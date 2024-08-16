Афиша Таганрога: какие мероприятия пройдут в выходные

Жаркая погода вернулась в Таганрог, в субботу и воскресенье столбик термометра поднимется выше 30 градусов. Спрятаться от пекла и с интересом провести время можно в наших учреждениях культуры, где сейчас уютно и прохладно.

Интерактивное мероприятие для детей подготовил Таганрогский художественный музей. Здесь же можно познакомиться с выставкой «Спасенные шедевры. Русский музей – Таганрогу». На летних спектаклях зрителей ждут в Чеховском театре. Различные встречи, выставки, экскурсии, публичная лекция пройдут в музеях Таганрогского музея-заповедника. Выбирайте, что вам больше по душе. Стройте свой летний маршрут с нашей афишей.

Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 56, тел. 8 98634) 38-31-70)

17 августа в 11 часов — интерактивное мероприятие для детей «Самоцветы морей. История раковин».

18 августа в 14 часов — экскурсия по экспозиции «Времен связующая нить».

Открылась выставка картин, пострадавших во время ракетного удара в июле 2023 года «Спасенные шедевры. Русский музей — Таганрогу».

Таганрогский драматический театр имени А.П. Чехова (ул. Петровская, 90, тел. 8 98634) 38-34-93)

17 августа в то же время — постановка «Как живой».

18 августа в 18 часов — спектакль «Пер Гюнт».

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 8 (8634) 38-31-96)

Конференц-зал (ул. Греческая, 105)

20 августа в 15 часов — трансляция из камерного зала Московской филармонии. Музыкально-литературная композиция «Времена года в волшебном лесу» по мотивам сказок Сергея Козлова. Екатерина Сычева — художественное слово, Лилия Равилова — художник-мультипликатор, ансамбль «Рапсодия» оркестра имени Осипова. Вход свободный.

Парк КиО им. М. Горького (ул. Петровская, 104, тел. 8 (8634) 61-32-76)

приглашает на мастер-классы, которые пройдут в арт-пространстве «Таганрогский трамвай» и Шахматном павильоне

В арт-пространстве «Таганрогский трамвай» 17 августа с 11 до 12 часов состоится мастер-класс «Объёмное яблоко», с 12 до 13 часов — игротека «Морской бой». Эти же мероприятия в Шахматном павильоне будут проходить с 16 до 17 часов и с 17 до 18 часов.

18 августа с 11 до 12 часов в арт-пространстве «Таганрогский трамвай» ребят ждут на мастер-классе «Маленькая обезьянка, с 12 до 13 часов — на игротеке «Путешествие по миру». С 16 до 17 часов и с 17 до 18 часов мероприятия можно будет посетить в Шахматном павильоне.

МАУ «Центр культурно-досуговой деятельности» приглашает семьи принять участие в онлайн-фестивале русской кухни «В кругу любимых и родных». Заявки, видео-, фотоматериалы принимаются до 22 августа включительно на эл. почту infopark_taganrog@mail.ru. Подробности — на сайте МАУ «ЦКДД» в разделе «Фестивали/Конкурсы».

Таганрогский музей-заповедник

Литературный музей А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9, тел. 8 (8634) 61-14-66)

17 августа с 10 до 12 часов работает Детская студия Антоши Чехонте (музейные мастер-классы).

Музей «Домик Чехова» (ул. Чехова, 69, тел. 8 (8634) 39-42-76)

17 августа в 12 часов — тематическая экскурсия «Учебный год в дореволюционной России» (о времени учебного года и количестве учебных заведений в Таганроге в XIX веке).

Музей «Лавка Чеховых» (ул. Александровская, 100, тел. 8 (8634) 61-27-82)

17 августа в 10 часов — тематическая экскурсия «Мария Павловна у нас главная…» к 161-й годовщине со дня рождения сестры Антона Павловича Чехова.

Музей «Дом П.Е. Чехова» (ул. Р. Люксембург, 77, тел. 8 (8634) 61-31-50)

Со вторника по воскресенье — экскурсии по экспозиции музея «Дом П.Е. Чехова» (сеансовое посещение в 10, 11, 12, 14, 15, 16 и 17 часов для групп от 3 до 10 человек по предварительной записи).

Историко-краеведческий музей (Дворец Алфераки) (ул. Фрунзе, 41, тел. 8 98634) 38-34-96)

17 августа в 12 часов — публичная лекция «Семья Фельдман и Таганрог» ко дню рождения Фаины Раневской. Об истории семьи, о детских и юношеских годах актрисы в Таганроге расскажет старший научный сотрудник Татьяна Артюшкина.

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 8 (8634) 61-43-33)

17, 18 августа в 15 часов – обзорная экскурсия по постоянной экспозиции «Портрет города во времени».

Музей И.Д. Василенко (ул. Чехова, 88, тел. 8 (8634) 61-36-73)

17 августа в 14 часов и 18 августа в 15 часов — обзорные экскурсии по выставке «И.Д. Василенко — человек и писатель».

Фото Марины Даренской