Афиша Таганрога: куда пойти в пасмурные январские выходные

Праздники закончились, и пора возвращаться к обычному ритму жизни. А в него входят, в том числе, и интересные мероприятия, которые можно посетить в учреждениях культуры Таганрога. Тем более, что погода к длительным прогулкам на свежем воздухе явно располагать не будет — ожидается похолодание.

Лекции и экскурсии по традиции подготовил Таганрогский художественный музей. В библиотеке можно посмотреть персональную выставку Викторы Брегеды. На искрометные комедии и сказку приглашает Чеховский театр. Во Дворце Алфераки с новой программой выступит камерный оркестр.

Выбирайте, что вам больше по душе! Стройте свой интересный маршрут с нашей афишей.

Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 56, тел. 8 (8634) 38-31-70)

11 января в 14 часов — лекция «Чистота белого» из авторского цикла «Из истории цвета».

12 января в 14 часов — «Времен связующая нить». Экскурсия по экспозиции «Три века русского искусства».

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 8 (8634) 38-31-96)

Концертно-выставочный зал (ул. Петровская, 96)

Продолжает работу персональная выставка-коллекция Виктора Брегеды «Отдельная реальность». Вход по билетам, можно посетить по «Пушкинской карте»

11 января в 15 часов — литературно-музыкальный вечер «Рождество и святочные дни» — с участием фольклорного ансамбля «Василек» таганрогской ДШИ (рук. Л.И. Гончаренко).

Малый выставочный зал (ул. Петровская, 96)

Работает выставка декоративно-прикладного творчества и художественной куклы таганрогских мастеров «Рождественская мистерия».

Конференц-зал (ул. Греческая, 105)

14 января в 15 часов — к 80-летию актрисы театра и кино Валентины Теличкиной клуб библиотеки «Сюжеты давних кинолент» приглашает на показ художественного фильма 1965 года «Таёжный десант» по роману Владимира Орлова «Солёный арбуз». Режиссёры Владимир Краснопольский и Валерий Усков. Вход свободный.

Таганрогский драматический театр имени А.П. Чехова (ул. Петровская, 90, тел. 8 (8634) 38-34-93)

11 января в 18 часов — комедия «Семейка Краузе».

12 января в то же время — сентиментальная постановка «Джек». А для детей 12 января в 11 часов — «Сказка старого замка».

Таганрогский музей-заповедник

Литературный музей А.П. Чехова (ул. Октябрьская,9, тел.61-14-66)

11 января в 11 часов — мастер-классы по изготовлению музейного сувенира «Рождественский сувенир».

12 января в 16 часов — литературно-музыкальная программа «Шедевры скрипичной музыки» (произведения Сен-Санса, Равеля, Шостаковича, Чайковского, Фролова и других композиторов в исполнении Заслуженного артиста РФ, профессора Сергея Нестерова и его учеников).

Музей «Домик Чехова» (ул. Чехова, 69, тел. 8 (8634) 39-42-76)

11 января в 12 часов — тематическая экскурсия «Неизвестные страницы чеховского детства» (по воспоминаниям братьев и одноклассников гимназиста Чехова).

Музей «Лавка Чеховых» (ул. Александровская, 100, тел. 8 (8634) 61-27-82)

11 января в 12.30 — тематическая экскурсия к юбилею А.П. Чехова «А я все мечтаю и мечтаю».

Музей «Дом П.Е. Чехова» (ул. Р. Люксембург, 77, тел. 8 (8634) 61-31-50)

Со вторника по воскресенье — экскурсии по экспозиции музея «Дом П.Е. Чехова» (сеансовое посещение в 10, 11, 12, 14, 15, 16 и 17 для групп от 3 до 10 человек по предварительной записи).

Историко-краеведческий музей (Дворец Алфераки) (Фрунзе,41, тел. 8 (8634) 38-34-96)

12 января в 16 часов — историко-музыкальный вечер «Старый Новый год». Произведения зарубежных и отечественных классиков XVII-XX веков исполнит Таганрогский муниципальный камерный оркестр (художественный руководитель — Александр Гуревич, концертмейстер — Игорь Тронов), солистка — Вера Терехова (сопрано). Ведущая — Алла Цымбал.

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 61-43-33)

11 января в 14 часов, 12 января в 15 часов — обзорная экскурсия по постоянной экспозиции «Портрет города во времени».

Музей И.Д. Василенко (ул.Чехова,88, тел. 8 (8634) 61-36-73)

11 января в 12 часов — тематическая экскурсия «И.Д. Василенко — писатель, влюблённый в Таганрог», в этот же день в 15 часов — мастер-класс по изготовлению музейного сувенира «Птица счастья».

12 января в 12 часов — тематическая программа «Тайна зелёного сундучка».

Музей А.А. Дурова (пер. А. Глушко, 44, тел. 8 (8634) 61-40-31)

Ежедневно с 10 до 17 часов — выставка «Сокровища деда Мороза в музее Дурова», елочные игрушки XIX-XXI вв.

Фото Сергея Плишенко