Афиша Таганрога: как с интересом провести майские выходные

Наступающие выходные в Таганроге будут весьма насыщены на культурные мероприятия. Напомним, в городе проходит XVII Чеховский книжный фестиваль – в субботу и воскресенье вас ждут встречи с писателями, мастер-классы, концерты, лекции.

В Таганрогском художественном музее 18 мая – акция «Ночь музеев», где также скучать не придется – запланировано 11 мероприятий. Во Дворце Алфераки 18 мая — музыкальный вечер, посвященный джазу.

Двери для посетителей открыты в Чеховском театре, музеях Таганрогского музея-заповедника, библиотеке. Выбирайте, что вам больше по душе. Стройте свой культурный маршрут с нашей афишей.

Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 56, тел. 8 (8634) 38-31-70)

18 мая с 11 до 20 часов — праздник «Ночь музеев».

19 мая в 14 часов — экскурсия «Шедевры русского искусства» по экспозиции «Три века русского искусства».

Таганрогский драматический театр имени А.П. Чехова (ул. Петровская, 90, тел. 8 (8634) 38-34-93)

18 мая в 17 часов – трагик–шоу «Макбет. NET».

19 мая в то же время – сентиментальная комедия «Джек». А для детей в этот день в 11 часов — сказка «Золушка».

20 мая в 18.30 – музыкальный вечер «Ульяна Карда: от классики до джаза». Принимают участие Юрий Подкользин – контрабас, Альберт Кандрачьян – рояль, Александр Базуев – ударные. Ведущий — Максим Ушмаев.

Таганрогский камерный театр (Молодежный центр, ул. Петровская, тел. 8(904)343-87-87)

18 мая в 18.30 – постановка «Как Зоя гусей кормила».

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 8 (8634) 38-31-96)

Концертно-выставочный зал (ул. Петровская, 96)

18 мая в 16 часов – литературно-музыкальный вечер «Приглашение в оперу» (с участием студентов ТМК).

19 мая в 13 часов – презентация сборника песен «Играем и поем», авторы переложения произведений для саксофона и фортепиано — преподаватели таганрогской ДШИ Дмитрий Шевнухо и Татьяна Сердюк.

20 мая в 17 часов – отчетный концерт учащихся вокального отделения Таганрогской детской музыкальной школы имени П.И. Чайковского. На мероприятия вход свободный.

Таганрогский музей-заповедник

Литературный музей А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9, тел. 8 (8634) 61-14-66)

18 мая в 19 часов — тематическая экскурсия «Ночь в музее. Перезагрузка» (приурочена к ежегодной Всероссийской акции «Ночь музеев»).

19 мая в 16 часов – концерт Заслуженной артистки республики Ингушетия Гаянэ Джаникян «В мотивах русских песен живет народная душа».

Ежедневно с 10 до 16 часов продолжают работу выставки: «Кладовая радости — традиции народного искусства», «Битва за Донбасс. Бессмертие подвига», «Стойкость и сила «слабых». Женщины в истории Царицына-Сталинграда», «Пластик. От сложного к простому».

Музей «Домик Чехова» (ул. Чехова, 69, тел. 8 (8634) 39-42-76)

18 мая в 12 часов — театрализованная литературная композиция ко Дню музеев «Воздух Родины» (Таганрог в жизни и творчестве А.П. Чехова).

Музей «Лавка Чеховых» (ул. Александровская, 100, тел. 8 (8634) 61-27-82)

18 мая в 15 часов – экскурсия «Чеховы. Семейные истории», в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев — 2024».

Музей «Дом П.Е. Чехова» (ул. Р. Люксембург, 77, тел. 8 (8634) 61-31-50)

Во вторник, четверг и субботу – экскурсии по экспозиции музея «Дом П.Е. Чехова» (предусмотрено сеансовое посещение. Сеансы — в 10, 11, 12, 14, 15, 16 и в 17 часов для групп от 3 до 10 человек, по предварительной записи).

Историко-краеведческий музей (ул. Фрунзе, 41, тел. 8 (8634) 38-34-96)

18 мая в 18 часов – историко-музыкальный вечер «Семья Парнох: поэзия и джаз», посвященный таганрогской семье, подарившей российской культуре трех выдающихся поэтов и отца-основателя советского джаза. Играет Таганрогский джаз-оркестр имени Валентина Парнаха под управлением Вячеслава Акимова, участвует школа джазовых танцев «Jazz Up». Вход свободный.

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 8 (8634) 61-43-33)

18 мая в 15 часов — экскурсия «Фортификационные укрепления Миусского полуострова».

Музей И.Д. Василенко (ул. Чехова, 88, тел. 8 (8634) 61-36-73)

18 мая в то же время — музейная программа «Город, который нельзя не любить». 19 мая в 15 часов — экскурсия по выставке «И.Д. Василенко — человек и писатель».

Фото Сергея Плишенко