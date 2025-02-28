Афиша Таганрога: куда пойти на первых весенних выходных

Первые мартовские выходные будут в Таганроге морозными и ветреными. Зато в наших учреждениях культуры уже настоящая весна. Вас ждут концерты, выставки и мастер-классы, посвященные наступающему Международному женскому дню. А также экскурсии, спектакли и интересные встречи.

В ТХМ 1 марта можно познакомиться с творчеством художницы Людмилы Озериной и с ней лично. В библиотеке 2 марта состоится лекция об истории Таганрога. В Доме Чайковских и ДК «Фестивальный» готовят весенние концерты. Историко-музыкальный вечер 2 марта проведут во Дворце Алфераки.

Выбирайте, что вам больше по душе. Стройте свой весенний маршрут с нашей афишей.

Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 56, тел. 8 (8634) 38-31-70)

1 марта в 11 часов — мастер-класс «Весенний букет» по созданию праздничной открытки, приуроченный к Международному женскому дню. В 15 часов — «Истории на цыпочках, или Солнце в интерьере», вечер встречи с художницей Людмилой Озериной.

2 марта в 11 часов — познавательное мероприятие для детей «Рукотворных дел мастера» (о народных промыслах России).

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 8 (8634) 38-31-96)

Конференц-зал (ул. Греческая, 105)

2 марта в 11 часов — «Известный неизвестный Таганрог»: лекция гида-экскурсовода, члена экспертного совета по развитию туризма в городе Андрея Войтовича «Известные писатели и поэты о Таганроге».

Концертно-выставочный зал (ул. Петровская, 96)

Продолжает работу выставка «Весенняя КОТО-Васия» учащихся Новобессергеневского филиала ДШИ села Покровское.

С 3 марта в фойе исторического здания библиотеки к 80-летию Победы — выставка фотопроекта «Летописцы истории — Спираль времени сквозь объективы фотокамер». Открытие — 3 марта в 14 часов.

5 марта в 15 часов — концерт студентов и преподавателей Таганрогского музыкального колледжа к 150-летию Мориса Равеля.

Малый выставочный зал (ул. Петровская, 96)

Со 2 марта будет работать персональная выставка живописи «Оттепель» Вероники Чернышковой, художника Международной академии современных искусств, члена профессионального Союза художников России, Союза русских художников. Открытие 2 марта в 15 часов.

Дом Чайковских (ул. Греческая, 56 Б)

5 марта в 17 часов — «Весенний концерт» (к Международному женскому дню) учащихся вокального отделения ДМШ имени А.Г. Абузарова.

Таганрогский драматический театр имени А.П. Чехова (ул. Петровская, 90, тел. 8 (8634) 38-34-93)

1 марта в 17 часов — трагик-шоу «Макбет NET».

2 марта в 17 часов — постановка «Джек». А для детей в этот день в 11 часов — сказка «Все мыши любят сыр».

Таганрогский камерный театр (тел. 8(904)343-87-87)

В Молодежном центре (ул. Петровская, 89)

1 марта в 18.30 — постановка «Зебры не жрут».

Никольский храм (ул. Шевченко, 28)

2 марта приглашает на масленичную ярмарку. После богослужения в 11 часов — концерт, угощения и мастер-классы.

Дворец культуры «Фестивальный» (ул. Ленина, 212, тел. 8 (8634) 32-27-43)

5 марта в 15 часов — концертная программа «Всё для тебя». Любимым женщинам посвящается.

Таганрогский музей-заповедник

Музей «Дом П.Е. Чехова» (ул. Р. Люксембург, 77, тел. 8 (8634) 61-31-50)

Со вторника по воскресенье — экскурсии по экспозиции музея (сеансовое посещение в 10, 11, 12, 14, 15, 16 и 17 часов для групп от трех до 10 человек по предварительной записи).

Историко-краеведческий музей (ул. Фрунзе, 41, тел. 8 (8634) 38-34-96)

2 марта в 16 часов -историко-музыкальный вечер «Музыкальное путешествие». Произведения отечественных и зарубежных классиков исполнит дуэт «Резонанс» — Дмитрий Верин (кларнет) и Татьяна Казарьянц (фортепиано).

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 8 (8634) 61-43-33)

1 марта 15 часов — обзорная экскурсия по постоянной экспозиции «Портрет города во времени».

Музей А.А. Дурова (пер. А. Глушко, 44, тел. 8 (8634) 61-40-31)

Ежедневно с 10 до 17 часов — выставка «Кукол дивный хоровод». Совместный проект Таганрогского музея-заповедника и Творческого союза художников России. Авторская художественная кукла, живопись, графика, декоративно-прикладное искусство.

Фото Сергея Плишенко