние сентябрьские выходные таганрожцев ждет теплая, хоть и немного ветреная погода. И пока природа балует нас мягким осенним солнышком, самое время отправится на прогулку: подышать на берегу «вкусным» морским воздухом, полюбоваться деревьями на аллеях парков, послушать тишину маленьких улочек в центре города. А по пути заглянуть в наши учреждения культуры, которые традиционно подготовляли интересные программы для детей и взрослых.

В Чеховской библиотеке пройдет музыкальный вечер, в Таганрогском художественном музее наградят участников пленэра, в театре имени Чехова в выходные покажут два спектакля, в ДК «Фестивальном» подготовлена концертная программа, посвященная творчеству Михаила Танича. Экскурсии, выставки и лекции ждут вас в музеях. Выбирайте, что вам больше по душе. Стройте свой осенний маршрут с нашей афишей.

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 38-31-96)

В конференц-зале (ул. Греческая, 105)

28 сентября 15 часов – «Это было недавно, это было давно», музыкальный вечер, посвященный жизни и творчеству эстрадного певца, народного артиста РСФСР Эдуарда Хиля (90 лет со дня рождения). Вход свободный.

Таганрогский художественный музей, (ул. Александровская, 56, тел. 38-31-70)

28 сентября в 14 часов — тематическое мероприятие «Указом великой императрицы», к 275-летию Ростова-на-Дону.

29 сентября в 15 часов — «Этюд в стиле Таганрога», ежегодный пленэр «В городе Чехова». Церемония награждения участников.

Таганрогский драматический театр имени А.П. Чехова (ул. Петровская, 90, тел. 38-34-93)

28 сентября в 17 часов – спектакль «Касатка».

29 сентября в 17 часов — постановка «Как живой».

Таганрогский камерный театр (тел. 8(904)343-87-87)

Молодежный центр (ул. Петровская, 89)

28 сентября в 18.30 — постановка «Зебры не ржут».

Городской Дом культуры (ул. Петровская, 104-1)

29 сентября в 18 часов театр «СаД» представляет комедию «Чайка» по пьесе А.П. Чехова. Режиссер — Валентина Псёл.

Дворец культуры «Фестивальный» (ул. Ленина, 212, тел. 32-27-43)

28 сентября в 16 часов – концертная программа «Всё хорошее не забывается», посвященная творчеству Михаила Танича. Вход свободный.

Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник

Литературный музей А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9, тел. 61-14-66)

28 сентября с 10 до 12 часов – работа Детской студии Антоши Чехонте (музейные мастер-классы).

29 сентября в 17 часов – литературно-музыкальная программа «Сентябрьский джазовый вечер». Специальный гость Алексей Самарин – рояль, Евгений Соколовский — саксофон, Юрий Подкользин – бас-гитара, Григорий Дерацуев — барабаны. 1 октября в 18.30 – литературно-музыкальная программа «Без музыки тоска…»(муниципальный ансамбль народных инструментов «ДИВО»).

Музей «Лавка Чеховых» (ул. Александровская, 100, тел. 61-27-82)

27 сентября в 12 часов — тематическая экскурсия «Моя мать — уроженка Шуйского уезда» (о матери писателя, Евгении Яковлевне Чеховой). В 13.30 – тематическая экскурсия «Православное воспитание в семье Чеховых».

Музей «Дом П.Е. Чехова» (ул. Р. Люксембург, 77, тел. 61-31-50)

Со вторника по воскресенье – экскурсии по экспозиции музея (сеансовое посещение в 10, 11, 12, 14, 15, 16 и 17 часов для групп от трех до 10 человек по предварительной записи).

Историко-краеведческий музей (ул.Фрунзе, 41, тел. 38-34-96)

29 сентября в 12 часов – публичная лекция «Один город, две судьбы». Каким видели мир южного города два ровесника-таганрожца Антон Чехов и Матвей Маврогордато — расскажет старший научный сотрудник Алла Цымбал.

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 61-43-33)

28 и 29 сентября в 15 часов — обзорная экскурсия по постоянной экспозиции «Портрет города во времени».

Музей И.Д. Василенко (ул. Чехова, 88, тел. 61-36-73)

28 сентября в 15 часов – музейная интерактивная программа «Хозяин волшебной шкатулки».

Фото ВК Детской художественной школы им. Блонской