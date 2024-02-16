Афиша Таганрога: как не заскучать в пасмурные выходные

В предстоящие выходные в Таганроге ожидается не самая приятная погода – туман и сильный ветер. Так что скоротать время предлагаем в учреждениях культуры города. Здесь как всегда уютно, тепло и интересно.

Спектакли для детей и взрослых представляет театр имени А.П. Чехова. В ДК «Фестивальный» ждут на концерте, посвященном Дню защитника Отечества. В библиотеке открывается новая выставка авторского кружева. Экскурсии, концерты, выставки состоятся в музеях Таганрога.

Выбирайте, что вам больше по душе. Стройте маршрут выходного дня с нашей афишей.

Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 56, тел. 8 (8634) 38-31-70)

17 февраля в 11 часов – интерактивное мероприятие «Курс молодого бойца для младших школьников, ко Дню защитника Отечества. 18 февраля в 11 часов – мастер-класс «Валентинки любимым» — для семейных групп.

Таганрогский драматический театр имени А.П. Чехова (ул. Петровская, 90, тел. 8 (8634) 38-34-93)

17 февраля в 17 часов – спектакль «Пер Гюнт». 18 февраля в 17 часов – комедийная постановка «Голодранцы или аристократы». А для детей 18 февраля в 11 часов – сказка «Снегурушка».

Таганрогский камерный театр (в Молодёжном центре (ул. Петровская, 89, тел. 8(904) 34-387-87)

17 февраля в 18.30 время – мистическая история «Мойры Богудонии».

Дворец культуры «Фестивальный» (ул. Ленина, 212, тел. 8 (8634) 32-27-43)

17 февраля в 18 часов – концерт «Есть такая профессия – Родину защищать». Вход свободный.

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 8 (8634) 38-31-96)

Концертно-выставочный зал (ул. Петровская, 96)

С 18 февраля – выставка «Февральские кружева» (работы лауреата Всероссийских конкурсов по коклюшечному кружевоплетению Елены Сазоненко, дополненные акварелями автора). Вход по билетам, можно посетить по «Пушкинской карте». На открытие 18 февраля в 15 часов вход свободный.

Таганрогский музей-заповедник

Литературный музей А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9, тел. 8 (8634) 61-14-66)

18 февраля в 17 часов – концерт «Мелодии провинциального городка» (муниципальный ансамбль народных инструментов «Диво», художественный руководитель Сергей Пико).

Ежедневно с 10 до 16 часов продолжают работу выставки: «Кладовая радости – традиции народного искусства», «Защитникам Отечества посвящается…», «Пластик. От сложного к простому».

Музей «Домик Чехова» (ул. Чехова, 69, тел. 8 (8634) 39-42-76)

17 февраля в 12 часов – тематическая экскурсия «Разбойники пера и мошенники печати» (братья Чеховы – сотрудники столичных журналов).

Музей «Лавка Чеховых» (ул. Александровская, 100, тел. 8 (8634) 61-27-82)

17 февраля в 12 часов – тематическая экскурсия «Первые пробы пера» о литературных опытах Антоши Чехова.

В историко-краеведческом музее (ул. Фрунзе, 41, тел. 8 98634) 38-34-96)

Работают выставки:

«Сыны Эллады на берегах Меотиды» (произведения искусства и ремесла из коллекций Таганрогского и Азовского музеев-заповедников);

«Живая история» (Таганрог в XVIII–XX веках в портретах и исторической живописи. Часть работ «оживлена» компьютерными программами);

«Пётр I и его эпоха»; «Кадры решают всё!»;

«М.И. Платов и Таганрог»;

«В.Д. Поленов. «Пруд с вётлами». Возвращение»;

«Александр I и Таганрог».

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 8 (8634) 61-43-33)

17 февраля в 15 часов – обзорная экскурсия по экспозиции «Портрет города во времени».

18 февраля в то же время – тематическая экскурсия «Троицкий на Таган-Роге – первая крепость Петра Великого».

Фото театра им. А.П. Чехова