Афиша Таганрога: куда пойти в пасмурные зимние выходные

В субботу и воскресенье, а также в начале следующей недели в учреждениях культуры пройдут интересные и разноплановые мероприятия для детей и взрослых. По традиции вас ждут лекции, кинопоказы, выставки, экскурсии, спектакли.

Так, в библиотеке можно послушать лекцию о геральдике и посмотреть фильм «На верхней Масловке». Юные таланты выступят в концертно-выставочном зале Чеховки. Любимые спектакли представят актеры драматического театра. В художественном музее также состоится театральная постановка. Музеи Таганрогского музея-заповедника подготовили новогодние экскурсии и мастер-классы.

Можно, несмотря на промозглую погоду, прогуляться по городскому парку, который уже украшается к новогодним праздникам. Выбирайте, что вам по душе. Стройте свой культурный маршрут с нашей афишей.

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 8 (8634) 38-31-96)

Конференц-зал (ул. Греческая, 105)

8 декабря в 11 часов — «Известный неизвестный Таганрог». Лекция кандидата философских наук Павла Ревко-Линардато «Геральдическое наследие многонационального Таганрога», к 200-летию со дня рождения Александра Лакиера.

12 декабря в 15 часов — к 90-летию актрисы театра и кино Алисы Фрейндлих и в память о художнице и скульпторе Нине Нисс-Гольдман клуб библиотеки «Сюжеты давних кинолент» приглашает на показ фильма «На Верхней Масловке», по одноименной повести Дины Рубиной.

Концертно-выставочный зал (ул. Петровская, 96)

7 декабря в 16 часов — концерт отделения одаренных детей ДМШ имени А. Г. Абузарова.

С 12 декабря — персональная выставка-коллекция Виктора Брегеды «Отдельная реальность».

Таганрогский драматический театр имени А.П. Чехова (ул. Петровская, 90, тел. 8 (8634) 38-34-93)

7 декабря в 17 часов — драма «Пер Гюнт».

8 декабря в 17 часов — «Каренины, лабиринты памяти…». А для детей в этот день в 11 часов — постановка «Сказка старого замка».

Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 56, тел. 8 (8634) 38-31-70)

7 декабря в 11 часов — мастер-класс «Девочка Снегурушка» по изготовлению новогодней игрушки. В 14 часов — лекция «Зеленый цвет и образ рая на земле». В 16 часов — спектакль Нового классического театра «Лемакс» «Горизонт Солнца». Режиссер Василий Егельский.

8 декабря в 12 часов — интерактивное мероприятие для детей «Мороз-художник», с мастер-классом.

Таганрогский музей-заповедник

Литературный музей А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9, тел. 8 (8634) 61-14-66)

7 декабря в 11.30 — авторский мастер-класс «Ватная сказка на новогодней елке» с участием Л.А. Видавской, преподавателя Детской архитектурно-художественной школы ААИ ЮФУ, члена Творческого союза художников России.

До 25 декабря продолжается прием заявок на участие в детском региональном творческом конкурсе «Эпоха Антоши Чехонте». Номинации: «Мир Чехова в декоративно-прикладном искусстве» (декоративно-прикладное творчество); «Играем и читаем Чехова» (монолог, диалог, миниатюра по произведениям А.П. Чехова); «Чехов в красках» (рисунок, графика, живопись). Возрастная категория участников: 7-17 лет.

Музей «Дом П.Е. Чехова» (ул. Р. Люксембург, 77, тел. 8 (8634) 61-31-50)

Со вторника по воскресенье — экскурсии по экспозиции (сеансы в 10, 11, 12, 14, 15, 16 и 17 часов для групп от трех до 10 человек по предварительной записи).

Историко-краеведческий музей (ул. Фрунзе, 41, тел. 8 (8634) 38-34-96)

Выставка «В гостях у муз Дворца Алфераки» представляет вниманию публики портреты выдающихся людей, сыгравших большую роль в истории Таганрога.

12 декабря в 18 часов в двусветном зале на историко-музыкальном вечере «О классике и не только» выступят гитаристы из Ростова и Петербурга Алексей Северинов, Владимир Золотарев и Алексей Яхонт. Произведения композиторов XVIII–XXI веков исполнит гитарный дуэт «Con Brio».

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 8 (8634) 61-43-33)

7 декабря в 15 часов — тематическая экскурсия «Фортификационные укрепления Миусского полуострова».

8 декабря в 15 часов — обзорная экскурсия по постоянной экспозиции «Портрет города во времени».

Музей И.Д. Василенко (ул. Чехова, 88, тел. 8 (8634) 61-36-73)

7 декабря в 14 часов — тематическая программа «Хозяин волшебной шкатулки». Открылась выставка «Сокровища Деда Мороза в музее Дурова» — более тысячи уникальных елочных игрушек из частной коллекции Светланы Гунько и фондов Таганрогского музея-заповедника.

Фото Сергея Плишенко