Афиша Таганрога: планируем апрельские выходные

В выходные дни Таганрогу обещают комфортную, не слишком жаркую погоду. Синоптики прогнозируют переменную облачность и небольшой ветерок. А значит, впереди нас ждут приятные весенние прогулки, приключения и новые впечатления.
Можно погулять в городских парках, пройтись по берегу залива, полюбоваться на парящих чаек, погреться на солнышке, а по дороге заглянуть в городские учреждения культуры. Там традиционно подготовили множество разнообразных интересных мероприятий: от спектаклей и лекций, до выставок и экскурсий.
Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 56, тел. 38-31-70)
13 апреля в 11 часов — интерактивная программа для детей «Он сказал: «Поехали!», с мастер-классом.
14 апреля в 11 часов — мероприятие с элементами театрализации для детей «Баба Яга в космосе». В 14 часов — лекция «Художник и гражданин Г.Г. Мясоедов» из цикла «Вехи славных юбилеев».
Таганрогский драматический театр имени А.П. Чехова (ул. Петровская, 90, тел. 38-34-93)
13 апреля в 17 часов – постановка «Д-Р».
14 апреля в 11 часов — сказка «Все мыши любят сыр».
Таганрогский камерный театр (тел. 8(904)343-87-87)
Молодёжный центр (ул. Петровская, 89)
13 апреля в 18.30 — сюрреалистичная сказка «Лихо одноглазое».
Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 38-31-96)
В конференц-зале (ул. Греческая, 105)
13 апреля в 15 часов – отчетный концерт студентов ТМК, специальность «Инструменты эстрадного оркестра». Вход свободный.
Концертно-выставочный зал (ул. Петровская, 96)
С 13 апреля – выставка декоративно-прикладного творчества людей с инвалидностью «Наивная керамика взрослых детей». Вход по билетам, можно посетить по «Пушкинской карте» (на открытие 17 апреля в 14 часов вход свободный). В 16 часов – концерт студентов ТМК, специальность «Вокальное искусство», класс преподавателя Марины Шульгиной. Вход свободный.
14 апреля в 13 часов — открытый урок детского хора при Никольском храме, руководитель Анна Лапенко.
Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник
Литературный музей А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9, тел. 61-14-66)
14 апреля в 12 часов – программа «Трекер Галактики: космическое путешествие», с мастер-классом.
Музей «Домик Чехова» (ул. Чехова, 69, тел. 39-42-76)
13 апреля в 12 часов — тематическая экскурсия «Мой дорогой благовеститель!..» (о Дмитрии Григоровиче – «крестном отце» писателя Чехова).
Музей «Лавка Чеховых» (ул. Александровская, 100, тел. 61-27-82)
13 апреля в 10 часов — тематическая экскурсия «Чеховы. Семейные истории».
Историко-краеведческий музей (ул. Фрунзе, 41, тел. 38-34-96)
13 апреля в 16 часов – историко-музыкальный «Вечер камерной музыки». Камерный дуэт Анжелика Шатрова (фортепиано) и Всеволод Шатров (виолончель).
14 апреля в то же время – историко-музыкальный вечер «Тот самый… (По струнам души)». Солист муниципального ансамбля народных инструментов «Диво», преподаватель таганрогской ДМШ им. П.И. Чайковского Александр Андреев (домра), лауреат международных и всероссийских конкурсов Станислав Догадкин (фортепиано).
Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 61-43-33)
13 апреля в 15 часов — тематическая экскурсия «Фортификационные укрепления Миусского полуострова».
14 апреля в 15 часов — обзорная экскурсия по постоянной экспозиции «Портрет города во времени».
Музей И.Д. Василенко (ул. Чехова, 88, тел.61-36-73)
13 апреля в 12 часов — музейная программа «Пушкин и Василенко: «золотые» сказки и добрые повести».
14 апреля в 14 часов — музейная программа «Город, который нельзя не любить».
Фото Сергея Плишенко