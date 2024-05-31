Афиша Таганрога: как интересно провести первые летние выходные

Наступившее лето порадует таганрожцев теплой и солнечной погодой. Некоторые уже отправятся на пляж. Тем же, кому больше нравится интеллектуальный отдых, предлагаем посетить наши учреждения культуры. В эти выходные вас ждет немало интересного.

2 июня праздник, посвященный А.С. Пушкину, состоится в ТХМ. Увлекательные экскурсии предлагают музеи Таганрогского музея-заповедника. Новые выставки открываются в Чеховской библиотеке. 1 и 2 июня с 11 до 17 часов ребят ждут на мастер-классах в арт-пространстве «Таганрогский трамвай» парка им. М. Горького.

Выбирайте, что вам больше по душе. Стройте свой летний маршрут с нашей афишей.

Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 56, тел. 8 (8634) 38-31-70)

1 июня в 12 часов — мастер-класс росписи на ткани «Золотая рыбка» к 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина.

2 июня с 11 до 18 часов — праздник «Пусть в каждом сердце Пушкин отзовется». В 11 часов — экскурсия «Как Пушкин двум царям служил» по экспозиции «Три века русского искусства» и викторина «Герои пушкинского лукоморья» для детей, с мастер-классом. В 12 часов — лекция «Нет, весь я не умру» о судьбе потомков поэта. В 13 часов — театральная гостиная «Мой Пушкин» (народный театр «Волшебный фонарь»). В 14 часов художественно-литературная встреча с викториной «Ты — Онегин, я — Татьяна». В 16 часов — «Неоклассика. Мировые шедевры». Принимают участие Даниил Топольский (фортепиано), Алена Садовая (скрипка), Натали Григорян, Михаил Володин (виолончель). В 16.30 — беседа «Магические перстни А.С. Пушкина» с мастер-классом. Вход свободный.

Таганрогский драматический театр имени А.П. Чехова (ул. Петровская, 90, тел. 8 (8634) 38-34-93)

1 июня в 17 часов — комедия «Джек». Для детей 1 июня в 11 часов — сказка «Три Ивана». 2 июня в 17 часов — постановка «Примадонны».

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 8 (8634) 38-31-96)

Малый выставочный зал (ул. Петровская, 96)

С 1 июня будет работать персональная выставка живописи и графики таганрогской художницы, преподавателя и дизайнера Елены Сацуро «Мелодия цвета». Вход по билетам, можно посетить по «Пушкинской карте» на открытие 2-го июня в 16 часов — вход свободный.

Концертно-выставочный зал (ул. Петровская, 96)

С 1 июня — художественная выставка по итогам 12-го Международного биеннале детского рисунка «А.П. Чехов и герои его произведений». Вход по билетам, можно посетить по «Пушкинской карте». На церемонию открытия и награждения 3 июня в 15 часов — вход свободный.

Конференц-зал (ул. Греческая, 105)

1 июня в 15 часов — большой праздничный концерт ко Дню защиты детей. Участвуют коллективы АНО «Содружество талантов». Вход свободный.

4 июня в то же время к 120-летию народной артистки СССР Татьяны Пельтцер клуб библиотеки «Сюжеты давних кинолент» приглашает на показ фильма «Вам и не снилось» по повести Галины Щербаковой. Вход свободный.

Археологический музей-заповедник «Танаис» (тел. 8(863)285-45-24)

2 июня с 11 до 17 часов — праздник поэзии «Пушкин и древности». Выступления поэтов, бардов, музыкантов, фольклорных ансамблей, античного театра.

Таганрогский музей-заповедник

Литературный музей А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9, тел. 8 (8634)61-14-66)

1 июня в 12 часов — тематическая экскурсия «Мессенджеры XIX века» (о хранении и передаче информации в Таганроге времен Чехова).

1 и 2 июня с 11 до 16 часов работает детская студия Антоши Чехонте (музейные мастер-классы).

Ежедневно с 10 до 16 часов продолжают работу выставки: «Кладовая радости — традиции народного искусства», «Битва за Донбасс. Бессмертие подвига», «Стойкость и сила «слабых». Женщины в истории Царицына-Сталинграда», «Пушкин вне времени».

Музей «Домик Чехова» (ул. Чехова, 69, тел. 8 (8634)39-42-76)

1 июня в 12 часов — экскурсия «В гости к дедушке и бабушке» (о воспоминаниях Михаила Чехова о поездке всей семьей в деревню к деду Егору).

Музей «Лавка Чеховых» (ул. Александровская, 100, тел. 8 98634) 61-27-82)

1 июня в 10 часов — экскурсия «Дом, где прошло наше детство…».

Музей «Дом П.Е. Чехова» (ул. Р. Люксембург, 77, тел. 8 (8634) 61-31-50)

По вторникам, четвергам и субботам – экскурсии по экспозиции музея (сеансовое посещение — в 10, 11, 12, 14, 15, 16 и 17 часов для групп от трех до 10 человек по предварительной записи).

Историко-краеведческий музей (ул. Фрунзе, 41, тел. 8 98634) 38-34-96)

4 июня в 16 часов – историко-музыкальный вечер «Два века с Пушкиным». О связи поэта с нашим краем расскажет старший научный сотрудник Алла Цымбал. Произведения Александра Сергеевича, романсы на его стихи исполнит Таганрогский муниципальный камерный оркестр под управлением. Александра Гуревича, солистка – Вера Терехова.

Продолжает свою работу выставка «Живая история» (портреты и историческая живопись XIX-XX вв. из собрания музея-заповедника).

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 8 (8634) 61-43-33)

1 июня в то же время — тематическая экскурсия «Фортификационные укрепления Миусского полуострова».

2 июня в 15 часов — тематическая экскурсия «Город мечты: история строительства, разрушения и восстановления Таганрога в эпоху Петра I и Екатерины II».

Музей И.Д. Василенко (ул. Чехова, 88, тел. 8 (8634) 61-36-73)

1 июня в 12 часов — музейная программа «Добрые волшебники семьи».

Фото «Таганрогской правды»