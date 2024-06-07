Афиша Таганрога: как с интересом провести летние выходные

Жара продолжает атаковать Таганрог, но мы предлагаем вам выход – провести выходные дни в наших учреждениях культуры, где всегда интересно, уютно и прохладно. В Таганроге продолжаются мероприятия, посвященные 225-летию А.С. Пушкина – загляните в Художественный музей. В Чеховском театре можно увидеть гастрольные спектакли Рязанского театра драмы.

В библиотеке им. А.П. Чехова – концерты юных и взрослых талантов. Увлекательные выставки, программы, экскурсии предлагают музеи Таганрогского музея-заповедника. Расскажем и о мероприятиях к Дню России. Выбирайте, что вам больше по душе, стройте маршрут выходных дней с нашей афишей.

Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 56, тел. 8 (8634) 38-31-70)

8 июня в 14 часов – беседа «Приветная краса» о лирическом образе императрицы Елизаветы Алексеевны в творчестве Пушкина.

9 июня в 14 часов – тематическая встреча «10 диковин и причуд великого императора», к Дню рождения Петра Великого. В 16 часов – лекция «Константин Савицкий. Преемственность поколений» в рамках цикла «Талант по наследству».

12 июня в 14 часов – экскурсия «Эпоха Российской империи» по экспозиции «Три века русского искусства».

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 8 (8634) 38-31-96)

Концертно-выставочный зал (ул. Петровская, 96)

10 июня в 11 часов – к Дню России: экзамен-концерт «Исполнение концертной программы с участием в ансамблевых и хоровых номерах» студентов ТМК, специальность «Сольное и хоровое народное пение». Вход свободный.

Конференц-зал (ул. Греческая, 105)

9 июня в 15 часов – отчетный концерт музыкальной школы для взрослых «В Голос».

11 июня в 14 часов – День России, трансляция из концертного зала имени П. И. Чайковского Московской филармонии. Мелодии России исполнит Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Н. П. Осипова (дирижер – Владимир Андропов).

11 июня в 11 часов – экзамен-концерт «Ансамблевое камерное и оперное исполнительство» студентов ТМК, специальность «Вокальное искусство». На все мероприятия вход свободный.

В Молодёжном центре (ул. Петровская, 89 тел. 8 (8634) 38-33-61) продолжает работу выставка детского рисунка «Летние краски» воспитанников школы искусств «Арт Чулан». Вход свободный.

Таганрогский драматический театр имени А.П. Чехова (ул. Петровская, 90, тел. 8 (8634) 38-34-93)

Гастроли Рязанского театра драмы: 8 июня в 17 часов – спектакль «Час тишины».

9 июня в 17 часов – комедия «Неожиданный поворот».

Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник

Литературный музей А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9, тел. 8 (8634) 61-14-66)

8 июня в 17 часов – литературно-музыкальная программа «Летний джаз» (участвуют Полина Худякова и квартет Groovin Cats Quartet).

Ежедневно с 10 до 16 часов продолжают работу выставки: «Кладовая радости – традиции народного искусства», «Битва за Донбасс. Бессмертие подвига», «Стойкость и сила «слабых». Женщины в истории Царицына-Сталинграда», «Пушкин вне времени».

Музей «Домик Чехова» (ул. Чехова, 69, тел. 8 (8634) 39-42-76)

8 июня в 12 часов – экскурсия «Картинки таганрогской жизни» (наш город в творчестве братьев Чеховых).

Музей «Лавка Чеховых» (ул. Александровская, 100, тел. 8 (8634) 61-27-82)

8 июня в 10 часов – музейная программа «Пушкин – мой любимый поэт…», к 225-летию А.С. Пушкина.

Музей «Дом П.Е. Чехова» (ул. Р. Люксембург, 77, тел. 8 (8634) 61-31-50)

По вторникам, четвергам и субботам – экскурсии по экспозиции музея (предусмотрено сеансовое посещение. Сеансы в 10, 11, 12, 14, 15, 16 и 17 часов для групп от трех до 10 человек по предварительной записи).

Историко-краеведческий музей (ул. Фрунзе, 41, тел. 8 (8634) 38-34-96)

8 июня в 18 часов – историко-музыкальный вечер «Как играют страсти…». Шедевры отечественной оперной и камерной музыки. Участвуют заведующий музыкальной частью Донского театра драмы и комедии им. В.Ф. Комиссаржевской, артист Игорь Тавровский (баритон) и композитор, директор новочеркасской ДМШ им. П.И. Чайковского Елена Николаева (фортепиано). Ведущая – историк Людмила Пархоменко.

Работает выставка «Сыны Эллады на берегах Меотиды» (античное наследие Донского края из коллекции Таганрогского музея-заповедника).

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 8 (8634) 61-43-33)

8 июня в 15 часов – экскурсия «Фортификационные укрепления Миусского полуострова».

9 июня в 15 часов – экскурсия «Город мечты: история строительства, разрушения и восстановления Таганрога в эпоху Петра I и Екатерины II».

Музей И.Д. Василенко (ул. Чехова, 88, тел. 8 (8634) 61-36-73)

8 июня в 15 часов – музейная программа «Пушкин и Василенко: «золотые» сказки и добрые повести».

Фото Рязанского театра драмы