Афиша Таганрога: планируем интересные маршруты для последних июньских выходных

В Таганрог настоящий зной придет только в первые дни июля. А предстоящие выходные пока еще будут не слишком жаркими, в меру солнечными, с небольшим летним дождиком в воскресенье. Так что можно смело планировать культурный маршрут с посещением городских учреждений культуры, которые традиционно подготовили много всего интересного.

Традиционно игровые программы для детей и мастер-классы пройдут в парке им. Горького. Концерт-лекция Даниила Топольского состоится в Чеховской библиотеке. Студия-театр «Люди» покажет два спектакля, еще один запланирован в ГДК, его представит народный коллектив театра «СаД». Таганрогский художественный музей приглашает на пешеходную экскурсию по историческим местам Таганрога. Выбирайте, что вам больше по душе. Стройте свой маршрут с нашей афишей.

Парк культуры и отдыха им. Горького (ул. Петровская, 104, тел. 8 (8634) 38-35-68)

Шахматный павильон

27 июня в 17.00 игровая программа для детей «Традиции и забавы.

28 июня в 17.00 игровая программа «Традиции и забавы».

Арт-пространство «Таганрогский трамвай»

27 июня в 11.00 и в 17.00 мастер-класс для детей «Парк мечты». В 16.00 – творческая мастерская «Трамвай рукоделия».

28 июня в 11.00 и в 16.00 мастер-класс для детей «Парк мечты».

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 8 (8634) 38-31-96)

Концертно-выставочный зал (ул. Петровская, 96)

28 июня в 16 часов — концерт-лекция Даниила Топольского в рамках цикла «Как слушать классику» «Музыкальные шедевры и увлекательные рассказы о них. Шопен. 24 прелюдии». Фортепиано: лауреат «Дельфийских игр» Давид Аракельян, Максим Шаманин и действительный член Русского музыкального общества Даниил Топольский. Вход по билетам, приобрести можно в компании «Судаков.Тревел».

Городской Дом культуры (ул. Петровская, 104-1)

27 июня 16 часов — отчетный концерт образцового коллектива театра песни «Корольки» и вокального ансамбля «Манго». Вход свободный.

28 июня 18 часов — спектакль народного коллектива театра «СаД» «Чудилы» по рассказам Чехова. Вход по билетам, можно посетить по «Пушкинской карте».

Таганрогский художественный музей (старт экскурсий: ул. Александровская, 56, тел. для записи: 8-918-53-64-078, 8-918-53-13-666)

27 июня в 12 часов — пешеходная экскурсия по историческим местам Таганрога «На Солнечных часах — счастливые минуты».

Таганрогский Камерный театр (ул. Петровская, 89, тел. 8-904-343-87-87)

27 июня в 18.30 – спектакль «Брут».

Студия-театр «Люди» (ул. Греческая, 38. тел 8-952-603-68-06)

27 июня в 18 часов – детектив «Восемь женщин».

28 июня в 18 часов — драма «Яма».

Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник

Литературный музей А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9, тел. 8 (8634) 61-14-66)

27 июня в 11 и 16 часов – обзорная экскурсия по тематическому пространству Литературного музея А.П. Чехова «Гимназический сад». В 15 часов – мастер-класс акриловой росписи по дереву.

28 июня с 11 до 16 часов – работа Детской студии Антоши Чехонте (музейные мастер-классы). По предварительной записи от трех человек. В 17 часов – литературно-музыкальная программа «Лето под звуки джаза».

Музей «Лавка Чеховых» (ул. Александровская, 100, тел. 8 (8634) 61-27-82)

27 июня в 10 часов – тематическая экскурсия «А.П. Чехов — певчий». По предварительной записи от пяти человек.

Историко-краеведческий музей (Дворец Алфераки)(ул. Фрунзе, 41, тел. 8 (8634) 38-34-96)

27 июня в 12 часов – публичная лекция старшего научного сотрудника Татьяны Артюшкиной «Теплое – любимое – Азовское – наше море».

28 июня в 12 часов – тематическая экскурсия «Через века к современному Таганрогу».

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 8 (8634) 61-43-33)

27 и 28 июня в 15 часов – обзорная экскурсия по постоянной экспозиции «Портрет города во времени».

Музей И.Д. Василенко (ул. Чехова, 88, тел. 8 (8634) 61-36-73)

28 июня в 12 часов – мастер-класс по изготовлению музейного сувенира «Шкатулка с сюрпризом».

Фото Сергея Плишенко