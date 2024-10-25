Афиша Таганрога: как интересно провести последние выходные октября

В предстоящие выходные жителей Таганрога ждет множество интересных мероприятий, которые подготовили городские учреждения культуры. Да и погода не должна подвести –будет прохладно, зато почти безветренно, а время от времени даже солнечно. Так что смело планируйте прогулки по осеннему городу и культурную программу. Выбрать есть из чего.

Интересные лекции о художниках и царевнах подготовил Таганрогский художественный музей, концерт пройдет в Чеховской библиотеке, яркие спектакли покажет приехавший в наш город на гастроли Новгородский театр драмы, тематическую экскурсию подготовили в Домике Чехова. И это не считая разнообразных мастер-классов и музыкальных вечеров. Выбирайте, что вам больше по душе, стройте свой осенний маршрут с нашей афишей.

Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 56, тел. 38-31-70)

26 октября в 14 часов — лекция «Из окна терема» о жизни русских царевен в допетровскую эпоху.

27 октября в 15 часов — лекция «Малевич, или «Черный квадрат» из авторского цикла «Художники, которые потрясли мир».

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 38-31-96)

Концертно-выставочный зал (ул. Петровская, 96)

26 октября в 14.30 – концерт памяти педагогов вокального отделения Таганрогского музыкального колледжа. Участвуют студенты и педагоги вокального отделения ТМК. Приглашенный гость – солист (тенор) Московского музыкального театра «Геликон – опера» Виталий Серебряков. Вход свободный.

Конференц-зал (ул. Греческая, 105)

27 октября в 11 часов – «Известный неизвестный Таганрог», лекция Альберта Смирнова «История таганрогской таможни. Петровский период. 1699-1711 годы. 325 лет на страже экономических интересов России». В 13 часов – прямая трансляция из концертного зала имени С. В. Рахманинова Московской филармонии. «Язык музыки. Мелодия» – концерт-лекция о самом универсальном языке мира. Авторы и ведущие цикла: Ярослав Тимофеев и Мария Холкина. Оркестр Государственной академической симфонической капеллы России. Вход свободный.

Таганрогский драматический театр имени А.П. Чехова (ул. Петровская, 90, тел. 38-34-93)

Гастроли Новгородского театра драмы им. Ф.М. Достоевского:

26 октября в 17 часов — постановка «Правда – хорошо, а счастье лучше».

27 октября в 17 часов — мужская комедия «Весы». А для детей в 11 часов – сказка «Иван да Марья».

Таганрогский камерный театр (тел. 8(904)343-87-87)

Молодежный центр (ул. Петровская, 89)

26 октября в 18.30 спектакль «Зайка моя».

Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник

Литературный музей А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9, тел. 61-14-66)

26 октября с 10 до 12 часов – работа Детской студии Антоши Чехонте (музейные мастер-классы).

27 октября в 14 часов – лекция «Течение мелиховской жизни» (о медицинской и общественной деятельности А.П. Чехова в Мелихове). Продолжают работу выставки: «Пушкин вне времени», «Реконструкция костюма».

Музей «Домик Чехова» (ул. Чехова, 69, тел. 39-42-76)

26 октября в 12 часов – тематическая экскурсия «Под звон колоколов» (о религиозном воспитании в семье Чеховых).

Музей «Лавка Чеховых» (ул. Александровская, 100, тел. 61-27-82)

26 октября в 10 часов – тематическая экскурсия «Чеховы. Семейные истории». Возможна оплата «Пушкинской картой».

Музей «Дом П.Е. Чехова» (ул. Р. Люксембург, 77, тел. 61-31-50)

Со вторника по воскресенье – экскурсии по экспозиции музея (предусмотрено сеансовое посещение в 10, 11, 12, 14, 15, 16 и 17 часов для групп от трех до 10 человек по предварительной записи).

Историко-краеведческий музей (ул. Фрунзе, 41, тел. 38-34-96)

26 октября в 16 часов – историко-музыкальный вечер «Цвет настроения – осень». Произведения великих отечественных и зарубежных композиторов исполнит Таганрогский муниципальный камерный оркестр (художественный руководитель – Александр Гуревич, концертмейстер – Игорь Тронов), солисты – Вера Терехова (сопрано), студент РГК им. С. В. Рахманинова Иван Корочкин (фортепиано); ученица ДМШ им. П.И. Чайковского Кира Тихокина (виолончель, преподаватель – Александр Третьяков). Ведущая – Галина Герт.

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 61-43-33)

26 октября в 15 часов – обзорная экскурсия по постоянной экспозиции «Портрет города во времени».

27 октября в 15 часов – экскурсия по выставке «Блокадный дневник Якова Рубанчика».

Музей И.Д. Василенко (ул. Чехова, 88, тел. 61-36-73)

26 октября в 13 часов – музейная программа «Человек под черным зонтиком», в 15 часов – тематическая экскурсия «Учитель, человек, писатель» с мастер-классом по изготовлению музейного сувенира «Закладка для книги».

Фото Сергея Плишенко