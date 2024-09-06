Афиша Таганрога: планируем интересные сентябрьские выходные

Вот и заканчивается первая рабочая неделя осени. В предстоящие выходные нам не обещают дождя. Будет в меру прохладная, хоть и немного ветреная погода – самое время отправиться на прогулку, а по дороге зайти в различные учреждения культуры, которые традиционно подготовили множество интересных мероприятий для детей и взрослых.

Музейный праздник и тематическая экскурсия запланированы в Таганрогском художественном музее, спектакль покажут в Молодежном центре, интересные выставки проходят в зале Таганрогского отделения СХР и историко-краеведческом музее. Выбирайте, что вам больше по душе и стройте маршрут выходных дней с нашей афишей.

Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 56, тел. 38-31-70)

7 сентября с 10 до 18 часов — музейный праздник «Сверяя время по солнечным часам», посвященный Дню основания Таганрога.

8 сентября в 12 часов — тематическая экскурсия «Яркий след меценатов в истории ТХМ» в рамках Года добрых дел в Ростовской области.

Таганрогский камерный театр (тел. 8(904)343-87-87)

Молодежный центр (ул. Петровская, 89)

6 и 7 сентября в 18.30 – постановка «Зебры не ржут».

Выставочный зал Таганрогского отделения СХР (ул. Греческая, 48)

Продолжает работу художественная выставка Галины Фомичевой. Живопись, графика, ювелирные украшения.

Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник

Литературный музей А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9, тел. 61-14-66)

7 и 8 сентября с 10 до 12 часов – работа детской студии Антоши Чехонте (музейные мастер-классы).

Музей «Дом П.Е. Чехова» (ул. Р. Люксембург, 77, тел. 61-31-50)

Со вторника по воскресенье – экскурсии по экспозиции музея (сеансовое посещение в 10, 11, 12, 14, 15, 16 и 17 часов для групп от трех до 10 человек по предварительной записи).

Историко-краеведческий музей (ул. Фрунзе, 41, тел. 38-34-96)

Выставка «В.Д. Поленов. «Пруд с вётлами». Возвращение» знакомит посетителей с картиной художника-передвижника и историей ее возвращения в собрание музея-заповедника после изъятия немецко-фашистскими оккупантами.

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 61-43-33)

7 сентября в 15 часов – лекция «Так когда же был основан Таганрог?».

8 сентября в 15 часов – обзорная экскурсия по постоянной экспозиции «Портрет города во времени».

Музей И.Д. Василенко (ул. Чехова, 88, тел. 61-36-73)

7 сентября в 12 часов – мастер-класс по изготовлению музейного сувенира «Голубая птица счастья».

Фото Сергея Плишенко