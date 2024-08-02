Афиша Таганрога: планируем первые выходные августа

Вот и наступил последний летний месяц. В первые выходные августа Таганрогу обещают поровну солнца и облаков, совсем немного ветра и жару до 31°…+32°. Так что можно запастись бутылочкой холодной воды и отправиться на прогулку. От жары можно спрятаться в тени раскидистых деревьев парка, в многочисленных уютных кафе на улочках старого исторического центра и, конечно же, в городских учреждениях культуры, которые традиционно подготовили множество разнообразных мероприятий для детей и взрослых.

Можно порадовать детей игротеками в парке имени Горького, поучаствовать в мастер-классах Таганрогского художественного музея, сходить на экскурсию в Чеховскую библиотеку, посмотреть экспозиции во Дворце Алфераки. Выбирайте, что вам больше по душе и стройте маршрут выходных дней с нашей афишей.

Парк культуры и отдыха имени М. Горького (ул. Петровская, 104, тел. 61-32-76)

Арт-пространство «Таганрогский трамвай»

С 11 до 12 часов — детская творческая мастерская идей. С 12 до 13 часов – игротека (настольные игры).

Шахматный павильон:

С 16 до 17 часов — детская творческая мастерская идей, с 17 до 18 часов — игротека (настольные игры).

Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 56, тел. 38-31-70)

3 августа в 11 часов — мастер-класс «Орнамент на стекле». Роспись сувенирных бутылочек витражными красками. В 14 часов — интерактивная экскурсия «Здесь и сейчас. Музей. Лето. Воздух. Цветы» с призовой викториной.

4 августа в 14 часов — лекция «Братья Чернецовы» из цикла «Гении в русском искусстве. Признание и забвение». В 16 часов — лекция «Художник – зеркало своей среды. И.Е. Репин» из цикла «Вехи славных юбилеев». В 18 часов – концерт-лекция Даниила Топольского из цикла «Неоклассика», новая программа. Мировые шедевры.

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 38-31-96)

Концертно-выставочный зал (ул. Петровская, 96)

До 3 августа действует российско-китайская выставка «75 лет Дружбе Народов». Вход по билетам, можно посетить по «Пушкинской карте».

С 4 августа работает художественная выставка «25» — к 25-летию Ростовского регионального отделения «Творческий союз художников России». Живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественная кукла, современное искусство. Вход по билетам, на открытие 4 августа в 15 часов — свободный. Можно посетить по «Пушкинской карте».

Конференц-зал (ул. Греческая, 105)

3 августа в 10 часов — слушания финального этапа IX Международного молодежного фестиваля-конкурса поэзии и поэтических переводов «Берега дружбы» имени Леонида Севера. Вход свободный.

Таганрогский драматический театр имени А.П. Чехова (ул. Петровская, 90, тел. 38-34-93)

3 августа в 18 часов — комедия «Ох, уж эта Анна».

4 августа в 18 часов – постановка «Зойкина квартира».

Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник

Литературный музей А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9, тел. 61-14-66)

Продолжают работу выставки: «Стрелковое оружие XX века», «Пушкин вне времени», «Битва за Донбасс. Бессмертие подвига».

Музей «Лавка Чеховых» (ул. Александровская, 100, тел. 61-27-82)

3 августа в 10 часов – игровой урок «Игры и забавы чеховской поры».

Музей «Дом П.Е. Чехова» (ул. Р. Люксембург, 77, тел. 61-31-50)

Со вторника по воскресенье – экскурсии по экспозиции музея «Дом П.Е. Чехова» (сеансы: в 10, 11, 12, 14, 15, 16 и 17 часов для групп от 3 до 10 человек по предварительной записи).

Историко-краеведческий музей (Дворец Алфераки) (ул. Фрунзе, 41, тел. 38-34-96)

До 4 августа включительно действует выставка «Петр I и его эпоха». Представлены редкие книги России и Европы XVII–XVIII вв., монеты и медали, уникальное оружие, предметы быта. В экспозиции «Сыны Эллады на берегах Меотиды» (действует по 7 августа включительно) — археологические находки античного времени Донского региона.

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 61-43-33)

3 августа в 15 часов – тематическая экскурсия «Фортификационные укрепления Миусского полуострова».

4 августа в 15 часов – обзорная экскурсия по постоянной экспозиции «Портрет города во времени».

Музей И.Д. Василенко (ул. Чехова, 88, тел. 61-36-73)

3 августа в 12 часов – программа «Хозяин волшебной шкатулки» с мастер-классом по изготовлению музейного сувенира в технике оригами «Голубая птица счастья».

4 августа в 12 часов — музейная программа «Пушкин и Василенко: «золотые» сказки и добрые повести» с мастер-классом по изготовлению музейного сувенира в технике оригами «Золотая рыбка».

Фото Сергея Плишенко