Главная » #Афиша

Афиша Таганрога: как не заскучать в пасмурные выходные

На чтение 3 мин Просмотров 31 Опубликовано

В предстоящие выходные в Таганроге ожидается не самая приятная погода – туман и сильный ветер. Так что скоротать время предлагаем в учреждениях культуры города. Здесь как всегда уютно, тепло и интересно.

#Афиша

Спектакли для детей и взрослых представляет театр имени А.П. Чехова. В ДК «Фестивальный» ждут на концерте, посвященном Дню защитника Отечества. В библиотеке открывается новая выставка авторского кружева. Экскурсии, концерты, выставки состоятся в музеях Таганрога.

Выбирайте, что вам больше по душе. Стройте маршрут выходного дня с нашей афишей.

Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 56, тел. 8 (8634) 38-31-70)

17 февраля в 11 часов интерактивное мероприятие «Курс молодого бойца для младших школьников, ко Дню защитника Отечества. 18 февраля в 11 часов мастер-класс «Валентинки любимым» — для семейных групп.

Таганрогский драматический театр имени А.П. Чехова (ул. Петровская, 90, тел. 8 (8634) 38-34-93)

17 февраля в 17 часов – спектакль   «Пер Гюнт». 18 февраля в 17 часов комедийная постановка «Голодранцы или аристократы».  А для детей 18 февраля  в 11 часов – сказка «Снегурушка».

Таганрогский камерный театр (в Молодёжном центре (ул. Петровская, 89, тел. 8(904) 34-387-87)

17 февраля в 18.30 время – мистическая история  «Мойры Богудонии».

Дворец культуры «Фестивальный» (ул. Ленина, 212, тел. 8 (8634) 32-27-43)

17 февраля в 18 часов – концерт «Есть такая профессия – Родину защищать». Вход свободный.

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 8 (8634) 38-31-96)

Концертно-выставочный зал (ул. Петровская, 96)

С 18 февраля – выставка «Февральские кружева» (работы лауреата Всероссийских конкурсов по коклюшечному кружевоплетению Елены Сазоненко, дополненные акварелями автора). Вход по билетам, можно посетить по «Пушкинской карте». На открытие 18 февраля в 15 часов вход свободный.

Таганрогский музей-заповедник

Литературный музей А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9, тел. 8 (8634) 61-14-66)

18 февраля в 17 часов – концерт «Мелодии провинциального городка» (муниципальный ансамбль народных инструментов «Диво», художественный руководитель Сергей Пико).

Ежедневно с 10 до 16 часов продолжают работу выставки: «Кладовая радости – традиции народного искусства», «Защитникам Отечества посвящается…», «Пластик. От сложного к простому».

Музей «Домик Чехова» (ул. Чехова, 69, тел. 8 (8634) 39-42-76)

17 февраля в 12 часов – тематическая экскурсия «Разбойники пера и мошенники печати» (братья Чеховы – сотрудники столичных журналов).

Музей «Лавка Чеховых» (ул. Александровская, 100, тел. 8 (8634) 61-27-82)

17 февраля в 12 часов – тематическая экскурсия «Первые пробы пера» о литературных опытах Антоши Чехова.

В историко-краеведческом музее (ул. Фрунзе, 41, тел. 8 98634) 38-34-96)

Работают выставки:

  • «Сыны Эллады на берегах Меотиды» (произведения  искусства и  ремесла из коллекций Таганрогского и Азовского музеев-заповедников);
  • «Живая история» (Таганрог в XVIII–XX веках в портретах и исторической живописи. Часть работ «оживлена» компьютерными программами);
  • «Пётр I и его эпоха»; «Кадры решают всё!»;
  • «М.И. Платов и Таганрог»;
  • «В.Д. Поленов. «Пруд с вётлами». Возвращение»;
  • «Александр I и Таганрог».

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 8 (8634) 61-43-33)

17 февраля в 15 часов – обзорная экскурсия по экспозиции «Портрет города во времени».

18 февраля  в то же время – тематическая экскурсия «Троицкий на Таган-Роге – первая крепость Петра Великого».

Фото театра им. А.П. Чехова

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
#культура новости #музеи Таганрога #театр Чехова Чеховская библиотека
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика