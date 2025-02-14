Афиша Таганрога: планируем ненастные февральские выходные

Погода в предстоящие выходные будет не слишком располагать к прогулкам. Они будут ненастными, ветреными и неприветливыми. Зато городские учреждения культуры наоборот очень ждут гостей, потому что подготовили очень много разнообразных мероприятий. В них будет тепло, уютно и интересно.

В Чеховской библиотеке пройдут сольный концерт и литературно-музыкальная гостиная. Интересные экскурсии пройдут в музее «Градостроительство и быт г. Таганрога». Комедию комедия «Единственный наследник» постановку «Как живо» и сказку для детей предлагает драматический театр им. А.П. Чехова. Послушать прекрасную музыку Баха, Клементи, Бетховена, Шуберта и Шопена можно во Дворце Алфераки. Выбирайте, что вам больше по душе. Стройте свой маршрут с нашей афишей.

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 38-31-96)

Концертно-выставочный зал (ул. Петровская, 96)

15 февраля в 15 часов – к 130-летию писателя литературно-музыкальная гостиная «Литературная шкатулка Ивана Василенко». В 17 часов – концерт преподавателей ДМШ имени А.Г. Абузарова. Вход свободный.

16 февраля в 14 часов – сольный концерт лауреата международных и всероссийских конкурсов учащейся 5-го класса ДМШ имени А.Г. Абузарова Виолетты Болучевской (преподаватель – Эмма Хандюкова). В программе: произведения Скарлатти, Шумана, Рахманинова, Шостаковича, Дебюсси, Рамо. Вход свободный.

Конференц-зал (ул. Греческая, 105)

16 февраля в 16 часов — трансляция из концертного зала имени С.В. Рахманинова Московской филармонии. К 125-летию со дня рождения Исаака Дунаевского и к 80-летию Максима Дунаевского. Принимают участие Государственная академическая симфоническая капелла России (дирижер – Дмитрий Крюков), Юлия Томина (сопрано), Олег Полшков (тенор), Алексей Барабанов (ведущий).

Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 56, тел. 38-31-70)

15 февраля в 11 часов — познавательное мероприятие «Верные помощники солдат», посвященное подвигу животных во время Великой Отечественной войны, с мастер-классом.

16 февраля в 11 часов — информационный час «Символ Победы — цветок», с мастер-классом.

Таганрогский драматический театр имени А.П. Чехова (ул. Петровская, 90, тел. 38-34-93)

15 февраля в 17 часов — комедия «Единственный наследник».

16 февраля в 17 часов – постановка «Как живой». Для детей в этот день в 11 часов — сказка «Как Настенька чуть кикиморой не стала».

Таганрогский камерный театр (тел. 8 (904) 343-87-87)

15 февраля в 18.30 — спектакль «Как Зоя гусей кормила».

Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник

Музей «Домик Чехова» (ул. Чехова, 69, тел. 39-42-76)

15 февраля в 12 часов — тематическая экскурсия «Прощай, старая жизнь!» (Чехов в выпускном классе гимназии).

Музей «Лавка Чеховых» (ул. Александровская, 100, тел. 61-27-82)

15 февраля в 13.30 — тематическая экскурсия «Чехов-лавочник».

Музей «Дом П.Е. Чехова» (ул. Р. Люксембург, 77, тел. 61-31-50)

Со вторника по воскресенье – экскурсии по экспозиции музея (сеансовое посещение в 10, 11, 12, 14, 15, 16 и 17 часов для групп от трех до 10 человек по предварительной записи).

Историко-краеведческий музей (ул. Фрунзе, 41, тел. 38-34-96)

15 февраля в 16 часов – историко-музыкальный вечер «От барокко до романтизма». Пианист, органист и солист Филармонии и Музыкального театра Ростова-на-Дону Петр Горобец исполнит музыку Баха, Клементи, Бетховена, Шуберта, Шопена.

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 61-43-33)

15 февраля в 15 часов – тематическая экскурсия «Фортификационные укрепления Миусского полуострова».

16 февраля в 15 часов – обзорная экскурсия по постоянной экспозиции «Портрет города во времени».

Музей И.Д. Василенко (ул. Чехова, 88, тел. 61-36-73)

15 февраля в 12 часов – мастер-класс по изготовлению музейного сувенира «Моя Каштанка».

16 февраля в 14 часов – тематическая экскурсия «И.Д. Василенко — писатель, влюбленный в Таганрог».

Музей А.А. Дурова (пер. А. Глушко, 44, тел. 61-40-31)

Ежедневно с 10 до 17 часов – выставка «Кукол дивный хоровод». Совместный проект Таганрогского музея-заповедника с Творческим союзом художников России. Представлены авторская художественная кукла, живопись, графика, декоративно-прикладное искусство.

Фото Сергея Плишенко