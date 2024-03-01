Афиша Таганрога: как интересно провести первые весенние выходные

Наступающие выходные и начало следующей недели обещают быть пасмурными, но достаточно теплыми — воздух прогреется до до +7°…+8°. Осадков тоже не предвидится. Так что можно и по городу прогуляться, и посетить наши учреждения культуры. Программа здесь, как всегда, насыщенная и интересная.

В чеховском театре вас ждут спектакли и концерт ансамбля «Диво». Различные экскурсии, выставки предлагают библиотека и музеи Таганрога. Выбирайте, что вам больше по душе. Стройте свой весенний маршрут с нашей афишей.

Таганрогский драматический театр имени А.П. Чехова (ул. Петровская, 90, тел. 8 (8634) 38-34-93)

2 марта в 17 часов — комедия «Д-Р».

3 марта в 17 часов — спектакль «Семейка Краузе». А для детей 3 марта в 11 часов — сказка «Как Настенька чуть кикиморой не стала».

4 марта в 18.30 Ульяна Карда и ансамбль «Диво (художественный руководитель Сергей Пико) представляют программу «Это было у моря».

Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 56, тел. 8 (8634) 38-31-70)

2 марта в 11 часов — интерактивная театрализованная программа «Классные девчонки» (для детей, к 8 марта).

3 марта в 14 часов — лекция «Записки моряка-художника. А.П. Боголюбов», о творчестве мастера из цикла «Вехи славных юбилеев».

Таганрогский камерный театр (тел. 8 (904) 343-87-87)

В Молодёжном центре (ул. Петровская, 89)

2 марта в 18.30 — спектакль «Лихо одноглазое».

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 8 (8634) 38-31-96)

В концертно-выставочном зале (ул. Петровская, 96)

продолжают работу выставка «Февральские кружева» — авторские работы мастера по коклюшечному кружевоплетению Елены Сазоненко и ее акварели;

до 3 марта — экспозиция декоративно-прикладного творчества городского клуба «Волшебная иголочка» (картины в технике вышивки крестом, бисером, гладью, лентами, ришелье). Вход на выставки по билетам, можно посетить по «Пушкинской карте».

3 марта в 16 часов — премьера интерактивного спектакля литературного театра «Одеон» по пьесе Анатолия Боженко «Клятва капитана. Ко дню памяти Герасима Депальдо».

Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник

Литературный музей А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9, тел. 8 (8634) 61-14-66)

2 марта в 12 часов — публичная лекция «Братья Чеховы на крестинах и свадьбах», о Павле Егоровиче и Митрофане Егоровиче в роли шаферов и крестных.

Ежедневно с 10 до 16 часов продолжают работу выставки: «Кладовая радости — традиции народного искусства», «Защитникам Отечества посвящается…», «Пластик. От сложного к простому».

Музей «Лавка Чеховых» (ул. Александровская, 100, тел. 8 (8634) 61-27-82)

2 марта в 12 часов — тематическая экскурсия «Чеховы. Семейные истории».

Историко-краеведческий музей (ул. Фрунзе, 41, тел. 8 (8634) 38-34-96)

2 марта в 16 часов — историко-музыкальный вечер «Как слушать классику-2: язык музыки». Лауреаты международного конкурса исполнят произведения Баха, Шопена, Чайковского и Рахманинова.

3 марта в 16 часов — историко-музыкальный вечер «Весна, весна!». Таганрогский муниципальный камерный оркестр под управлением Александра Гуревича. Солисты — Вера Терехова (сопрано), Николай Третьяков (саксофон), Иван Корочкин (фортепиано), Даша Тарасова (скрипка). Ведущая — Галина Герт.

Продолжают работу выставки «Пётр I и его эпоха», «Кадры решают всё!», «М.И. Платов и Таганрог», «В.Д. Поленов. «Пруд с вётлами». Возвращение», «Александр I и Таганрог».

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 8 (8634) 61-43-33)

2 марта в 15 часов — экскурсия «Фортификационные укрепления Миусского полуострова».

3 марта в то же время — экскурсия «Город мечты» (строительство, разрушение и восстановление Таганрога в эпоху Петра I и Екатерины II).

Музей И.Д. Василенко (ул. Чехова, 88, тел.8 (8634) 61-36-73)

2 марта в 14 часов — экскурсия по выставке «И.Д. Василенко — человек и писатель».

3 марта в то же время — программа «Хозяин волшебной шкатулки».

Фото театра им. А.П. Чехова