Афиша Таганрога: куда пойти в жаркие июльские выходные

Наступающие выходные будут в Таганроге очень жаркими. Но это не повод сидеть дома. Запасайтесь водой, головными уборами и отправляйтесь в путешествие по Таганрогу. А отдохнуть от изнуряющего пекла можно в наших учреждениях культуры, где летом всегда прохладно и интересно.

Пешеходную экскурсию по историческому центру предлагает Таганрогский художественный музей. В библиотеке работает выставка городских фотохудожников, выступит театр-клуб «СаД».

Тематические мероприятия, посвященные дню памяти А.П. Чехова – выставки, литературно-художественная композиция, кинолекция – пройдут в музеях Таганрогского музея-заповедника. Выбирайте, что вам больше по душе. Стройте свой летний маршрут с нашей афишей.

Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 56, тел. 8 (8634) 38-31-70)

Поскольку здание музея закрыто на ремонтно-реставрационные работы, проводятся пешеходные экскурсии от музея и мероприятия в его скульптурном дворике.

12 июля в 12 часов – пешеходная экскурсия «Нам с Каштанкой по пути», посвященная жизни и творчеству А.П. Чехова и героям его произведений. В 18 часов – концерт-лекция Даниила Топольского «Неоклассика. Мировые шедевры».

13 июля в 11 часов – литературный завтрак по-чеховски «Слушать подано!». В 16 часов – творческая встреча «Море в конверте» в нарисованном городке.

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 8 (8634) 38-31-96).

Концертно-выставочный зал (ул. Петровская, 96)

Продолжает работу совместная выставка фотографов Таганрога «Я ЭТО вижу» (Андрей Лызь, Ирина Розенблит, Игорь Чиканенко, Елена Бондарь, а также молодые фотографы: Илья Луц и Александр Коростов). Презентация 12 июля в 15 часов.

13 июля в 15 часов – литературно-музыкальная гостиная «С томиком Чехова в нашем саду». Народный театр-клуб «СаД» (руководитель Валентина Псел) представит фрагменты из спектакля «Чудилы» по юмористическим рассказам А.П. Чехова.

А еще можно записаться на экскурсию по старейшей библиотеке на юге России и узнать интересные факты из ее истории, познакомиться с архитектурной особенностью «шехтелевского» здания. Справки по тел. 8 (8634) 613-027, 340-321.

Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник

Литературный музей А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9, тел. 8 (8634) 61-14-66)

15 июля в 11.30 – музейное занятие «Золотое детство» (о детских развлечениях в семье Чеховых), а в 16 часов – литературно-музыкальный вечер «… Я дружил с тобой» (Александр Чехов), ко Дню памяти А.П. Чехова и 170-летию со дня рождения Александра Чехова).

Музей «Домик Чехова» (ул. Чехова, 69, тел. 39-42-76)

15 июля в 11 часов – открытие выставки молодых художников в рамках творческого проекта «Кто Вы, доктор Чехов?».

Музей «Лавка Чеховых» (ул. Александровская, 100, тел. 8 (8634) 61-27-82)

15 июля в 13 часов – литературно-музыкальная композиция «Чехов несравненный художник… художник жизни…», к 130-летию первой встречи Чехова и Толстого в Ясной Поляне.

Музей «Дом П.Е. Чехова» (ул. Р. Люксембург, 77, тел. 8 (8634) 61-31-50)

Со вторника по воскресенье – экскурсии по экспозиции музея. Сеансовое посещение в 10, 11, 12, 14, 15, 16 и 17 часов для групп от трех до 10 человек по предварительной записи.

Историко-краеведческий музей (ул. Фрунзе,41, тел. 8 (8634) 38-34-96)

12 июля в 12 часов – кинолекция «История создания фильма «Свадьба» по произведениям А.П. Чехова» старшего научного сотрудника Татьяны Артюшкиной. О ролях таганроженки Фаины Раневской в фильмах по произведениям Антона Павловича Чехова.

15 июля в 12 часов – публичная лекция «Один город, две судьбы» старшего научного сотрудника Аллы Цымбал. Чеховский Таганрог в воспоминаниях предпринимателя, талантливого музыканта, князя Матвея Стаматьевича Маврогордато.

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 8 (8634) 61-43-33)

12 и 13 июля в 15 часов – тематическая экскурсия «Путешествие в Чеховский Таганрог», ко дню памяти А.П. Чехова.

Работает выставки киноафиш «Великий немой»

Музей И.Д. Василенко (ул. Чехова, 88, тел. 8 (8634) 61-36-73)

12 и 13 июля в 12 часов – творческий мастер-класс по изготовлению музейного сувенира «Моя Каштанка».

15 июля в 12 часов – музейная интерактивная программа «Художнику слова посвящается».

Музей А.А. Дурова (пер. А. Глушко, 44, тел. 8 (8634) 61-40-31)

Ежедневно с 10 до 17 часов (кроме понедельника) – выставка «Цирк нашего детства». Экспонаты из собрания Таганрогского музея-заповедника и предметы частной коллекции артиста цирка Дмитрия Артемьева.

Фото Таганрогского музея-заповедника