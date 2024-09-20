Афиша Таганрога: какие интересные мероприятия пройдут в теплые осенние выходные

Наступающие выходные порадуют таганрожцев и гостей города по-летнему теплой и ясной погода — самое время прогуляться по уютным улочкам Таганрога. А заодно заглянуть в наши учреждения культуры, где, по традиции, подготовлены интересные программы для детей и взрослых.

Так, можно посмотреть два последних спектакля Международного театрального фестиваля «На родине А.П. Чехова» в Чеховском театре. Кубок КВН состоится в ГДК, недавно открывшемся после ремонта. Концерты ждут вас в библиотеке, экскурсии и выставки — в музеях.

В арт-пространстве «Таганрогский трамвай» центрального парка для ребят проведут увлекательные мастер-классы и игротеки. Выбирайте, что вам больше по душе. Стройте свой осенний маршрут с нашей афишей.

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 8 (8634) 38-31-96)

Концертно-выставочный зал (ул. Петровская, 96)

21 сентября в 16 часов — концерт солистов хора трех поколений «Поющие сердца» Таганрогского института имени А.П. Чехова. Руководитель — Нонна Помазкина. Вход свободный.

В конференц-зале (ул. Греческая, 105)

22 сентября в 13 часов — прямая трансляция из концертного зала имени П.И. Чайковского Московской филармонии, концерт-лекция «Язык музыки. Оркестр». Авторы и ведущие цикла: Ярослав Тимофеев и Мария Холкина. Оркестр Государственной академической симфонической капеллы России.

24 сентября в 15 часов — к 90-летию народного артиста Олега Басилашвили клуб библиотеки «Сюжеты давних кинолент» проводит показ фильма «Возвращение «Святого Луки», снятого на основе реальных событий. Вход свободный.

Городской Дом культуры (ул. Петровская, 104-1, тел. 8 (8634) 38-34-48)

21 сентября в 18 часов пройдет III фестиваль КВН «Кубок Таганрога». Участвуют команды из Ростова-на-Дону и других городов региона, гости из Республики Крым, Астраханской, Свердловской областей. Среди приглашенных — представители Высшей лиги КВН. Вход бесплатный по приглашениям (их можно получить в фойе ГДК в тот же день с 14 часов, количество мест ограничено).

Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 56, тел 8 (8634) 38-31-70)

21 сентября в 17 часов — спектакль Таганрогского театра «Сад» «Чайка».

22 сентября в 14 часов — тематическая лекция «Спешите делать добрые дела» в рамках Года добрых дел в Ростовской области.

Таганрогский драматический театр имени А.П. Чехова (ул. Петровская, 90, тел. 8 (8634) 38-34-93)

Фестиваль «На родине А.П.Чехова». 21 сентября в 18 часов — драма «Безотцовщина» (Мичуринский драматический театр). 22 сентября в 18 часов — спектакль «Дуэль» (драматический театр им. Б. Лавренева Черноморского Флота РФ (г. Севастополь).

Парк КиО им. М. Горького (ул. Петровская, 104, тел. 8 (8634) 61-32-76)

приглашает на мастер-классы, которые пройдут в арт-пространстве «Таганрогский трамвай» и Шахматном павильоне

В арт-пространстве «Таганрогский трамвай» 21 сентября с 11 до 12 часов состоится мастер-класс «Веточка рябины», с 12 до 13 часов — игротека настольных игр. Эти же мероприятия в Шахматном павильоне будут проходить с 16 до 17 часов и с 17 до 18 часов.

22 сентября с 11 до 12 часов в арт-пространстве «Таганрогский трамвай» ребят ждут на мастер-классе «Бабочка из листьев», с 12 до 13 часов – на игротеке настольных игр. С 16 до 17 часов и с 17 до 18 часов мероприятия можно будет посетить в Шахматном павильоне.

Таганрогский музей-заповедник

Литературный музей А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9, тел. 8 (8634) 61-14-66)

21 сентября с 10 до 12 часов работает Детская студия Антоши Чехонте (музейные мастер-классы).

22 сентября в 16 часов — литературно-музыкальная программа «Серебряный век в миниатюре».

Музей «Дом П.Е. Чехова» (ул. Р. Люксембург, 77, тел. 8 98634) 61-31-50)

Со вторника по воскресенье — экскурсии по экспозиции музея (сеансовое посещение в 10, 11, 12, 14, 15, 16 и 17 часов для групп от 3 до 10 человек по предварительной записи).

Историко-краеведческий музей (ул.Фрунзе, 41, тел. 8 (8634) 38-34-96)

22 сентября в 16 часов — историко-музыкальный вечер «Дуэт цветов». Прозвучат произведения для голоса отечественных и зарубежных композиторов. Исполняют доцент РГК им. С.В. Рахманинова Екатерина Добровольская (фортепиано), солистка Ростовской Государственной филармонии Кнарик Закарьян (сопрано), солистка Ростовского Государственного музыкального театра Юлия Изотова (меццо-сопрано).

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 61-43-33)

21 сентября в 12 часов — экскурсии по выставке «Блокадный дневник архитектора Якова Рубанчика», в 15 часов — экскурсия «Фортификационные укрепления Миусского полуострова».

22 сентября в 15 часов — обзорные экскурсии по постоянной экспозиции «Портрет города во времени».

Музей И.Д. Василенко (ул. Чехова, 88, тел.61-36-73)

21 сентября в 12 часов — музейная программа «Хозяин волшебной шкатулки», с мастер-классом по изготовлению музейного сувенира «Закладка-браслетик».

22 сентября в то же время — музейная программа «Человек под черным зонтиком».

Фото Сергея Плишенко