Афиша Таганрога: планируем последние выходные июня

В предстоящие выходные жара вернется в Таганрог, на градуснике снова будет +31°…+33°. И все же последние выходные июня можно провести не только на пляже. В городских учреждениях культуры в эти дни будет прохладно и интересно. Обязательно загляните в Таганрогский художественный музей, где будет проходить фестиваль «Хоровод цветов душистых», программа которого включает множество мероприятий для детей и взрослых. В Молодежном центре состоится премьерный эскиз спектакля «Инстинкт самосохранения».

В библиотеке им. А.П. Чехова будут выступать с концертом музыкальные коллективы. Увлекательные выставки, экскурсии и литературно-музыкальные программы предлагают музеи Таганрогского музея-заповедника. Выбирайте, что вам больше по душе, стройте маршрут выходных дней с нашей афишей.

Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 56, тел. 38-31-70)

29 июня с 10 до 18 часов — фестиваль даров Флоры, прекрасно вдохновляющих художников, «Хоровод цветов душистых». В 10 часов – сказка Таганрогского камерного театра «Где живет дракон?» в скульптурном дворике ТХМ (только по предварительной записи, тел. 8-906-183-17-20).

30 июня в 14 часов — обзорная экскурсия по экспозиции «Три века русского искусства». В 18 часов — концерт-лекция Даниила Топольского «Неоклассика-2» (вокал – Мария Туманян, скрипка – Алена Садовая, Елена Склемина).

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 38-31-96)

Концертно-выставочный зал (ул. Петровская, 96)

29 июня в 15 часов — музыкальный вечер «Ой, да над Доном песня слышна». Участвуют вокальные коллективы городского Дома культуры. Вход свободный.

Таганрогский камерный театр

Молодёжный центр (ул. Петровская, 89, тел. 8 – 904-343-87-87)

29 июня в 18.30 представляет премьерный эскиз спектакля «Инстинкт самосохранения», созданный в рамках театральной лаборатории фестиваля «Александровская крепость: Троицкая ветка». Пьеса написана по реальным историческим материалам казачества драматургом Маргаритой Кадацкой. Постановка режиссера Руслана Маликова.

Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник

Литературный музей А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9, тел. 61-14-66)

30 июня в 17 часов – литературно-музыкальная программа «Трибьют Дону Грольнику» (об эпохе мирового джаза, направлениях и стилях). Участвуют Э. Келешян (рояль), И. Жук (клавишные), К. Соколовского (бас), Р. Курчикьян (вокал, перкуссия), Е Соколовского (тенор саксофон), Г. Дерацуева (барабаны), А.Султанян (перкуссия)).

Ежедневно с 10 до 16 часов продолжают работу выставки: «Кладовая радости — традиции народного искусства», «Битва за Донбасс. Бессмертие подвига», «Стойкость и сила «слабых». Женщины в истории Царицына-Сталинграда», «Пластик. От сложного к простому».

Музей «Лавка Чеховых» (ул. Александровская, 100, тел. 61-27-82)

29 июня в 10 часов – тематическая экскурсия «Таганрог торговый» (об истории коммерческих заведений Таганрога 70-80 годов XIX века).

Музей «Дом П.Е. Чехова» (ул. Р. Люксембург, 77, тел. 61-31-50)

По вторникам, четвергам и субботам – экскурсии по экспозиции музея (сеансовое посещение в 10, 11, 12, 14, 15, 16 и 17 часов для групп от трех до 10 человек по предварительной записи).

Историко-краеведческий музей (ул. Фрунзе, 41, тел. 38-34-96)

30 июня в 17 часов – историко-музыкальный вечер «От барокко до модерна». Таганрогский муниципальный камерный оркестр (худ. руководитель – А. Гуревич, концертмейстер – И. Тронов) закрывает сезон 2023–2024 года.

Продолжают свою работу выставки «Сыны Эллады на берегах Меотиды», «В.Д. Поленов. «Пруд с вётлами». Возвращение», «Живая история», «Путешествие в Азию».

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 61-43-33)

29 июня в 15 часов – экскурсия «Фортификационные укрепления Миусского полуострова».

30 июня в 15 часов – обзорная экскурсия по постоянной экспозиции «Портрет города во времени».

Музей И.Д. Василенко (ул. Чехова, 88, тел. 61-36-73)

Мастер-классы по изготовлению музейного сувенира в технике оригами:

29 июня в 12 часов – «Золотая рыбка»;

30 июня в 12 часов – «Голубая птица счастья».

Фото ВК Таганрогский художественный музей