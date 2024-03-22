Афиша Таганрога: не будем скучать, нас ждут весенние выходные

В предстоящие выходные Таганрогу наконец-то обещают немного солнышка, хотя и будет достаточно прохладно. Но весна ощущается уже во всем: первоцветах на клумбах, щебетанье птиц по утрам, пробивающейся траве на газонах. Поэтому практически невозможно удержаться от прогулок к берегу моря, встреч с друзьями за чашечкой ароматного кофе и новых приключений.

Кстати, рекомендуем заглянуть в городских учреждения культуры. Там традиционно подготовили множество разнообразных интересных мероприятий: от спектаклей и лекций, до выставок и экскурсий. Так что положительные эмоции и масса новых впечатлений вам гарантированы!

Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 56, тел. 38-31-70)

23 марта в 14 часов — экскурсия с элементами квеста «Музейный детектив, или Дело в шляпе».

24 марта в то же время — экскурсия «Времен связующая нить» по экспозиции «Три века русского искусства».

Таганрогский драматический театр имени А.П. Чехова (ул. Петровская, 90, тел. 38-34-93)

23 марта в 17 часов — трагик–шоу «Макбет. NET».

24 марта в то же время – драма «Три сестры». А для детей в этот день в 11 часов – сказка «Две бабы Яги».

Молодёжный центр (ул. Петровская, 89)

23 марта в 18.30 постановка «Лихо одноглазое».

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 38-31-96)

В конференц-зале (ул. Греческая, 105)

24 марта 15 часов – встреча в караоке-клубе «С песней по жизни», посвященная творчеству Булата Окуджавы и Юрия Визбора. Вход свободный.

Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник

Литературный музей А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9, тел. 61-14-66)

23 марта в 14 часов – экскурсия по выставке «Пластик. От сложного к простому» (о причинах и истории появления пластмассы). В 17 часов — литературно-музыкальная программа «Женщина в Джазе» с участием квартета Евгения Соколовского и Анастасии Бондарь (вокал).

24 марта в 12 часов — публичная лекция «Чеховские души сотканы из одного и того же материала», о членах семьи Антона Павловича.

Со вторника по воскресенье с 10 до 16 часов продолжают работу выставки: «Кладовая радости -традиции народного искусства», «Защитникам Отечества посвящается…», «Пушкин. Вне времени».

Музей «Лавка Чеховых» (ул. Александровская, 100, тел. 61-27-82)

23 марта в 11 часов – «Я любил прятаться за грим и костюм…». Любительский театр Антоши Чехонте. Тематическая экскурсия к Международному дню театра.

Историко-краеведческий музей (ул. Фрунзе, 41, тел. 38-34-96)

23 марта в 16 часов – историко-музыкальный вечер «Два века русской музыки». Лауреаты международных конкурсов Евгения Бурякова (аккордеон) и Алексей Буряков (балалайка).

24 марта в 16 часов – историко-музыкальный «Вечер камерной музыки». Солисты – камерный дуэт Анжелика Шатрова (фортепиано) и Всеволод Шатров (виолончель). На счету музыкантов победы в международных конкурсах, работа и выступления в Китае, Москве, Ростове-на-Дону, Черкесске.

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 61-43-33)

23 марта в 15 часов – экскурсия «Фортификационные укрепления Миусского полуострова».

24 марта в то же время — экскурсия «Город мечты» (об истории строительства, разрушения и восстановления Таганрога в эпоху Петра I и Екатерины II»).

Музей И.Д. Василенко (ул. Чехова, 88, тел. 61-36-73)

23 марта в 12 часов — музейная программа «Хозяин волшебной шкатулки».

24 марта в то же время — музейная программа «Пушкин и Василенко: «золотые» сказки и добрые повести».

Фото Сергея Плишенко