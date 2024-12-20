Афиша Таганрога: какие мероприятия пройдут в предновогодние выходные

Наступающие выходные станут насыщенными и интересными в плане мероприятий. Городские учреждения культуры уже представляют яркие новогодние программы для детей и взрослых. Вас ждут концерты, мастер-классы, выставки, спектакли.

Так, драматический театр им. А.П. Чехова дарит детям премьеру — сказку «Морозко» в постановке Анны Фекета. В художественном музее с программой «Новогодняя классика. Лучшее» выступит талантливый пианист Даниил Топольский. Цикл концертов от музыкантов Таганрога пройдет в Чеховской библиотеке. На экскурсии и мастер-классы приглашают музеи Таганрогского музея-заповедника.

Выбирайте, что вам больше по душе. Стройте свой зимний маршрут с нашей афишей.

Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 56, тел. 8 (8634) 38-31-70)

21 декабря в 14 часов — мастер-класс «Ёлочная игрушка — змейка» для детей. В 17 часов — художественно-музыкальное мероприятие «Перрон судьбы» к 155-летию Таганрогского вокзала.

22 декабря в 14 часов — экскурсия «Времен связующая нить» по экспозиции «Три века русского искусства». В 16 часов — концерт-лекция Даниила Топольского «Новогодняя классика. Лучшее».

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 8 (8634) 38-31-96)

Концертно-выставочный зал (ул. Петровская, 96)

21 декабря в 17 часов — концерт учащихся отделения «Музыкальный фольклор» ДМШ имени А.Г. Абузарова.

22 декабря в 16 часов — концерт студентов вокального отделения ТМК.

23 декабря в 17 часов — отчетный концерт учащихся вокального отделения ДМШ имени П.И. Чайковского.

24 декабря в 16 часов — новогодний музыкальный вечер «Зимняя сказка» (клуб исторического танца «Бал во дворце»). Вход в бальных нарядах приветствуется.

Конференц-зал (ул. Греческая, 105)

24 декабря в 14 часов — трансляция из концертного зала имени П.И. Чайковского Московской филармонии. Прозвучат произведения Леонида Десятникова — балет «Opera», Генделя — увертюры и арии из опер и ораторий. Исполняет оркестр La voce strumentale Нижегородского театра оперы и балета имени Пушкина (дирижер — Дмитрий Синьковский).

Дом Чайковских (ул. Греческая, 56 б)

21 декабря в 14 часов — концерт учащихся вокального отделения ДМШ имени А.Г. Абузарова.

Таганрогский драматический театр имени А.П. Чехова (ул. Петровская, 90, тел. 8 (8634) 38-34-93)

21 декабря в 18 часов — спектакль «Каренины, лабиринты памяти…»

22 декабря в 18 часов — комедия «Семейка Краузе». А для детей 21, 23 и 24 декабря в 11 часов, 22 декабря в 10 и 13 часов — новогодняя премьера «Морозко», режиссер-постановщик Анна Фекета.

Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник

Литературный музей А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9, тел. 8 (8634) 61-14-66)

22 декабря в 18 часов — литературно-музыкальная программа «Новогоднее музыкальное путешествие». Известные мелодии и композиции в оригинальных аранжировках. Джазовый квартет Грувин Кэтс и Полина Худякова

До 25 декабря — прием заявок на участие в детском региональном творческом конкурсе «Эпоха Антоши Чехонте». Номинации: «Мир Чехова в декоративно-прикладном искусстве» (декоративно-прикладное творчество); «Играем и читаем Чехова» (монолог, диалог, миниатюра по произведениям писателя); «Чехов в красках» (рисунок, графика, живопись). Возрастная категория участников: 7-17 лет.

Музей «Дом П.Е. Чехова» (ул. Р. Люксембург, 77, тел. 8 (8634) 61-31-50)

Со вторника по воскресенье — экскурсии по экспозиции музея. Сеансовое посещение в 10, 11, 12, 14, 15, 16, и 17 часов для групп от трех до 10 человек по предварительной записи.

Историко-краеведческий музей (ул. (Фрунзе, 41, тел. 8 (8634) 38-34-96)

Выставка «В.Д. Поленов. «Пруд с вётлами». Возвращение» знакомит посетителей с картиной художника-передвижника и с ее удивительной историей.

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 61-43-33)

21 декабря в 12 часов и 22 декабря в 15 часов — обзорные экскурсии по постоянной экспозиции «Портрет города во времени».

Музей И.Д. Василенко (ул. Чехова, 88, тел. 8 (8634) 61-36-73)

22 декабря в 12 часов — мастер-класс по изготовлению музейного сувенира «Волшебная ёлочка».

Музей А.А. Дурова (пер. А. Глушко, 44, тел. 8 (8634) 61-40-31)

Ежедневно с 10 до 17 часов — выставка «Сокровища деда Мороза в музее Дурова» (ёелочные игрушки XIX-XXI веков).

Фото Сергея Плишенко