Афиша Таганрога: планируем летние выходные

В предстоящие июньские выходные Таганрогу обещают дождь, а возможно — грозу. Но это не должно помешать отдыху, развлечениям и новым впечатлениям.

От непогоды всегда можно спрятаться в музеях, библиотеке или театре. Тем более, что городские учреждения культуры подготовили увлекательные и познавательные программы: лекции, выставки, мастер-классы, спектакли и концерты. А там, глядишь, погода наладится, дождь немного остудит горячий воздух на улицах города, и можно будет отправляться на прогулку.

Парк культуры и отдыха им. Горького

Арт-пространство «Таганрогский трамвай»

15 июня и 16 июня 11.00 – 12.00 – мастер-классы для детей, 12.00 – 13.00 – игротека настольных игр.

Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 56, тел. 38-31-70)

15 июня в 11 часов — мастер-класс для детей «Нежная палитра Дона» (сувенирные бумажные тарелочки в технике семикаракорской росписи). В 14 часов — лекция «Семикаракорская сказка» к Дню народных промыслов.

16 июня в 14 часов — экскурсия-квест по экспозиции «Музейный детектив, или Дело в шляпе».

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 38-31-96)

Концертно-выставочный зал (ул. Петровская, 96)

15 июня в 12 часов — отчетный концерт учебного центра «ОК». В 16 часов – «Поем тебе, Россия, Русь!» — концерт хора трех поколений «Поющие сердца» Таганрогского института имени А.П. Чехова. На все мероприятия вход свободный.

Таганрогский драматический театр имени А.П. Чехова (ул. Петровская, 90, тел. 38-34-93)

15 июня в 17 часов – премьера «Единственный наследник» по пьесе Жана Реньяра, режиссер–постановщик — Арсений Кудря.

Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник

Литературный музей А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9, тел. 61-14-66)

15 июня в 10 часов — музейная программа «Курс к звёздам» к 90-летию Юрия Гагарина. В 12 часов — музейная программа с мастер-классом «Сказка – ложь, да в ней намек».

16 июня в 14 часов — музейная программа «Что такое? Кто такой?».

Ежедневно с 10 до 16 часов продолжают работу выставки «Кладовая радости – традиции народного искусства», «Битва за Донбасс. Бессмертие подвига», «Стойкость и сила «слабых». Женщины в истории Царицына-Сталинграда», «Пластик. От сложного к простому».

Музей «Домик Чехова» (ул. Чехова, 69, тел. 39-42-76)

15 июня в 12 часов — тематическая экскурсия «Скорей кончай в Таганроге учение…» (Чехов накануне выпускных экзаменов).

Музей «Лавка Чеховых» (ул. Александровская, 100, тел. 61-27-82)

15 июня в 10 часов — тематическая экскурсия «Талантливый род Чеховых».

Музей «Дом П.Е. Чехова» (ул. Р. Люксембург, 77, тел. 61-31-50)

По вторникам, четвергам и субботам – экскурсии по экспозиции музея (сеансы в 10, 11, 12, 14, 15, 16 и 17 часов для групп от трех до 10 человек по предварительной записи).

Историко-краеведческий музей (ул. Фрунзе, 41, тел. 38-34-96)

16 июня в 16 часов – историко-музыкальный вечер «Времена года». Произведения Вивальди и Пьяццоллы исполнят лауреаты международных конкурсов, артисты Ростовского государственного музыкального театра Хироко Нинагава (скрипка соло), Нарек Симонян и Анастасия Сычева (1-я скрипка), Анна Авдеева и Диана Гедиева (2-я скрипка), Кирилл Санжаров и Ирина Горькавская (скрипка альт), Ирина Нифонтова (виолончель), Алексей Сидоров (контрабас), Сергей Андреев (кларнет).

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 61-43-33)

15 июня в 15 часов — экскурсия «Фортификационные укрепления Миусского полуострова».

Музей И.Д. Василенко (ул. Чехова, 88, тел. 61-36-73)

16 июня в 14 часов — экскурсия по выставке «И.Д. Василенко — человек и писатель».

Фото Владимира Прозоровского