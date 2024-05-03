Афиша Таганрога: нас ждут интересные и солнечные выходные

Предстоящие майские выходные в Таганроге будут солнечными, но прохладными. Однако, это никак не помешает приятным прогулкам, приключениям и новым впечатлениям.

Можно побродить по аллеям парка им. Горького, заглянуть в Живой уголок и угостить чем-нибудь вкусненьким его питомцев. Или спуститься к морю и полюбоваться чистой водой, которая пока не стала ярко-зеленой. Все это можно удачно совместить с посещением театра, музеев и библиотеки. Все они подготовили увлекательные и познавательные программы: лекции, выставки, спектакли и концерты. Выбирайте, что вам больше по душе. Стройте свой маршрут с нашей афишей.

Парк культуры и отдыха имени М. Горького (ул. Петровская, 104, тел. 61-32-76)

Арт-пространство «Таганрогский трамвай»

4 мая с 11.00 до 12.00 и с 14.00 до 15.00 мастер-классы для детей «Пасхальные узоры». С 12.00 до 13.00 и с 16.00 до 18.00 – игротека «Праздник забытых игр».

5 мая с 11.00 до 12.00 и с 14.00 до 15.00 пройдут детские мастер-классы «Частица добра». С 12.00 до 13.00 и с 16.00 до 18.00 – игротека «Праздник забытых игр».

Шахматный павильон

До 6 мая работает выставка картин художника Евгении Лавровой «Неслучайность». Продолжает работу экспозиция стендовых моделей «С Днем Победы».

Таганрогский драматический театр имени А.П. Чехова (ул. Петровская, 90, тел. 38-34-93)

4 мая в 17 часов – спектакль «Как живой».

5 мая в 17 часов — сентиментальная комедия «Джек».

Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 56, тел. 38-31-70)

4 мая в 14 часов — «Виноградов — художник радости и света». Лекция к 155-летию известного мастера из цикла «Вехи славных юбилеев».

5 мая в 11 часов — интерактивное мероприятие «Пасхальные чудеса» для детей с мастер-классом.

Социально-культурный центр «Приморский» (ул. Свободы, 10, тел. 64-89-30)

4 мая в 16 часов – театрализованный концерт «Моя правдивая история».

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 38-31-96)

Малый выставочный зал (ул. Петровская, 96)

Продолжает работу персональная выставка художницы Светланы Черноиван «Красота Севера». Вход по билетам, можно посетить по «Пушкинской карте».

Концертно-выставочный зал (ул. Петровская, 96)

С 5 мая — «Весенняя выставка» Таганрогского отделения ВТОО «Союз художников России». Вход по билетам, можно посетить по «Пушкинской карте».

Конференц-зал (ул. Греческая, 105)

5 мая в 11 часов – проект «Известный неизвестный Таганрог»: лекция инженера по телекоммуникациям Романа Мишина «Секреты Старого паровоза», история памятника «Паровоз». Вход свободный.

Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник

Литературный музей А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9, тел. 61-14-66)

4 мая в 11 часов — культурно-просветительская программа «Народные праздники в музее. Пасха» (о православных традициях в семье Чеховых). В 12 часов — экскурсия по выставке «Пушкин. Вне времени».

5 мая в 12 часов – тематическая экскурсия «Остров Сахалин в жизни и творчестве А.П. Чехова».

Ежедневно с 10 до 16 часов продолжают работу выставки «Кладовая радости – традиции народного искусства», «Битва за Донбасс. Бессмертие подвига», «Стойкость и сила «слабых». Женщины в истории Царицына-Сталинграда», «Пластик. От сложного к простому».

Музей «Лавка Чеховых» (ул. Александровская, 100, тел. 61-27-82)

4 мая в 10 часов — тематическая экскурсия «Чехов – певчий» (о религиозном воспитании в семье Чеховых).

Музей «Дом П.Е. Чехова» (ул. Р. Люксембург, 77, тел. 61-31-50)

4 мая экскурсии по экспозиции музея «Дом П.Е. Чехова» (предусмотрено сеансовое посещение). Сеансы в 10, 11, 12, 14, 15, 16 и 17 часов для групп от трех до 10 человек, по предварительной записи.

Историко-краеведческий музей (ул. Фрунзе, 41, тел. 38-34-96)

5 мая в 12 часов – историко-музыкальный вечер «Светлое Воскресение». Таганрогский муниципальный камерный оркестр под управлением Александра Гуревича, солисты – Вера Терехова (сопрано), Светлана Тарасова (фортепиано), Иван Корочкин (фортепиано), актер театра имени А.П. Чехова Сергей Баринов. Ведущая – Галина Герт.

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 61-43-33)

4 мая в 15 часов — тематическая экскурсия «Фортификационные укрепления Миусского полуострова».

5 мая в 15 часов – обзорная экскурсия по постоянной экспозиции «Портрет города во времени».

Музей И.Д. Василенко (ул. Чехова, 88, тел. 61-36-73)

4 мая в 12 часов — музейная программа «Хозяин волшебной шкатулки».

5 мая в 14 часов — экскурсия по выставке «Ловушка для времени. Чудеса природы России и мира в янтаре».

Фото Сергея Плишенко (из архива)