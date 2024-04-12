Афиша Таганрога: планируем апрельские выходные

В выходные дни Таганрогу обещают комфортную, не слишком жаркую погоду. Синоптики прогнозируют переменную облачность и небольшой ветерок. А значит, впереди нас ждут приятные весенние прогулки, приключения и новые впечатления.

Можно погулять в городских парках, пройтись по берегу залива, полюбоваться на парящих чаек, погреться на солнышке, а по дороге заглянуть в городские учреждения культуры. Там традиционно подготовили множество разнообразных интересных мероприятий: от спектаклей и лекций, до выставок и экскурсий.

Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 56, тел. 38-31-70)

13 апреля в 11 часов — интерактивная программа для детей «Он сказал: «Поехали!», с мастер-классом.

14 апреля в 11 часов — мероприятие с элементами театрализации для детей «Баба Яга в космосе». В 14 часов — лекция «Художник и гражданин Г.Г. Мясоедов» из цикла «Вехи славных юбилеев».

Таганрогский драматический театр имени А.П. Чехова (ул. Петровская, 90, тел. 38-34-93)

13 апреля в 17 часов – постановка «Д-Р».

14 апреля в 11 часов — сказка «Все мыши любят сыр».

Таганрогский камерный театр (тел. 8(904)343-87-87)

Молодёжный центр (ул. Петровская, 89)

13 апреля в 18.30 — сюрреалистичная сказка «Лихо одноглазое».

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 38-31-96)

В конференц-зале (ул. Греческая, 105)

13 апреля в 15 часов – отчетный концерт студентов ТМК, специальность «Инструменты эстрадного оркестра». Вход свободный.

Концертно-выставочный зал (ул. Петровская, 96)

С 13 апреля – выставка декоративно-прикладного творчества людей с инвалидностью «Наивная керамика взрослых детей». Вход по билетам, можно посетить по «Пушкинской карте» (на открытие 17 апреля в 14 часов вход свободный). В 16 часов – концерт студентов ТМК, специальность «Вокальное искусство», класс преподавателя Марины Шульгиной. Вход свободный.

14 апреля в 13 часов — открытый урок детского хора при Никольском храме, руководитель Анна Лапенко.

Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник

Литературный музей А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9, тел. 61-14-66)

14 апреля в 12 часов – программа «Трекер Галактики: космическое путешествие», с мастер-классом.

Музей «Домик Чехова» (ул. Чехова, 69, тел. 39-42-76)

13 апреля в 12 часов — тематическая экскурсия «Мой дорогой благовеститель!..» (о Дмитрии Григоровиче – «крестном отце» писателя Чехова).

Музей «Лавка Чеховых» (ул. Александровская, 100, тел. 61-27-82)

13 апреля в 10 часов — тематическая экскурсия «Чеховы. Семейные истории».

Историко-краеведческий музей (ул. Фрунзе, 41, тел. 38-34-96)

13 апреля в 16 часов – историко-музыкальный «Вечер камерной музыки». Камерный дуэт Анжелика Шатрова (фортепиано) и Всеволод Шатров (виолончель).

14 апреля в то же время – историко-музыкальный вечер «Тот самый… (По струнам души)». Солист муниципального ансамбля народных инструментов «Диво», преподаватель таганрогской ДМШ им. П.И. Чайковского Александр Андреев (домра), лауреат международных и всероссийских конкурсов Станислав Догадкин (фортепиано).

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 61-43-33)

13 апреля в 15 часов — тематическая экскурсия «Фортификационные укрепления Миусского полуострова».

14 апреля в 15 часов — обзорная экскурсия по постоянной экспозиции «Портрет города во времени».

Музей И.Д. Василенко (ул. Чехова, 88, тел.61-36-73)

13 апреля в 12 часов — музейная программа «Пушкин и Василенко: «золотые» сказки и добрые повести».

14 апреля в 14 часов — музейная программа «Город, который нельзя не любить».

Фото Сергея Плишенко