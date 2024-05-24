Афиша Таганрога: как провести интересно последние майские выходные

Наступающие выходные будут не такими жаркими, вполне подходящими для увлекательных прогулок по Таганрогу. А в плане мероприятий вас как всегда ждет много чего интересного — заходите в театр, музеи, библиотеку.

Художественный музей проведет экскурсии по экспозиции и лекцию. Полюбившиеся публике спектакли представят Чеховский театр и ТаКТ. В библиотеке и ДК «Фестивальный» с концертами выступят юные таланты. Необычные встречи состоятся в музеях Таганрогского музея-заповедника.

Выбирайте, что вам больше по душе. Стройте свой весенний маршрут с нашей афишей.

Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 56, тел. 8 (8634) 38-31-70)

предлагает экскурсии по экспозиции «Три века русского искусства: 25 мая в 14 часов — «История русской живописи XVII — XIX веков». 26 мая в 14 часов — «Времен связующая нить».

26 мая в 12 часов — лекция с сюрпризом «Всё начинается с любви. В. Маковский» (из цикла «Талант по наследству», посвященного Году семьи).

Таганрогский драматический театр имени А.П. Чехова (ул. Петровская, 90, тел. 8 (8634) 38-34-93)

25 мая в 17 часов — трагик–шоу «Макбет. NET».

26 мая в то же время — спектакль «Зойкина квартира». А для детей 26 мая в 11 часов — сказка «Все мыши любят сыр».

Таганрогский камерный театр (тел. 8 (904) 343-87–87).

В Молодежном центре (ул. Петровская, 89)

25 мая в 18.30 — лирическая комедия «33 счастья».

27 мая в 18.30 — премьера спектакля «Зебры не ржут» по мотивам пьесы Михаила Батурина, режиссер — Нонна Малыгина

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 8 (8634) 38-31-96)

Концертно-выставочный зал (ул. Петровская, 96)

26 мая в 16 часов — отчетный концерт учащихся отделения ансамблевого исполнительства ДМШ имени П.И. Чайковского.

29 мая в 16 часов — отчетный вокально-хоровой концерт ДМШ имени А.Г. Абузарова (выступают хоры «Рассвет» и «Элегия», вокальный ансамбль «Фантазия»). На все мероприятия вход свободный.

Дворец культуры «Фестивальный» (ул. Ленина, 212, тел. 8 (8634) 32-27-43)

29 мая в 18 часов — отчетный концерт образцового коллектива театра песни «Корольки» и вокального ансамбля «Манго».

Таганрогский музей-заповедник

Литературный музей А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9, тел. 8 (8634) 61-14-66)

26 мая в 17 часов — концерт квартета Петра Назаретова «Джаз объединяет континенты».

Ежедневно с 10 до 16 часов продолжают работу выставки: «Кладовая радости — традиции народного искусства», «Битва за Донбасс. Бессмертие подвига», «Стойкость и сила «слабых». Женщины в истории Царицына-Сталинграда», «Пластик. От сложного к простому».

Музей «Лавка Чеховых» (ул. Александровская, 100, тел. 8 (8634) 8 98634) 61-27-82)

25 мая в 10 часов — экскурсия «В гостях у купца 2-й гильдии» (о купечестве на примере семьи Чеховых).

Музей «Дом П.Е. Чехова» (ул. Р. Люксембург, 77, тел. 8 (8634) 61-31-50)

По вторникам, четвергам и субботам — экскурсии по экспозиции музея (предусмотрено сеансовое посещение. Сеансы установлены в 10, 11, 12, 14, 15, 16 и 17 часов для групп от трех до 10 человек по предварительной записи).

Историко-краеведческий музей (ул. Фрунзе, 41, тел. 8 (8634) 38-34-96)

25 мая в 17 часов — историко-музыкальный вечер «Гитара +. Лауреаты международных конкурсов Анна и Михаил Лихачевы, а также гитарный оркестр «Классика» (руководитель — Юрий Лихачев) исполнят произведения для гитары соло и в сопровождении фортепиано. Ведущая — Лариса Лихачева.

Продолжают свою работу выставки «Пётр I и его эпоха», «Александр I и Таганрог», «Путешествие в Азию», «М.И. Платов и Таганрог».

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 61-43-33)

25 мая 14 часов — лекция «Неизвестное об известном. Здание Окружного суда и кто его построил?». К 155-летию открытия Окружного суда в Таганроге.

26 мая в 14 часов — обзорная экскурсия «Портрет города во времени».

Музей И.Д. Василенко (ул. Чехова,88, тел. 61-36-73)

25 мая в 12 часов — музейная программа «Пушкин и Василенко: «золотые» сказки и добрые повести».

Фото Таганрогского музея-заповедника